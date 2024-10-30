أعمال بصرية وصوتية تستكشف أثر الإبادة البيئية في جنوب لبنان وتُقدم رِثاءً لضحايا العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تضامنًا مع لبنان، يُفتتح في دارة الفنون في تمام الساعة السادسة من مساء غدٍ الخميس الموافق 31 تشرين الأول 2024 معرض لأعمال فنية صوتية وبصرية أرشيفية للفنان اللبناني جو نعمة بعنوان "حتى ينتهي هذا الرِثاء."
تُقدم الأعمال المعروضة استجابة سمعية خاصة يحاول من خلالها الفنان أن يعكس معاني البقاء رغم تواصل حرب الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، كما تُمثّل أعماله محاكاة لحياة مستمرة يتردد صداها عبر الأجيال والأماكن، لتُشكّل سِجلًّا يستكشف مرونة ومناعة المجتمعات، ومسارات الحياة المتجذرة في الأرض والتربة، والقصص المقاوِمة لممارسات المحو.
يستعرض "حتى ينتهي هذا الرِثاء" مجموعة متداخلة من الأعمال الفنية التي يتتبع كل منها جوانب استمرارية حياة الناس وهوياتهم وثقافاتهم، تتضمن الاعمال توثيقًا لأشجار الزيتون المعمّرة في قرية "دير ميماس" في جنوب لبنان، حيث استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية العديد من تلك القرى والأراضي بالفسفور الأبيض، بينما تقف أشجار أخرى كرموز صامتة لأجيال مضت وأخرى قادمة.
كما تتضمن أعمال جو منحوتة صوتية تستحضر رعب صوت صفارات الإنذار، وتكشف عن هشاشة الشعور بالأمان داخل حدود المشروع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، وكأنه، في الوقت نفسه، صوت شهادة على إسكات الحقيقة.
كما يستعرض جو نعمة الإرث الموسيقي والفلسفي للفنان حليم الضبع، الذي تُضيء إحدى أعماله الموسيقية التي أنجزها بعد النكبة على دور الصوت كأداة حفظ للمعاني والذكريات عبر الزمن.
يتعاون جو أيضًا مع موسيقيين من معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى لتأليف قطع مستوحاة من التجارب والروابط الشخصية بين الفلسطينيين وأرضهم.
تتقاطع هذه الأعمال لتُجسد معًا ما يُمكن اعتباره رثاءً يعكس مشاعر الحزن العميقة وحجم الفقدان والخسارة من حولنا، لكنها تُشكّل أيضًا شهادات على المقاومة والصمود، وعلى العلاقات القائمة والمستمرة بين الناس والأرض.
يستمر عرض أعمال جو نعمة حتى نهاية شهر آذار من العام القادم.
وتضامنًا مع فلسطين، تُعرض في دارة الفنون أيضًا خلال الفترة الحالية مجموعة رسومات بعنوان "تحت النار" لأربعة فنانين في غزة وهم: باسل المقوسي، وماجد شلا، ورائد عيسى، وسهيل سالم، في مبنى البيت الأزرق. ويُعرض في مساحة الغرفة عمل فيديو لفنان برازيلي يُمثل تحية لأرواح شهداء الحرب على غزة.
كما يستمر عرض التركيب الفني المبني على النصوص "لن نرحل" للفنانة سهى شومان في مساحة المختبر، والذي يُقدم توثيقًا للحرب الحالية على غزة وتأثيرها على قطاعي الثقافة والفنون، في ظلّ حملات التعتيم والإسكات للأصوات المتضامنة مع فلسطين.
الصورة المرفقة: الملصق الخاص بمعرض "حتى ينتهي هذا الرِثاء" لفنان الصوت اللبناني جو نعمة
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