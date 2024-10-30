مسابقة ماسك المالية: مبادرة لدعم حرية التعبير أم تجاوزات انتخابية؟

تمنح لجنة العمل السياسي الخارقة التابعة للملياردير إيلون ماسك، "لجنة أميركا للعمل السياسي" (America PAC)، جائزة يومية بقيمة مليون دولار لأحد الناخبين المسجلين في ولاية من الولايات المتأرجحة، وهي أحدث الجهود التي يبذلها أغنى شخص في العالم للمساعدة في إعادة دونالد إلى البيت الأبيض.



تضيف صور ماسك وهو يسلم الفائزين شيكات بمبالغ كبيرة منعطفاً آخر في الحبكة الدرامية للسباق الرئاسي الأميركي بين الرئيس الجمهوري السابق ومنافسته نائبة الرئيس الحالي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، والذي يعد بالفعل من بين أكثر السباقات إثارة في تاريخ البلاد.

ما شروط ونظام عمل هبة إيلون ماسك؟

تقدم "لجنة أميركا للعمل السياسي" التابعة لماسك والتي تؤيد دونالد ترمب هبة قيمتها مليون دولار كل يوم حتى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر المقبل إلى شخص واحد يتم اختياره عشوائياً من الموقعين على عريضة تدعو إلى حرية التعبير والحق في حمل السلاح. ويجب أن يكون الفائز مسجلاً في قوائم الناخبين.



أعلن ماسك عن المسابقة في 20 أكتوبر على منصة " إكس" (X)، وهي منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها ويستخدمها للترويج لترشيح ترمب بالإضافة إلى نظريات المؤامرة الانتخابية حول تزوير قوائم الناخبين والمهاجرين بلا وثائق.



يتابع ماسك 202 مليون شخص على منصة "إكس"، وقد حظيت منشوراته على مجموع مشاهدات يصل إلى مئات الملايين. غير أن المسابقة لا تحدد المرشح الذي يجب أن يدلي الناخبون بأصواتهم لصالحه.



في 17 أكتوبر، أعلن ماسك أيضاً في منشور على "إكس" عن فرصة مدتها خمسة أيام يحصل فيها الناخبون المسجلون في بنسلفانيا –وكل من يرشدهم إلى التسجيل في قوائم الناخبين– على 100 دولار لكل منهم مقابل التوقيع على عريضة حرية التعبير والحق في حمل السلاح (بزيادة عن عرضه السابق البالغ 47 دولاراً لكل إحالة). أما مواطنو الولايات المتأرجحة الأخرى فلا يزالون مؤهلين للحصول على مبلغ 47 دولاراً.



كذلك نشرت حملة ترمب أيضاً رسائل نصية تفيد بأن ماسك سيتبرع مؤقتاً بما يعادل التبرعات الصغيرة. وتوضح التفاصيل الدقيقة للعرض أن ماسك سيتبرع بما يعادل تلك التبرعات من خلال "لجنة ترمب 47" (Trump 47 Committee)، التي تجمع الأموال لحملة الرئيس السابق والحزب الجمهوري، ويمكنها قبول تبرعات تصل إلى 924600 دولار.



تعد أموال التبرعات المقابلة للتبرعات الصغيرة حيلة شائعة يستخدمها كلا الحزبين لتشجيع أصحاب الأموال الصغيرة على التبرع للحملة، وعادةً ما يكون ذلك من دون توضيح مصدر هذه الأموال المقابلة.

هل تبرع إيلون ماسك بمليون دولار قانوني؟

الإجابة على هذا السؤال ليست واضحة. غير أن الأمر الواضح هو أن القانون الفيدرالي يحظر دفع الأموال للأشخاص مقابل التسجيل للتصويت. وما هو أكثر غموضاً هو الموقف القانوني من دفع 100 دولار للأشخاص الذين يوقعون على عريضة –بشرط أن يكونوا مسجلين في قوائم التصويت– وهل يعتبر ذلك انتهاكاً لقانون الانتخابات أم لا. كما أن تقديم جائزة يومية بمليون دولار لشخص من الموقعين على العريضة يتم اختياره عشوائياً ينطوي على المشكلة نفسها.



وفقاً لشون موراليس-دويل، مدير برنامج حقوق التصويت في "مركز برينان" غير الحزبي، فلم بتم اختبار موقف القانون الفيدرالي تقريباً في هذه المسألة. ويؤكد أن المشكلة الأساسية هي أن مسابقة الجائزة والعريضة تقدمان حافزاً مالياً للتسجيل.



ضايقت هذه المسابقة الديمقراطيين مباشرة وأزعجتهم، وتعهدوا باتخاذ إجراءات قانونية في الوقت الذي يتنافسون فيه على أي ناخبين مترددين متبقين في الولايات الحاسمة.



وعندما سئلت هاريس عن مسابقة ماسك في جولة الحملة الانتخابية في 21 أكتوبر، أشارت إلى أن هذه المبادرة قد تترتب عليها تحقيقات قانونية. وقالت: "أعتقد أن الناس يبحثون هذا الأمر". ولكن عند الضغط عليها بسؤالها عمّا إذا كانت تعني أن الحكومة الأميركية تحقق في هذا الأمر، قالت هاريس إنها كانت تشير فقط إلى تقارير إعلامية حول المشاكل المحتملة التي تثيرها المسابقة.



