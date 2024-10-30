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حوارية في شومان حول التوافق العربي المطلوب

10/30/2024 4:32:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا الأكاديمي والسياسي المغربي الدكتور حسن أوريد المفكرين والمثقفين والباحثين، إلى التفكير في إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تمنع وصول الدول العربية إلى التوافق المطلوب، مشيرا إلى أن من أبرز هذه التحديات، تغيرات المناخ، شح المياه، الهجرة بمختلف أشكالها وتهلهل الهوية.
وقال أوريد في الندوة الحوارية التي عقدها منتدى عبد الحميد شومان، مساء أول من أمس، ضمن فعاليات برنامجه الثقافي الأسبوعي، بحضور جمع من المثقفين والأكاديميين والمهتمين: "من المهم أن نبحث عما يجمعنا ولا ننشغل بما يفرقنا، ونتجاوز حدود الاختلافات، من خلال محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية، والعمل على دراسة المنظومة الثقافية والقيم الاجتماعية".
وأبدى أوريد في الندوة التي أدارها المحامي والمحكم الدولي الدكتور عمر الجازي، إعجابه بالجهود الدؤوبة المبذولة أردنيا للحفاظ على اللغة العربية ورعايتها، من خلال المؤسسات الثقافية المتعددة، دور النشر والمثقفين الذين يحافظون على ازدهار اللغة العربية.
وأشار إلى صعوبة تحقيق التنمية المستدامة عربيا، بسبب النزاعات الداخلية والحروب الأهلية والتوترات السياسية التي تشهدها بعض الدول، وهو ما يمنع استقرارها، كون هذه المشاكل تؤثر بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي، ترفع أرقام الفقر والبطالة وتهوي بواقع الرعاية الصحية والتعليم.
وحذر أوريد من ارتفاع نسبة الأمية في الدول العربية، حيث وصلت لأكثر من 70 مليون شخص العام 2020، بما يدل على تزايد عدد الناس غير الملمين بالقراءة والكتابة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطوير البنى التحتية التكنولوجية، وتعزيز الابتكار، في ظل انتشار تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. -(بترا)

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