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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيام نازحين في دير البلح وخان يونس

10/30/2024 4:32:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوبه.
وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، وخيام نازحين في منطقة الأهرامات شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.

كما ارتقى عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خان يونس.

وأوضح مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية، أن 3 شهداء فلسطينيين، بينهم طفلة وامرأة، ارتقوا عقب قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس.

كما قصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ومنازل مواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

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