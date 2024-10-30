المستقلة للانتخاب: تحويل 28 قضية إلى المدعي العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
كشفت مديرة الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة ناهد الحموري، أن مجموع الجرائم الانتخابية قيد العقوبات القانونية هو 48، منها 20 قضية تمت إحالتها إلى المحكمة و 28 قضية تم تحويلها إلى المدعي العام.
وأوضحت في تصريح لـ"الغد" أن 74 مخالفة انتخابية انتهت الهيئة من إجراءات التحقيق فيها لا ترتقي إلى مستوى الجريمة الانتخابية وبالتالي لم يتم إحالتها لاتخاذ تدابير عقابية.
وأشارت الحموري إلى أن مجموع الجرائم الانتخابية بشكل عام وصل إلى 122 جريمة انتخابية منها 82 جريمة رشوة انتخابية.
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