فرع شركة Newmont في سورينام يحصل على جائزة وزير الخارجية الأمريكي للتميُّز المؤسسي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Newmont Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NEM، والمدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: NGT، والمدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية بالرمز: NEM، والمدرجة في بورصة PNGX بالرمز: NEM) اليوم عن فوز عملياتها في سورينام بجائزة الخارجية الأمريكي للتميُّز المؤسسي في فئة المرونة المناخية. ويبرز هذا التكريم الدور المحوري الذي تلعبه شركة Newmont في تعزيز التنمية الاقتصادية في سورينام والتزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

"تعتز شركة Newmont بالحصول على هذه الجائزة المرموقة. "تُعدُّ بمثابة شهادة على التزامنا بخلق القيمة وتحسين الحياة من خلال التعدين المسؤول والمستدام"، حسبما صرَّح Tom Palmer، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Newmont. "ومنذ أن بدأنا عملياتنا في سورينام، أدركنا حجم الاحتياجات الماسة للمجتمعات المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والفرص الاقتصادية التي تأثرت بتغيُّر المناخ.

"قمنا على مر السنين بإعداد برامج بالتعاون مع شركائنا في المجتمع لدعم الشركات القائمة وتوليد فرص جديدة تستفيد من سلسلة قيمة شركة Newmont. ويتضمَّن ذلك تكاتف العمل مع عمال المناجم الحرفيين على نطاق صغير في جهودهم لاستصلاح أراضيهم وتقديم برامج بناء القدرات والمساعدة المالية لتطوير مجموعة جديدة من الفرص للشركات الصغيرة.

وواصل حديثه قائلاً: "باعتبارنا شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها ولها سجل حافل يمتد إلى 103 عام، تنتابنا حالة من الفخر الشديد بإظهار التزامنا بأعلى المعايير الأخلاقية والبيئية، والتقدم الطويل الأمد لسورينام وشعبها".

تلتزم شركة Newmont التزامًا راسخًا بدعم أهداف التنمية الخضراء في سورينام وتعزيزها. وسنواصل تعزيز تأثيرنا في هذا المجال من خلال تكاتف العمل مع الأطراف المعنية لدينا. شكَّل تفانينا الراسخ على مر السنين لخدمة هذا الغرض المحرك الدائم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي نخدمها.

تعزِّز شركة Newmont النمو الاقتصادي من خلال تمكين المجتمعات المحلية عن طريق تطوير المواهب، وزيادة المشتريات المحلية، ومبادرات بناء القدرات. وبالتعاون مع شركائنا في المجتمع، صممَّت شركة Newmont برامج لدعم الشركات المحلية وخلق فرص جديدة من سلسلة القيمة الخاصة بنا. ويتضمَّن ذلك تكاتف العمل مع عمال المناجم الحرفيين على نطاق صغير في جهود استصلاح الأراضي وتقديم برامج بناء القدرات والمساعدة المالية لتطوير فرص جديدة للشركات المحلية الصغيرة.

تأسست جائزة وزير خارجية الأمريكي للتميُّز المؤسسي في عام 1999، وتمنح تكريمًا للدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الأمريكية في رفع معايير السلوك التجاري. يمكن العثور على المزيد من المعلومات هنا .

نبذة عن شركة Newmont

Newmont هي الشركة الرائدة في العالم في الذهب وتنتج النحاس والزنك والرصاص والفضة. وترتكز حافظة الشركة العالمية التي تتألف من الأصول والتوقعات والمواهب في أقاليم التعدين الغنية المتاحة في قارات أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. ويرجى العلم أن الشركة تعتبر الجهة المنتجة الوحيدة للذهب المدرجة في مؤشر S&P 500 كما أنها معروفة على نطاق واسع بفضل ممارساتها المبدئية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتُعدَّ Newmont شركةً رائدةً في مجال خلق القيمة في القطاع، يدعمها في ذلك معايير قوية على صعيد السلامة وتنفيذ متفوق وبراعة تقنية. تأسست الشركة عام 1921، وتم طرح أسهمها للتداول العام منذ عام 1925.

يتمثل هدفنا في Newmont، في خلق القيمة وتحسين جودة الحياة من خلال التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد حول استراتيجية ومبادرات الاستدامة الخاصة بشركة Newmont، انتقِل إلى .

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