كيف تنتهك المسابقة قانون الانتخابات؟

حقيقة أن عرض ماسك مشروط بإثبات تسجيل الناخبين تمثل مشكلة، وفقاً لآدم بونين، محامي قانون الانتخابات في فيلادلفيا الذي يتعاون مع الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا.



ومع ذلك، فإن قوانين الانتخابات في الولاية تضيف بعض التعقيدات هنا، فلكل ولاية قواعدها الخاصة التي قد تنتهكها أو لا تنتهكها مسابقة ماسك. على سبيل المثال، تمنع نسخة ولاية بنسلفانيا من هذا القانون على وجه التحديد تحريض أي شخص على التصويت لمرشح معين أو قضية معينة، لذلك قد لا ينطبق نص القانون على هذه المسابقة.



ومع ذلك، حتى لو لم يكن قانون الولاية صريحاً في ما يتعلق بدفع أموال مقابل تسجيل الناخبين، فإن القانون الفيدرالي صريح في ذلك.



وقد تترتب على مسابقة ماسك انتهاكات مدنية وجنائية على المستوى الفيدرالي، وفقاً لأداف نوتي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمركز القانوني للحملات الانتخابية غير الحزبي. وقال نوتي في بيان له: "إن توزيع أموال على أشخاص بشرط تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين إجراء غير قانوني. ولأن قواعد هذه (المسابقة) للفوز بمليون دولار تشترط أن يكون الفائز مسجلاً بقوائم الناخبين في إحدى الولايات السبع المتأرجحة (أو أن يسجل إذا لم يكن مسجلاً بالفعل)، فإن هذا العرض ينتهك القانون الفيدرالي ويخضع لإجراءات وزارة العدل مدنياً أو جنائياً".



هل يمكن أن يكون ماسك قد وجد ثغرة قانونية؟

لا يزال يتعين تأكيد ذلك. فقد تم تنظيم هيكل المسابقة بعناية للتركيز على الأشخاص الذين يوقعون على العريضة، حتى لو اشترطت أن يكون المشاركون مسجلين في قوائم الناخبين. ولا يطلب ماسك من الناس الالتزام بالتصويت أو التسجيل مقابل هذه الأموال، وفقاً لكيت بيلينسكي، الشريكة في شركة المحاماة "بالارد سبهر" (Ballard Spahr).



وبدلاً من ذلك، يطلب ماسك من الناخبين المسجلين في الولايات التي تدور فيها المعركة أن يتعهدوا بدعم التعديلين الأول والثاني للدستور الأميركي، وهي لغة لا تنتهك القانون الذي يحظر دفع أموال لأي شخص للتصويت في الانتخابات أو التسجيل في قوائم الناخبين. ويقول موقع "لجنة أميركا للعمل السياسي" على الإنترنت إنها دفعت فعلاً دفعتين بقيمة مليون دولار لاثنين من سكان بنسلفانيا لتوقيعهما على العريضة.



قال ماثيو هافرستيك، محامي القانون السياسي في شركة "كلاينبارد" (Kleinbard) في فيلادلفيا، الذي يمثل الجمهوريين في الولاية: "إن عرض أموال مقابل التسجيل في قوائم الناخبين للتصويت يخالف القانون. لكن مسابقة ماسك تختلف عن ذلك. فهي عرض مقدم للأشخاص المسجلين بقوائم التصويت، يشمل الأشخاص المسجلين بالفعل".



ولأن هذه الأموال تُقدم من الناحية النظرية للأشخاص بغض النظر عما إذا كانوا قد سجلوا أنفسهم من أجل المشاركة في المسابقة، أو أنهم قاموا بذلك منذ 30 عاماً، فلا يمكن اعتبار تلك الأموال حافزاً للانتهاء من الأوراق اللازمة للإدلاء بأصواتهم.



هل تنتهك مسابقة ماسك قانون مسابقات اليانصيب؟

لا يبدو أن عروض ماسك الترويجية تنتهك بشكل واضح لوائح الولاية أو اللوائح الفيدرالية المتعلقة باليانصيب أو المسابقات، بحسب أندرو لوستيغمان، وهو محامٍ متخصص في مثل هذه القوانين في نيويورك، وذلك لأن المشاركين في مسابقة ماسك لا يتعين عليهم شراء أي شيء أو دفع أي أموال مقابل فرصة للفوز بجائزة.



يُسمح للمسابقات التي ترعاها الحكومة فقط مثل مسابقات اليانصيب التي تنظمها الولايات، بأن تشترط دفع مبالغ من المال مقابل الحصول على فرصة للفوز بالمسابقة. وتستطيع الشركات التي تطلب من العملاء شراء منتج للحصول على فرصة للفوز في مسابقة أن تلتف حول هذا البند من خلال كتابة عبارات تفصيلية تشرح كيف يمكن للمشاركين الانضمام إلى المسابقة مجاناً.



كذلك يمكن أن تخالف الشركات والأفراد الذين يديرون مسابقات مقابل جوائز، القانون إذا طلبوا ما يسمى بمقابل غير نقدي للحصول على فرصة للفوز بجائزة، أي من خلال مطالبة المشاركين بالقيام بشيء يرقى إلى عبء لا مبرر له على وقتهم، على سبيل المثال، أو تقديم شيء مهم، مثل معلومات شخصية للغاية.



قال لوستيغمان إن مطالبة المشاركين بالتسجيل للتصويت أو حتى إحالة ناخبين آخرين للتسجيل يمكن اعتباره مقابلاً غير نقدي، ولكن هذا "لا يبدو لي مشكلة كبيرة".- وكالات