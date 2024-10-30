شركة AIT Worldwide Logistics تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة AIT Worldwide Logistics، الشركة الرائدة عالميًا في حلول سلسلة التوريد، أن تعلن عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024. أصبحت الوثيقة متاحة الآن للتنزيل من موقع الشركة على الإنترنت ، وهي تلخص التقدم الذي أحرزته AIT في الممارسات المستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية وتقدم مراجعة شاملة للتقدم الذي أحرزته الشركة طوال العام السابق.
قال Vaughn Moore، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AIT: "في عام 2023، حققنا خطوات كبيرة في مبادراتنا المتعلقة بالاستدامة، من تعزيز دقة تتبع البيانات لدينا إلى طرح برامج المركبات الكهربائية في مناطق متعددة". "نحن فخورون بإعادة تأكيد التزامنا بالاستدامة، مدركين أن هذه الجهود لا تعمل على تعزيز أعمالنا فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها".
تشمل الإنجازات الرئيسية المفصلة في التقرير ما يلي:
وقود الطيران المستدام ( SAF ): أتمت شركة AIT عملية شراء كبيرة لوقود الطيران المستدام بالشراكة مع شركة Air France KLM، وحصلت على جائزة Airfreight Enterprise Sustainability Award عن هذه المبادرة.
المركبات الكهربائية ( EVs ): قامت الشركة بتوسيع نطاق استخدامها للجرارات الكهربائية في جنوب كاليفورنيا والصين وهولندا، مع التركيز على عمليات النقل لمسافات قصيرة.
الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ( LEED ): تم دمج عمليات الضواحي في شيكاغو في مكتب ومستودع جديد حاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في بالاتين، إلينوي، مما جلب أكثر من 240 من أعضاء الفريق تحت سقف واحد. يتضمن المرفق ممارسات البناء المستدامة والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية والأنظمة الموفرة للطاقة.
الإدارة البيئية: تم توسيع نطاق شهادة ISO 14001 ليشمل 19 موقعًا تابعًا لـ AIT-Europe، مما يدل على الالتزام بإدارة البيئة.
وقالت Chelsea Lamar، نائبة رئيس الاستدامة العالمية في AIT: "تعتمد إستراتيجيتنا للاستدامة على ثلاثة ركائز أساسية: الحد من انبعاثات الكربون، والاستفادة من اللوائح العالمية، ورعاية ثقافة الاستدامة". "وفي وقت لاحق من هذا العام، سنقوم بتأسيس لجنة توجيهية معنية بالاستدامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية لتعزيز دمج الاستدامة في قراراتنا الإستراتيجية وضمان التقدم المستمر نحو أهدافنا".
وتستمر AIT في تحديد أهداف طموحة، بما في ذلك الاعتماد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وانبعاثات صافية صفرية لانبعاثات النطاق 1 و2 بحلول عام 2035 والنطاق 3 بحلول عام 2050، وتعزيز دقة البيانات وإعداد التقارير حول كفاءة الكربون في حركة الشحن.
وبالإضافة إلى هذه الأهداف طويلة الأجل، حققت الشركة نتائج مبهرة في جهود المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج AIT Cares، حيث سجلت 4,500 ساعة تطوعية في عام 2023 - وهو أكثر من ثلاثة أضعاف الإجمالي في عام 2022.
وأضاف Lamar: "على الرغم من الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه، إلا أن هناك طريقًا طويلاً أمامنا، وسيتطلب تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بـ AIT تعاونًا مستمرًا بين زملاء الفريق والعملاء وشركات النقل والشركاء الآخرين". "إننا نعمل معًا على إحداث تغيير مفيد في قطاع الخدمات اللوجستية، وأنا أتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه في السنوات القادمة".
كما عززت AIT علاقاتها مع منظمات الصناعة الرئيسية، بما في ذلك مركز الشحن الذكي، للبقاء على اطلاع بأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة.
حول AIT Worldwide Logistics
شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والطاقة والغذاء والحكومة والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة والحياة البحرية. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم الشاملة عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 150 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على .
رسالتنا
في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.
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