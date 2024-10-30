السفير خوري يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدّم السفير فايز خوري، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك-فالتر شتاينماير، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الألمانية، خلال مراسم جرت في قصر بلفيو الرئاسي.
ونقل السفير خوري تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى فخامة الرئيس الألماني، وتمنياته للشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره طلب رئيس الجمهورية الألمانية من السفير خوري، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبدياً اهتمام الحكومة الألمانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، ومسؤولون في الحكومة الألمانية والقصر الرئاسي.
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