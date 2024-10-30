فنانون من الأردن وسويسرا يوحدون أصواتهم لأجل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

برعاية سمو الأميرة رجوة بنت علي، ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة "أصوات المرجان" - الموسم الأول، في قلعة العقبة من 1 تشرين الثاني وحتى 12 كانون الأول 2024.

يقدم المعرض 11 فناناً تشكيلياً، والمعرض هو نتاج الإقامة الفنية التي تمت في أيار الماضي للفنانين، حيث تم دعوتهم إليها بهدف اكتشاف الشعاب المرجانية في مدينة العقبة، واستلهام أعمالهم الفنية منها.



يهدف هذا المشروع الذي سيستمر على مدار عدة سنوات متتالية، والذي يأتي بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والسفارة السويسرية في الأردن، إلى رفع الوعي العام من خلال الفن حول جمال هذه الشعاب المرجانية، وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها "شعاب الأمل"، التي تقاوم ظاهرة الاحتباس الحراري. كما وسيرافق المعرض أنشطة توعوية تهدف إلى تشجيع الحوار بين الفن والعلم والبيئة.



ففي أيار الماضي، وفي الموسم الأول للمشروع، شاركت المجموعة الأولى من الفنانين في "إقامة فنية" في مدينة العقبة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الحياة البحرية، والغوص بهذا العالم غير المألوف بالنسبة لهم، فتعرفوا بالشعاب المرجانية وألوانها المتلألئة، وتنوع أشكالها، وغنى الحياة الحيوانية والنباتية فيها. فقد كان الهدف من هذه الاكتشافات منح الفنانين تجربة مليئة بالعواطف، وتمكينهم من التعرف على هذه النظم البيئية الهشة والضرورية، بشرح من الخبراء في مركز المحمية البحرية بالعقبة. ليعود بعد ذلك كل فنان إلى الاستوديو الخاص به في منطقة سكناه، ليُطلق خياله، وينتج سلسلة من الأعمال الأصلية التي ستعرض في قلعة العقبة من لوحات ورسوم توضيحية وقصص مصورة، وإبداعات رقمية.



ويُقام المعرض في سياق درامي ومؤثر، حيث يشهد العالم تدهورًا واسع النطاق للشعاب المرجانية بسبب الاحتباس الحراري، بينما أظهرت الشعاب المرجانية في خليج العقبة مقاومة فريدة لهذا الظاهرة. تُعرف هذه الشعاب بـ "شعاب الأمل"، الأمل بأن ينجو هذا النظام البيئي الكبير والمتنوع والمهم -على الرغم من هشاشته- بأن يكون متاحاً للأجيال القادمة في المنطقة وخارجها، موفراً مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية لملايين الناس إن تمت حمايته من مصادر التهديد المحتملة على المستوى المحلي. في هذا السياق الذي يجمع بين الخوف والأمل، يهدف مشروع "أصوات المرجان" الذي سيُنفذ على مدار عدة سنوات إلى زيادة الوعي العام من خلال الفن بجمال هذه الشعاب, وأهمية الحفاظ عليها كمورد مشترك للأردن والعالم.



ويضم المعرض أعمال فنانين من الأردن، وهم: أحمد تركي وأحمد الشاويش وأنس عقل وتمارى العجلوني ودانة أبو خليل وسندس أبو العدس وصلاح الدين القواسمي ولطفي زايد وليلى حاجبي وياسمين الكردي؛ ومن سويسرا: مايفا روبلي. ولقد تم اختيار قلعة العقبة التاريخية التي يعود تاريخها للقرن الرابع عشر، لإقامة المعرض في موسمه الأول. بحيث يبدأ المعرض في 1 تشرين الثاني ويستمر حتى 12 كانون الأول من هذا العام. لعرض الأعمال الفنية للفنانين المشاركين، بين رحاب قلعة العقبة الحجرية، وفي زوايا أبراجها ومتاهاتها ومساحاتها المفتوحة.

يقول د. خالد خريس مدير عام المتحف الوطني: "إن تجربة أصوات المرجان في نسختها الأولى تؤسس لمشروع طموح مستدام، يلعب فيه الفن دوراً مهماً في التعريف بالبيئة وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، وجعلها مصدراً مهماً من مصادر الإلهام والإبداع، وحافزاً للمجتمعات الإنسانية أينما وجدت للحفاظ على ما تمتلكه مادياً ومعنوياً. ويسعدنا أن نبدأ مشوارنا هذا بهذه المعرض وورش العمل والمحاضرات والندوات، التي تؤكد على أهمية الفن ودوره الفعّال في هذا المجال".



