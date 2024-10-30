أبرمت شركة Alliant National Title Insurance Company اتفاقية للاستحواذ عليها من قِبل شركة Dream Finders Homes

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Alliant National Title Insurance Company والشركة التابعة لها (يُشار إليها هنا باسم "Alliant National") أنها دخلت في اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قِبل شركة .Dream Finders Homes, Inc (يُشار إليها هنا باسم "DFH") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DFH).
استحوذت شركة Presidio Investors (يُشار إليها هنا باسم "PI") على شركة Alliant National في عام 2018 ولعبت دورًا فعالاً في مساعدة الشركة على إنشاء عمليات داخلية قوية وتوسيع النطاق الجغرافي وتحسين الكفاءة التشغيلية ودفع الابتكار التكنولوجي. في عام 2023، أنشأت Alliant National أداة رائدة للكشف عن الاحتيال مصممة خصوصًا لتبسيط سير معاملات العقارات. يعتبر هذا الحل الفريد قابلاً للتخصيص بالكامل لوكالات الألقاب ويتميز بقدرات قوية لمنع الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقالت Meredith Moss، رئيسة مجلس الإدارة: "واصلت شركة Alliant National تنمية حصتها في السوق من خلال الخدمة من الدرجة الأولى لوكلاء الملكية، بدعم من منصة برمجية مبتكرة وتطبيق متطور للذكاء الاصطناعي. يعترف إعلان Dream Finders بالقيمة التي أوجدها النهج المميز لشركة Alliant National، والذي يعطي الأولوية لكل من العلاقات والتكنولوجيا".
وقال Chris Puscasiu، الشريك الإداري في Presidio: "لقد كانت رحلة مثيرة على مدى ست سنوات لرؤية شركة Alliant National تزيد بشكل كبير من حضورها وتطور أدواتها للتوسع ومساعدة عملائها. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين أثناء الوباء والتحديات الأخيرة التي واجهتها سوق الإسكان، فإن الاستثمار المستمر للشركة في النمو مكّنها من أن تحظى بالاعتراف بها كشركة رائدة في مجال الابتكار في مجالها، كما توضح هذه الصفقة.
وقد سهلت العلاقات التي تطورت على مدار ما يقرب من 20 عامًا مع وكلاء الملكية المستقلين هذه الصفقة المثيرة. قال David Sinclair، الرئيس التنفيذي لشركة Alliant National: "نحن سعداء للغاية بأن نصبح جزءًا من منظومة Dream Finders ونتصور مستقبلًا مثيرًا معًا. إن التعاون بين شركة بناء مبتكرة ووكالة ملكية قوية وفريق الاكتتاب في Alliant National سيعزز نجاحنا ونمونا على المدى الطويل لنصبح شريكًا عقاريًا وطنيًا.
يخضع إغلاق هذه المعاملة لموافقات الجهات التنظيمية.
يرجى مراجعة البيان الصحفي ذي الصلة الصادر عن Dream Finders Homes.
حول شركة Alliant National Title Insurance Company
تعتبر شركة Alliant National، التي يقع مقرها الرئيسي في لونج مونت بولاية كولورادو، شركة تأمين على الملكية تضم أكثر من 700 وكيل مستقل في 32 ولاية ومنطقة كولومبيا. تركز شركة Alliant National حصريًا على نجاح الوكلاء المستقلين، باعتبارها أكبر شركة تأمين في البلاد بدون عمليات مباشرة أو تابعة.
حول Presidio Investors
Presidio Investors هي شركة أسهم خاصة تركز على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة. مع الالتزام بالنمو الإستراتيجي وخلق القيمة، تتعاون Presidio Investors مع فرق إدارة استثنائية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
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