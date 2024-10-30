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المستقلة للانتخاب: تحويل 28 قضية إلى المدعي العام

10/30/2024 4:32:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






كشفت مديرة الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة ناهد الحموري، أن مجموع الجرائم الانتخابية قيد العقوبات القانونية هو 48، منها 20 قضية تمت إحالتها إلى المحكمة و 28 قضية تم تحويلها إلى المدعي العام.
وأوضحت في تصريح لـ"الغد" أن 74 مخالفة انتخابية انتهت الهيئة من إجراءات التحقيق فيها لا ترتقي إلى مستوى الجريمة الانتخابية وبالتالي لم يتم إحالتها لاتخاذ تدابير عقابية.

وأشارت الحموري إلى أن مجموع الجرائم الانتخابية بشكل عام وصل إلى 122 جريمة انتخابية منها 82 جريمة رشوة انتخابية.

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