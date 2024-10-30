أعمال بصرية وصوتية تستكشف أثر الإبادة البيئية في جنوب لبنان وتُقدم رِثاءً لضحايا العدوان الإسرائيلي

تضامنًا مع لبنان، يُفتتح في دارة الفنون في تمام الساعة السادسة من مساء غدٍ الخميس الموافق 31 تشرين الأول 2024 لأعمال فنية صوتية وبصرية أرشيفية للفنان اللبناني جو نعمة بعنوان "حتى ينتهي هذا الرِثاء."



تُقدم الأعمال المعروضة استجابة سمعية خاصة يحاول من خلالها أن يعكس معاني البقاء رغم تواصل حرب الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، كما تُمثّل أعماله محاكاة لحياة مستمرة يتردد صداها عبر الأجيال والأماكن، لتُشكّل سِجلًّا يستكشف مرونة ومناعة المجتمعات، ومسارات الحياة المتجذرة في الأرض والتربة، والقصص المقاوِمة لممارسات المحو.



يستعرض "حتى ينتهي هذا الرِثاء" مجموعة متداخلة من الأعمال الفنية التي يتتبع كل منها جوانب استمرارية حياة الناس وهوياتهم وثقافاتهم، تتضمن الاعمال توثيقًا لأشجار الزيتون المعمّرة في قرية "دير ميماس" في جنوب لبنان، حيث استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية العديد من تلك القرى والأراضي بالفسفور الأبيض، بينما تقف أشجار أخرى كرموز صامتة لأجيال مضت وأخرى قادمة.

كما تتضمن أعمال جو منحوتة صوتية تستحضر رعب صوت صفارات الإنذار، وتكشف عن هشاشة الشعور بالأمان داخل حدود المشروع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، وكأنه، في الوقت نفسه، صوت شهادة على إسكات الحقيقة.



كما يستعرض جو نعمة الإرث الموسيقي والفلسفي للفنان حليم الضبع، الذي تُضيء إحدى أعماله الموسيقية التي أنجزها بعد النكبة على دور الصوت كأداة حفظ للمعاني والذكريات عبر الزمن.

يتعاون جو أيضًا مع موسيقيين من معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى لتأليف قطع مستوحاة من التجارب والروابط الشخصية بين الفلسطينيين وأرضهم.

تتقاطع هذه الأعمال لتُجسد معًا ما يُمكن اعتباره رثاءً يعكس مشاعر الحزن العميقة وحجم الفقدان والخسارة من حولنا، لكنها تُشكّل أيضًا شهادات على المقاومة والصمود، وعلى العلاقات القائمة والمستمرة بين الناس والأرض.



يستمر عرض أعمال جو نعمة حتى نهاية شهر آذار من العام القادم.



وتضامنًا مع فلسطين، تُعرض في دارة الفنون أيضًا خلال الفترة الحالية مجموعة رسومات بعنوان "تحت النار" لأربعة فنانين في غزة وهم: باسل المقوسي، وماجد شلا، ورائد عيسى، وسهيل سالم، في مبنى البيت الأزرق. ويُعرض في مساحة الغرفة عمل فيديو لفنان برازيلي يُمثل تحية لأرواح شهداء الحرب على غزة.

كما يستمر عرض التركيب الفني المبني على النصوص "لن نرحل" للفنانة سهى شومان في مساحة المختبر، والذي يُقدم توثيقًا للحرب الحالية على غزة وتأثيرها على قطاعي الثقافة والفنون، في ظلّ حملات التعتيم والإسكات للأصوات المتضامنة مع فلسطين.









الصورة المرفقة: الملصق الخاص بمعرض "حتى ينتهي هذا الرِثاء" لفنان الصوت اللبناني جو نعمة

