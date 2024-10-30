SLB Onesubsea تحصل على عقد تعزيز الأعمال تحت سطح البحر لمشروع Kaskida التابع لشركة Bp في خليج المكسيك

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: SLB) اليوم عن منح عقد من شركة bp إلى مشروعها المشترك OneSubsea لنظام تعزيز الأعمال تحت سطح البحر في مشروع Kaskida الأخضر في المياه العميقة بخليج المكسيك بالولايات المتحدة.

ويمثل إبرام هذا العقد أحدث إنجاز في العلاقة الطويلة الأمد بين SLB OneSubsea وBP وهو أول عقد للهندسة والشراء والبناء (EPC) لنظام تعزيز الأعمال تحت سطح البحر بين الشركتين. يتضمَّن نطاق المشروع حل مضخة تحت سطح البحر عالية الضغط بقيادة المورِّد مع الإمداد بطاقة متكاملة وعناصر التحكم الرئيسية، بالإضافة إلى المعدات المرتبطة بالجانب العلوي.

صرَّح Mads Hjelmeland، الرئيس التنفيذي لشركة SLB OneSubsea قائلاً: "تنتابنا حالة من السعادة بعلاقتنا مع شركة bp في مجال المعالجة تحت سطح البحر، ولا سيما مع مثل هذا التسليم الحاسم لمشروع تطوير حقل باليوجين الأول التابع لشركة bp". "سيعزِّز نظام التعزيز تحت سطح البحر لدينا على تسريع الإمكانات الهائلة وتعظيمها لمواكبة هذا التطوُّر."

يُعدُّ نظام التعزيز تحت سطح البحر من OneSubsea تقنية أساسية ضمن تطوير حقل باليوجين الأول التابع لشركة bp. سيوفر المصعد الاصطناعي المطلوب لتحقيق إنتاجية قصوى من خلال الاستخراج السريع للاحتياطيات بأقل استهلاك ممكن للطاقة.

نبذة عن شركة SLB

شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في الابتكار في مجال الطاقة لتحقيق التوازن على الكوكب. بناءً على بصمتنا العالمية في أكثر من 100 دولة وحيث يُمثل موظفونا ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات الأخرى، فإننا نعمل يوميًا على ابتكارات تتعلق بالنفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرَّف على المزيد على موقع slb .

نبذة عن شركة SLB OneSubsea

تقود شركة SLB OneSubsea حقبة جديدة تحت سطح البحر حيث تستفيد من الابتكار الرقمي والتكنولوجي لتحسين إنتاج النفط والغاز لعملائنا، وإزالة الكربون من العمليات تحت سطح البحر، وإطلاق العنان للإمكانات الكبيرة للحلول تحت سطح البحر لتسريع التحوُّل في مجال الطاقة. SLB OneSubsea هو مشروع مشترك يحظى بدعم SLB وAker Solutions وSubsea7 ومقره في أوسلو وهيوستن، ويضم 10000 موظف في جميع أنحاء العالم. تعرَّف على المزيد من المعلومات على onesubsea .

ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. تحتوي تلك البيانات على ألفاظ مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع" وغيرها من الألفاظ المشابهة. تتناول البيانات التطلعية الموضوعات غير المؤكدة بدرجاتٍ متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ بيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغيُّر المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ عدم القدرة على التعرُّف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغيُّر المناخ العالمي؛ توقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة أو المُقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. في تحقق واحد أو أكثر من تلك المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو عواقب أي تغييرات تطويرية من هذا القبيل)، أو إذا ثبت أن افتراضاتنا الأساسية غير صحيحة، فقد تتباين التوقعات الفعلية ماديًا عن تلك التي تظهر في قوائمنا التطلعية. تُقدم البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بدايةً من تاريخه، وتنفي SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة تلك البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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