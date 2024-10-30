أبرمت شركة Alliant National Title Insurance Company اتفاقية للاستحواذ عليها من قِبل شركة Dream Finders Homes

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Alliant National Title Insurance Company والشركة التابعة لها (يُشار إليها هنا باسم "Alliant National") أنها دخلت في اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قِبل شركة .Dream Finders Homes, Inc (يُشار إليها هنا باسم "DFH") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DFH).

استحوذت شركة Presidio Investors (يُشار إليها هنا باسم "PI") على شركة Alliant National في عام 2018 ولعبت دورًا فعالاً في مساعدة الشركة على إنشاء عمليات داخلية قوية وتوسيع النطاق الجغرافي وتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع الابتكار التكنولوجي. في عام 2023، أنشأت Alliant National أداة رائدة للكشف عن الاحتيال مصممة خصوصًا لتبسيط سير معاملات العقارات. يعتبر هذا الحل الفريد قابلاً للتخصيص بالكامل لوكالات الألقاب ويتميز بقدرات قوية لمنع الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت Meredith Moss، رئيسة مجلس الإدارة: "واصلت شركة Alliant National تنمية حصتها في السوق من خلال الخدمة من الدرجة الأولى لوكلاء الملكية، بدعم من منصة برمجية مبتكرة وتطبيق متطور للذكاء الاصطناعي. يعترف إعلان Dream Finders بالقيمة التي أوجدها النهج المميز لشركة Alliant National، والذي يعطي الأولوية لكل من العلاقات والتكنولوجيا".

وقال Chris Puscasiu، الشريك الإداري في Presidio: "لقد كانت رحلة مثيرة على مدى ست سنوات لرؤية شركة Alliant National تزيد بشكل كبير من حضورها وتطور أدواتها للتوسع ومساعدة عملائها. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين أثناء الوباء والتحديات الأخيرة التي واجهتها سوق الإسكان، فإن الاستثمار المستمر للشركة في النمو مكّنها من أن تحظى بالاعتراف بها كشركة رائدة في مجال الابتكار في مجالها، كما توضح هذه الصفقة.

وقد سهلت العلاقات التي تطورت على مدار ما يقرب من 20 عامًا مع وكلاء الملكية المستقلين هذه الصفقة المثيرة. قال David Sinclair، الرئيس التنفيذي لشركة Alliant National: "نحن سعداء للغاية بأن نصبح جزءًا من منظومة Dream Finders ونتصور مستقبلًا مثيرًا معًا. إن التعاون بين شركة بناء مبتكرة ووكالة ملكية قوية وفريق الاكتتاب في Alliant National سيعزز نجاحنا ونمونا على المدى الطويل لنصبح شريكًا عقاريًا وطنيًا.

يخضع إغلاق هذه المعاملة لموافقات الجهات التنظيمية.

يرجى مراجعة البيان الصحفي ذي الصلة الصادر عن Dream Finders Homes.

حول شركة Alliant National Title Insurance Company

تعتبر شركة Alliant National، التي يقع مقرها الرئيسي في لونج مونت بولاية كولورادو، شركة تأمين على الملكية تضم أكثر من 700 وكيل مستقل في 32 ولاية ومنطقة كولومبيا. تركز شركة Alliant National حصريًا على نجاح الوكلاء المستقلين، باعتبارها أكبر شركة تأمين في البلاد بدون عمليات مباشرة أو تابعة.

حول Presidio Investors

Presidio Investors هي شركة أسهم خاصة تركز على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة. مع الالتزام بالنمو الإستراتيجي وخلق القيمة، تتعاون Presidio Investors مع فرق إدارة استثنائية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

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