SLB Onesubsea تحصل على عقد تعزيز الأعمال تحت سطح البحر لمشروع Kaskida التابع لشركة Bp في خليج المكسيك

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: SLB) اليوم عن منح عقد من شركة bp إلى مشروعها المشترك OneSubsea لنظام تعزيز الأعمال تحت سطح البحر في مشروع Kaskida الأخضر في المياه العميقة بخليج المكسيك بالولايات المتحدة.
ويمثل إبرام هذا العقد أحدث إنجاز في العلاقة الطويلة الأمد بين SLB OneSubsea وBP وهو أول عقد للهندسة والشراء والبناء (EPC) لنظام تعزيز الأعمال تحت سطح البحر بين الشركتين. يتضمَّن نطاق المشروع حل مضخة تحت سطح البحر عالية الضغط بقيادة المورِّد مع الإمداد بطاقة متكاملة وعناصر التحكم الرئيسية، بالإضافة إلى المعدات المرتبطة بالجانب العلوي.
صرَّح Mads Hjelmeland، الرئيس التنفيذي لشركة SLB OneSubsea قائلاً: "تنتابنا حالة من السعادة بعلاقتنا مع شركة bp في مجال المعالجة تحت سطح البحر، ولا سيما مع مثل هذا التسليم الحاسم لمشروع تطوير حقل باليوجين الأول التابع لشركة bp". "سيعزِّز نظام التعزيز تحت سطح البحر لدينا على تسريع الإمكانات الهائلة وتعظيمها لمواكبة هذا التطوُّر."
يُعدُّ نظام التعزيز تحت سطح البحر من OneSubsea تقنية أساسية ضمن تطوير حقل باليوجين الأول التابع لشركة bp. سيوفر المصعد الاصطناعي المطلوب لتحقيق إنتاجية قصوى من خلال الاستخراج السريع للاحتياطيات بأقل استهلاك ممكن للطاقة.
نبذة عن شركة SLB
شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في الابتكار في مجال الطاقة لتحقيق التوازن على الكوكب. بناءً على بصمتنا العالمية في أكثر من 100 دولة وحيث يُمثل موظفونا ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات الأخرى، فإننا نعمل يوميًا على ابتكارات تتعلق بالنفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرَّف على المزيد على موقع slb .
نبذة عن شركة SLB OneSubsea
تقود شركة SLB OneSubsea حقبة جديدة تحت سطح البحر حيث تستفيد من الابتكار الرقمي والتكنولوجي لتحسين إنتاج النفط والغاز لعملائنا، وإزالة الكربون من العمليات تحت سطح البحر، وإطلاق العنان للإمكانات الكبيرة للحلول تحت سطح البحر لتسريع التحوُّل في مجال الطاقة. SLB OneSubsea هو مشروع مشترك يحظى بدعم SLB وAker Solutions وSubsea7 ومقره في أوسلو وهيوستن، ويضم 10000 موظف في جميع أنحاء العالم. تعرَّف على المزيد من المعلومات على onesubsea .
ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية
يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. تحتوي تلك البيانات على ألفاظ مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نقدر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع" وغيرها من الألفاظ المشابهة. تتناول البيانات التطلعية الموضوعات غير المؤكدة بدرجاتٍ متفاوتة، مثل التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ بيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغيُّر المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ عدم القدرة على التعرُّف على الفوائد المقصودة من استراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول الاهتمامات البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغيُّر المناخ العالمي؛ توقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة أو المُقدَّمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. في تحقق واحد أو أكثر من تلك المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو عواقب أي تغييرات تطويرية من هذا القبيل)، أو إذا ثبت أن افتراضاتنا الأساسية غير صحيحة، فقد تتباين التوقعات الفعلية ماديًا عن تلك التي تظهر في قوائمنا التطلعية. تُقدم البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بدايةً من تاريخه، وتنفي SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني أو مراجعة تلك البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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