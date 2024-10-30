الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي
التاريخ
10/30/2024 4:32:01 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء، إن
الهجمات الإسرائيلية على لبنان أدت إلى استشهاد 2792 شخصاً، فيما أصيب 12 ألفاً
و772 آخرين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف تقرير وزارة الصحة، أن عدد الضحايا خلال
الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى 82 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 180. (الشرق)
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