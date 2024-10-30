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الذهب يحلق لمستويات قياسية

10/30/2024 4:31:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً في التداولات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، حيث قام المتداولون بتحليل أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية، ودرسوا تأثير حالة عدم اليقين في الأسواق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد.


وارتفع سعر السبائك ليصل إلى 2774.89 دولار للأونصة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الزيادة في ظل تقرير أظهر انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021.

تتناقض هذه الأرقام مع تقرير التوظيف لشهر سبتمبر الذي أشار إلى سوق عمل قوية، ما دفع المتداولين إلى تقليل التوقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويُعد ارتفاع تكاليف الاقتراض عاملاً سلبياً للمعادن النفيسة، مثل الذهب.

تؤدي المنافسة الشديدة في الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية أصولهم في الأوقات المضطربة.


وشهد سعر الذهب الفوري تغييراً طفيفاً، حيث سجل 2773.24 دولار للأونصة عند الساعة 6:18 صباحاً بتوقيت سنغافورة.- وكالات

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