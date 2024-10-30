هاريس وترامب يتبادلان الإهانات قبل أسبوع من الانتخابات

قدمت المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ما وصف بأنه "حجتها الختامية" للناخبين، في خطاب ألقته، مساء الثلاثاء، بالقرب من البيت الأبيض، فيما يخوض الرئيس الجمهوري السابق دونالد حملته في ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات السبع المتأرجحة سياسيا، والتي من المرجح أن تحدد النتيجة الوطنية الإجمالية.



وينتقد كل من المرشحين الآخر، باعتباره غير لائق لقيادة البلاد لولاية تستمر 4 سنوات، بحثا عن أي ميزة صغيرة لجذب شريحة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فيما قد يكون أحد أكثر السباقات الانتخابية تقاربا بالأصوات في البلاد منذ عقود.



وتُظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة متعادلة تقريبا، مع تعادل هاريس وترامب في بعض الولايات الحاسمة، أو تقدمهما أو تأخرهما بفارق ضئيل. وكل ذلك ضمن هامش الخطأ الإحصائي.



يعني هذا أنه قد تكون بضعة آلاف من الأصوات في كل من الولايات السبع الرئيسية، حاسمة.



وقد تؤثر الخطب التي ألقاها ترامب وهاريس في الأيام الأخيرة من المنافسة، على بعض الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم وتدفعهم لاتخاذ قرار أخيراً، لكن جهود الحملات لحث مؤيديها الملتزمين بالفعل على الإدلاء بأصواتهم في الأيام الأخيرة من الحملة أو في يوم الانتخابات، قد تكون أكثر حسمًا.



وصوّت ما يقرب من 49 مليون شخص مبكراً، إما في مراكز الاقتراع أو عن طريق البريد، قبل موعد الانتخابات الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا. وصوّت أكثر من 155 مليون شخص في انتخابات 2020.



وقبل التوجه إلى ألينتاون بولاية بنسلفانيا، وهي مدينة ذات أغلبية لاتينية، تحدث ترامب في منتجعه مار إيه لاغو المطل على المحيط في فلوريدا. ووصف هاريس بأنها "غير كفؤ تمامًا.. كحطام قطار كامل".



لكن ترامب لم يتلق أي أسئلة من المراسلين ولم يذكر نكتة الكوميدي توني هينتشكليف التي ألقاها في تجمع انتخابي، الأحد، بحديقة ماديسون سكوير في نيويورك، وصف فيها إقليم بورتوريكو الأميركي الإسباني بـ"جزيرة عائمة من القمامة".



ونأت حملة ترامب بنفسها عن النكتة. ولم يعلق المرشح الجمهوري علنًا على التصريحات، لكنه قال لشبكة "إيه بي سي نيوز" إنه لا يعرف هينتشكليف، مضيفا: "لقد وضعه شخص ما هناك. لا أعرف من هو".



كما أكد ترامب أنه لم يسمع النكتة، حتى مع عرضها على التلفزيون والكتابة عنها على نطاق واسع. وعندما سُئل عن رأيه في النكتة، لم ينتهز الفرصة للتنديد بها، مكررًا أنه لم يسمعها.



ووصف مسيرة نيويورك بأنها "مهرجان حب مطلق".

البورتوريكيون الذين يعيشون في الجزيرة أميركيون، لكن لا يمكنهم التصويت في الانتخابات لأن الأشخاص الذين يعيشون في الولايات الأميركية فقط، وليس الأقاليم، هم من يمكنهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.



لكن مئات الآلاف من الأشخاص الذين ترعرعوا في الجزيرة انتقلوا إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، وكذلك أقاربهم، ويمكنهم التصويت في أية ولاية يعيشون فيها.



ومع مئات الآلاف من أصوات البورتوريكيين الحاسمة للنتيجة في بعض الولايات المتأرجحة، أنتجت حملة هاريس بسرعة إعلانًا رقميًا يقول إن الناخبين اللاتينيين "يستحقون الأفضل" مما يمثله الرئيس السابق.



وأخبر مسؤول في حملة هاريس شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية سيُذاع عبر الإنترنت في الولايات المتأرجحة على منصات مثل يوتيوب تي في، وهولو، وسناب شات، حيث يتابع اللاتينيون الكثير من وسائل الإعلام الخاصة بهم.



