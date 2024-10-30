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السفير خوري يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

10/30/2024 4:32:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قدّم السفير فايز خوري، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك-فالتر شتاينماير، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الألمانية، خلال مراسم جرت في قصر بلفيو الرئاسي.


ونقل السفير خوري تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى فخامة الرئيس الألماني، وتمنياته للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والنماء.


بدوره طلب رئيس الجمهورية الألمانية من السفير خوري، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبدياً اهتمام الحكومة الألمانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، ومسؤولون في الحكومة الألمانية والقصر الرئاسي.


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