حالة عدم استقرار جوي اليوم وتحذيرات من السيول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل ان تكون لفترة قصيرة غزيرة احياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.
كما يحتمل ان تشهد المناطق الوسطى الشرقية زخات من المطر لفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخصوصا في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر احتمال تشكل السيول اثناء النهار في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة.
وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس، تحت تاثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،ويتوقع باذن الله مع ساعات الظهيرة هطول زخات من المطر في شمال وشرق المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون في المناطق الشرقية غزيرة احيانا لفترة محدودة ويصحبها الرعد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.
ويستمر الجمعة، ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع باذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، كما يتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 21 - 10, وفي مناطق البادية 26 - 9، وفي مناطق السهول 25 - 13، وفي الأغوار الشمالية 33 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 19، وفي البحر الميت 32 - 17، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.-(بترا)
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