ووفقًا لمركز البيانات اللاتينية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فإن ولاية بنسلفانيا وحدها، التي يرى المرشحان أنها حاسمة للفوز بالرئاسة، تضم أكثر من 300 ألف ناخب بورتوريكي مؤهل.



وهناك أيضًا أعداد كبيرة من السكان البورتوريكيين في نورث كارولينا وويسكونسن وميشيغان، وهي 3 ولايات أخرى متأرجحة.



وخلال الحملة الانتخابية، تبادلت هاريس وترامب الإهانات بشكل متكرر.



ووصف ترامب هاريس بأنها شخص "ذو معدل ذكاء منخفض"، وقال إنها ستكون مثل "لعبة" لقادة العالم الآخرين. وقال: "سيتمسكون بها".



وكان بعض كبار مساعدي ترامب السابقين من فترة ولايته 2017-2021 في البيت الأبيض، قد وصفوه بأنه "فاشي" ينوي الحكم في فترة ولاية ثانية باعتباره "سلطوياً". وقالت هاريس إنها توافق على هذا الوصف.



ورد ترامب على الاستهزاء، بوصف هاريس بنفس الطريقة.

من جانبها، تجري هاريس 5 مقابلات قبل خطابها على Ellipse حيث تخطط لتصوير ترامب على أنه "تهديد للديمقراطية الأميركية". وتتوقع الشرطة المحلية حشدا من حوالي 50000 شخص.



وتم اعتقال أكثر من 1500 متظاهر لدورهم في أعمال الشغب التي أعقبت ذلك في مقر الحكومة الأميركية، حيث أصيب 140 من أفراد إنفاذ القانون.



وتسبب المتظاهرون بأضرار مادية بقيمة 2.9 مليون دولار في مبنى الكابيتول، حيث حطموا النوافذ والأبواب وهاجموا مكاتب الكونغرس.



وأدين أكثر من 1000 من مثيري الشغب بمجموعة من الجرائم، وحُكم على بعض أخطر المجرمين بالسجن لسنوات.



ويقول ترامب إنه إذا فاز في الانتخابات، فقد يعفو عنهم.



أما معسكر هاريس، فيقول إنها ستقوم في خطابها بالمقارنة بين ما تقول إنها أمور ستشملها رئاستها مقارنة بفترة ولاية ترامب الثانية، مدعيةً أن ترامب سيركز "على نفسه وقائمة أعدائه بدلاً من الشعب الأميركي"، بينما ستستيقظ "كل يوم مركّزة على" قائمة مهام "أولويات لخفض التكاليف ومساعدة حياة الأميركيين".



وفي كثير من الأحيان، قالت هاريس إنه حان الوقت "لطي صفحة" حقبة ترامب.



ولا تُحسم الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال التصويت الشعبي الوطني، بل من خلال تصويت الهيئة الانتخابية، الذي يحول الانتخابات إلى 50 منافسة على مستوى الولاية، حيث تمنح 48 ولاية من أصل 50 ولاية جميع أصواتها الانتخابية للفائز في ولاياتها، إما هاريس أو ترامب.



وتخصص نبراسكا وماين أصواتهما من خلال عد الأصوات على مستوى الولاية والمنطقة الكونغرسية.

ويعتمد عدد الأصوات الانتخابية في كل ولاية على عدد السكان، لذا فإن الولايات الأكبر حجما تتمتع بأكبر قدر من النفوذ في تحديد النتيجة الوطنية الإجمالية، حيث يحتاج الفائز إلى 270 من أصل 538 صوتا انتخابيا للمطالبة بالرئاسة.



وتُظهر استطلاعات الرأي أن هاريس أو ترامب يتمتع بتقدم كبير أو مريح إلى حد ما في 43 ولاية، مما يكفي لكل منهما للوصول إلى 200 صوت انتخابي أو أكثر.



وفي غياب أي مفاجأة في إحدى هذه الولايات، فإن النتيجة تظل في أيدي الولايات السبع المتبقية ــ وهي مجموعة من 3 ولايات في الشمال (ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن)، وولايتان في الجنوب الشرقي (جورجيا وكارولينا الشمالية)، وولايتان في الجنوب الغربي (أريزونا ونيفادا).



وتقع استطلاعات الرأي في الولايات السبع ضمن هامش الخطأ الإحصائي، مما يجعل النتيجة موضع شك في تلك الولايات.-(الحرة)