ويأتي معرض "أصوات المرجان" هذا العام في موسمه الأول من الفعاليات التي تنظمها سفارة سويسرا في الأردن، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وذلك ضمن إطار الدعم العام من الاتحاد السويسري للمبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بالتعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات الأردنية.



تقول سعادة السيدة إميليا جورجييفا، سفيرة سويسرا في الأردن: "يشكل اجتماع الفن والعلم وسيلة مؤثرة لحماية الطبيعة. تمتلك سويسرا إلتزاماً طويل الأمد بالاستدامة، ونأمل أن يساهم هذا المشروع في رفع الوعي حول فهم وحماية الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض، والجهود العلمية المهمة التي تُبذل في العقبة". وتُضيف: "هذا المعرض هو ثمرة للتعاون الذي دام لمدة عام بين الفنانين والعلماء من سويسرا والأردن. نتمنى أن تكون هذه التجربة مصدر إلهام للمواسم القادمة".



سيتم افتتاح الموسم الأول من مشروع ((أصوات المرجان)) للجمهور يوم الجمعة، 1 نوفمبر. وبهذه المناسبة، ستقام فعالية مميزة مفتوحة للجميع كجزء رئيسي من المعرض. في تمام الساعة السابعة مساءً، ستشهد القلعة عرضًا حصرياً أوليًا في الهواء الطلق للفيلم الوثائقي ((في عرض البحر))، من إنتاج صانعي الأفلام نور عرفة ويزن تيسير، مؤسسي مجموعة ((أفلام عمّان)).



يستعرض الفيلم الوثائقي رحلة 11 فنانًا شاركوا في الموسم الأول من مشروع ((أصوات المرجان))، حيث قاموا بالغوص في أعماق الشعاب المرجانية في خليج العقبة، واستكشفوا هذا العالم الفريد وتأثروا بتجربتهم الشخصية فيه. ومن خلال عيونهم، يقدم الفيلم الذي يمتد لساعه وخمسين دقيقة نظرة على المشهد الفني التشكيلي في الأردن، ويأخذنا في رحلة داخل هذا العالم الفني المميز.

تُعد ((أفلام عمّان)) مجموعة فنية تهدف إلى إنشاء مساحة للحوار والنقد والتعلم الأفقي لصناعة الأفلام، عن طريق البحث والكتابة، والعروض وورش العمل، بالإضافة إلى الإنتاج.



بعد العرض الحصري، ستنطلق سلسلة من 16 ورشة فنية، يقودها فنانو ((أصوات المرجان))، وستُقام خلال الفترة من 3 تشرين الثاني حتى 12 كانون الأول. هذه الأنشطة المجانية، التي ينظمها المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، سيتم استضافتها من قبل شركاء محليين للمعرض، مثل: مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات، جامعة العقبة للتكنولوجيا، مدرسة العقبة الدولية، محطة العلوم البحرية التابعة لفرع الجامعة الأردنية في العقبة، جمعية آيلة للثقافة والفنون، استوديو عقباوي للفن والثقافة، منتجع تالا باي العقبة، جمعية سيدات بيت الورد، وجمعية أمواج للثقافة والفنون. ستتيح هذه الورش لأكثر من 100 من طلاب المدارس والفنانين المحليين فرصة فريدة لتعلم تقنيات جديدة وتنمية مهاراتهم الفنية.



هذا وسينتقل معرض "أصوات المرجان" ليقام في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في مدينة عمّان بشهر نيسان 2025. وستقوم مجموعة جديدة من الفنانين من الأردن وسويسرا للمشاركة في الموسم الثاني للمشروع في تخصصات فنية متنوعة.



جاء هذا المشروع الذي ينظمه المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة، بالتعاون مع سفارة سويسرا في الأردن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، ووزارة السياحة والآثار الأردنية، ومحمية العقبة البحرية. وبدعم من وزارة الثقافة الأردنية ونادي الأعمال الأردني السويسري وواحة آيلة ومركز دايفيرس دايفرز للغطس وشركة النقل السياحي الأردني (JETT) وفندق لاكوستا والبنك الأهلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



