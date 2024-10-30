الذهب يحلق لمستويات قياسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً في التداولات الآسيوية المبكرة، يوم الأربعاء، حيث قام
المتداولون بتحليل أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية، ودرسوا تأثير حالة
عدم اليقين في الأسواق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وارتفع سعر السبائك ليصل إلى 2774.89 دولار للأونصة، متجاوزاً الرقم
القياسي السابق المسجل يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الزيادة في ظل تقرير أظهر
انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام
2021.
تتناقض هذه الأرقام مع تقرير التوظيف لشهر
سبتمبر الذي أشار إلى سوق عمل قوية، ما دفع المتداولين إلى تقليل التوقعات
بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويُعد ارتفاع تكاليف الاقتراض عاملاً سلبياً للمعادن النفيسة، مثل الذهب.
تؤدي المنافسة الشديدة في الانتخابات
الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما
يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية أصولهم في
الأوقات المضطربة.
وشهد سعر الذهب الفوري تغييراً طفيفاً، حيث سجل 2773.24 دولار للأونصة عند الساعة 6:18 صباحاً بتوقيت سنغافورة.- وكالات
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