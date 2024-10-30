زيارة جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) لشركة Aramco في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت جمعية صناعة البرمجيات الكورية ("KOSA") أن شركة MegazoneCloud ، أحد أعضائها، قد وقعت مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة Aramco، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والمواد الكيميائية المتكاملة، في 13 من أكتوبر 2024، في مختبر الابتكار السعودي المتسارع (SAIL) في الظهران.

تشير مذكرة التفاهم (MOU) إلى احتمالية مد جسور التعاون في مجال عمليات وأبحاث الحوسبة السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بين MegazoneCloud وAramco. وقد قدمت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) وشركة MegazoneCloud "نموذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادي في كوريا" في خطوة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي في المملكة بالتعاون مع شركة Aramco.

وقد تفضلت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) بزيارة شركة Aramco في ذلك اليوم بصحبة شركة MegazoneCloud وخمس شركات ناشئة. وقد حضر تلك الزيارة Joon Hee Joh، رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA)، وأحمد الخويطر، نائب الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا والابتكار في Aramco، والسيد، نبيل النعيم، نائب الرئيس الأول لقسم التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في شركة Aramco، وكبار مسؤولي إدارة الشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب ممثلين من القطاعين العام والخاص في المملكة.

عقب كلمة ترحيبية تفضل بإلقائها السيد، نبيل النعيم، ألقى السيد Joon Hee Joh كلمته، تلتها كلمة شركة MegazoneCloud وخمس شركات ناشئة وجهت إليها شركة Aramco دعوة للحضور، وهي FuriosaAI وESTsoft وUpstage وWrtn وFutureMain، والتي عرضت تقنياتها الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

علّق Joon Hee Joh، رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA)، قائلاً: "يتجاوز التركيز العالمي على المملكة العربية السعودية وشركة Aramco حدود صناعة الطاقة، في ظل تصدر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية مشهد الابتكارات في كل القطاعات. ونحن نتوقع تسريع وتيرة التحول الرقمي في كل أنحاء الشرق الأوسط عن طريق مد جسور التعاون مع الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا في كوريا."

أضاف رئيس مجلس الإدارة Joh، قائلاً: "لقد أنشأت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتمثل هدفه في دعم الشركات الكورية في رحلة اختراق سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نبذل قصارى جهدنا للوفاء بالتزامنا بتحويل جمهورية كوريا إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي (A.I. G3)."

بدعم من وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، تولت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) مهمة إدارة برامج السوق العالمية، مثل نماذج التعاون بين الشركات الرائدة في الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الناشئة. هذا، وستعمل جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) على توسيع نطاق شراكاتها لتسريع وتيرة اختراق أعضائها للسوق العالمية.

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