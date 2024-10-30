شركة AIT Worldwide Logistics تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة AIT Worldwide Logistics، الشركة الرائدة عالميًا في حلول سلسلة التوريد، أن تعلن عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024. أصبحت الوثيقة متاحة الآن للتنزيل من موقع الشركة على الإنترنت ، وهي تلخص التقدم الذي أحرزته AIT في الممارسات المستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية وتقدم مراجعة شاملة للتقدم الذي أحرزته الشركة طوال العام السابق.

قال Vaughn Moore، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AIT: "في عام 2023، حققنا خطوات كبيرة في مبادراتنا المتعلقة بالاستدامة، من تعزيز دقة تتبع البيانات لدينا إلى طرح برامج المركبات الكهربائية في مناطق متعددة". "نحن فخورون بإعادة تأكيد التزامنا بالاستدامة، مدركين أن هذه الجهود لا تعمل على تعزيز أعمالنا فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها".

تشمل الإنجازات الرئيسية المفصلة في التقرير ما يلي:



وقود الطيران المستدام ( SAF ): أتمت شركة AIT عملية شراء كبيرة لوقود الطيران المستدام بالشراكة مع شركة Air France KLM، وحصلت على جائزة Airfreight Enterprise Sustainability Award عن هذه المبادرة.

المركبات الكهربائية ( EVs ): قامت الشركة بتوسيع نطاق استخدامها للجرارات الكهربائية في جنوب كاليفورنيا والصين وهولندا، مع التركيز على عمليات النقل لمسافات قصيرة.

الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ( LEED ): تم دمج عمليات الضواحي في شيكاغو في مكتب ومستودع جديد حاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في بالاتين، إلينوي، مما جلب أكثر من 240 من أعضاء الفريق تحت سقف واحد. يتضمن المرفق ممارسات البناء المستدامة والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية والأنظمة الموفرة للطاقة. الإدارة البيئية: تم توسيع نطاق شهادة ISO 14001 ليشمل 19 موقعًا تابعًا لـ AIT-Europe، مما يدل على الالتزام بإدارة البيئة.

وقالت Chelsea Lamar، نائبة رئيس الاستدامة العالمية في AIT: "تعتمد إستراتيجيتنا للاستدامة على ثلاثة ركائز أساسية: الحد من انبعاثات الكربون، والاستفادة من اللوائح العالمية، ورعاية ثقافة الاستدامة". "وفي وقت لاحق من هذا العام، سنقوم بتأسيس لجنة توجيهية معنية بالاستدامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية لتعزيز دمج الاستدامة في قراراتنا الإستراتيجية وضمان التقدم المستمر نحو أهدافنا".

وتستمر AIT في تحديد أهداف طموحة، بما في ذلك الاعتماد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وانبعاثات صافية صفرية لانبعاثات النطاق 1 و2 بحلول عام 2035 والنطاق 3 بحلول عام 2050، وتعزيز دقة البيانات وإعداد التقارير حول كفاءة الكربون في حركة الشحن.

وبالإضافة إلى هذه الأهداف طويلة الأجل، حققت الشركة نتائج مبهرة في جهود المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج AIT Cares، حيث سجلت 4,500 ساعة تطوعية في عام 2023 - وهو أكثر من ثلاثة أضعاف الإجمالي في عام 2022.

وأضاف Lamar: "على الرغم من الاعتراف بالتقدم الذي أحرزناه، إلا أن هناك طريقًا طويلاً أمامنا، وسيتطلب تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بـ AIT تعاونًا مستمرًا بين زملاء الفريق والعملاء وشركات النقل والشركاء الآخرين". "إننا نعمل معًا على إحداث تغيير مفيد في قطاع الخدمات اللوجستية، وأنا أتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه في السنوات القادمة".

كما عززت AIT علاقاتها مع منظمات الصناعة الرئيسية، بما في ذلك مركز الشحن الذكي، للبقاء على اطلاع بأفضل الممارسات في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة.

حول AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والطاقة والغذاء والحكومة والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة والحياة البحرية. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم الشاملة عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 150 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على .

رسالتنا

في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :