فرع شركة Newmont في سورينام يحصل على جائزة وزير الخارجية الأمريكي للتميُّز المؤسسي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Newmont Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: NEM، والمدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: NGT، والمدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية بالرمز: NEM، والمدرجة في بورصة PNGX بالرمز: NEM) اليوم عن فوز عملياتها في سورينام بجائزة وزير
الخارجية الأمريكي للتميُّز المؤسسي في فئة المرونة المناخية. ويبرز هذا التكريم الدور المحوري الذي تلعبه شركة Newmont في تعزيز التنمية الاقتصادية في سورينام والتزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
"تعتز شركة Newmont بالحصول على هذه الجائزة المرموقة. "تُعدُّ بمثابة شهادة على التزامنا بخلق القيمة وتحسين الحياة من خلال التعدين المسؤول والمستدام"، حسبما صرَّح Tom Palmer، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Newmont. "ومنذ أن بدأنا عملياتنا في سورينام، أدركنا حجم الاحتياجات الماسة للمجتمعات المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والفرص الاقتصادية التي تأثرت بتغيُّر المناخ.
"قمنا على مر السنين بإعداد برامج بالتعاون مع شركائنا في المجتمع لدعم الشركات القائمة وتوليد فرص جديدة تستفيد من سلسلة قيمة شركة Newmont. ويتضمَّن ذلك تكاتف العمل مع عمال المناجم الحرفيين على نطاق صغير في جهودهم لاستصلاح أراضيهم وتقديم برامج بناء القدرات والمساعدة المالية لتطوير مجموعة جديدة من الفرص للشركات الصغيرة.
وواصل حديثه قائلاً: "باعتبارنا شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها ولها سجل حافل يمتد إلى 103 عام، تنتابنا حالة من الفخر الشديد بإظهار التزامنا بأعلى المعايير الأخلاقية والبيئية، والتقدم الطويل الأمد لسورينام وشعبها".
تلتزم شركة Newmont التزامًا راسخًا بدعم أهداف التنمية الخضراء في سورينام وتعزيزها. وسنواصل تعزيز تأثيرنا في هذا المجال من خلال تكاتف العمل مع الأطراف المعنية لدينا. شكَّل تفانينا الراسخ على مر السنين لخدمة هذا الغرض المحرك الدائم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي نخدمها.
تعزِّز شركة Newmont النمو الاقتصادي من خلال تمكين المجتمعات المحلية عن طريق تطوير المواهب، وزيادة المشتريات المحلية، ومبادرات بناء القدرات. وبالتعاون مع شركائنا في المجتمع، صممَّت شركة Newmont برامج لدعم الشركات المحلية وخلق فرص جديدة من سلسلة القيمة الخاصة بنا. ويتضمَّن ذلك تكاتف العمل مع عمال المناجم الحرفيين على نطاق صغير في جهود استصلاح الأراضي وتقديم برامج بناء القدرات والمساعدة المالية لتطوير فرص جديدة للشركات المحلية الصغيرة.
تأسست جائزة وزير خارجية الأمريكي للتميُّز المؤسسي في عام 1999، وتمنح تكريمًا للدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الأمريكية في رفع معايير السلوك التجاري. يمكن العثور على المزيد من المعلومات هنا .
نبذة عن شركة Newmont
Newmont هي الشركة الرائدة في العالم في الذهب وتنتج النحاس والزنك والرصاص والفضة. وترتكز حافظة الشركة العالمية التي تتألف من الأصول والتوقعات والمواهب في أقاليم التعدين الغنية المتاحة في قارات أفريقيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة. ويرجى العلم أن الشركة تعتبر الجهة المنتجة الوحيدة للذهب المدرجة في مؤشر S&P 500 كما أنها معروفة على نطاق واسع بفضل ممارساتها المبدئية في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتُعدَّ Newmont شركةً رائدةً في مجال خلق القيمة في القطاع، يدعمها في ذلك معايير قوية على صعيد السلامة وتنفيذ متفوق وبراعة تقنية. تأسست الشركة عام 1921، وتم طرح أسهمها للتداول العام منذ عام 1925.
يتمثل هدفنا في Newmont، في خلق القيمة وتحسين جودة الحياة من خلال التعدين المستدام والمسؤول. لمعرفة المزيد حول استراتيجية ومبادرات الاستدامة الخاصة بشركة Newmont، انتقِل إلى .
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