زيارة جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) لشركة Aramco في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت جمعية صناعة البرمجيات الكورية ("KOSA") أن شركة MegazoneCloud ، أحد أعضائها، قد وقعت مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة Aramco، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والمواد الكيميائية المتكاملة، في 13 من أكتوبر 2024، في مختبر الابتكار السعودي المتسارع (SAIL) في الظهران.
تشير مذكرة التفاهم (MOU) إلى احتمالية مد جسور التعاون في مجال عمليات وأبحاث الحوسبة السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بين MegazoneCloud وAramco. وقد قدمت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) وشركة MegazoneCloud "نموذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادي في كوريا" في خطوة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي في المملكة بالتعاون مع شركة Aramco.
وقد تفضلت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) بزيارة شركة Aramco في ذلك اليوم بصحبة شركة MegazoneCloud وخمس شركات ناشئة. وقد حضر تلك الزيارة Joon Hee Joh، رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA)، وأحمد الخويطر، نائب الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا والابتكار في Aramco، والسيد، نبيل النعيم، نائب الرئيس الأول لقسم التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في شركة Aramco، وكبار مسؤولي إدارة الشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب ممثلين من القطاعين العام والخاص في المملكة.
عقب كلمة ترحيبية تفضل بإلقائها السيد، نبيل النعيم، ألقى السيد Joon Hee Joh كلمته، تلتها كلمة شركة MegazoneCloud وخمس شركات ناشئة وجهت إليها شركة Aramco دعوة للحضور، وهي FuriosaAI وESTsoft وUpstage وWrtn وFutureMain، والتي عرضت تقنياتها الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
علّق Joon Hee Joh، رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA)، قائلاً: "يتجاوز التركيز العالمي على المملكة العربية السعودية وشركة Aramco حدود صناعة الطاقة، في ظل تصدر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية مشهد الابتكارات في كل القطاعات. ونحن نتوقع تسريع وتيرة التحول الرقمي في كل أنحاء الشرق الأوسط عن طريق مد جسور التعاون مع الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا في كوريا."
أضاف رئيس مجلس الإدارة Joh، قائلاً: "لقد أنشأت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتمثل هدفه في دعم الشركات الكورية في رحلة اختراق سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نبذل قصارى جهدنا للوفاء بالتزامنا بتحويل جمهورية كوريا إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي (A.I. G3)."
بدعم من وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، تولت جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) مهمة إدارة برامج السوق العالمية، مثل نماذج التعاون بين الشركات الرائدة في الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الناشئة. هذا، وستعمل جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA) على توسيع نطاق شراكاتها لتسريع وتيرة اختراق أعضائها للسوق العالمية.
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