أبحاث Veracode تسلط الضوء على مدى ارتفاع الديون الأمنية في القطاع المالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أصدرت Veracode ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال إدارة مخاطر التطبيقات، اليوم دراسة بحثية جديدة تسلط الضوء على حالة ديون أمن البرمجيات داخل قطاع الخدمات المالية. الديون الأمنية التي تم تعريفها في هذا التقرير على أنها ثغرات لم يتم معالجتها لمدة تزيد عن عام، لا زالت قائمة في 76 بالمائة من المؤسسات في قطاع الخدمات المالية، حيث تحمل 50% من المؤسسات ديون أمنية حرجة.

ومن خلال تقدير متوسط ​​تكلفة خرق البيانات في القطاع المالي بنحو 6.08 مليون دولار1، يخرج البحث إلى النور في وقتٍ حرج لواحدة من أكثر الصناعات استهدافًا من قِبل الجهات السيئة المتطورة في مجال التهديدات. وبحسب النتائج المستخلصة من تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في مارس 2024، تستخدم الجهات السيئة المتخصَّصة في التهديدات أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للعثور على الثغرات الأمنية في البرامج واستغلالها بمعدل غير مسبوق. وفي الوقت نفسه، يتطلب احتدام شدة المنافسة في الصناعة وتوقعات العملاء فيما يتعلق بمدى الراحة والملاءمة من المؤسسات تسريع وتيرة الابتكار.

"ينطوي ارتفاع معدل الديون الأمنية في القطاع المالي على مخاطر كبيرة على المؤسسات وعملائها إذا لم يتم التعامل معها بسرعة. "إزاء استمرار الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في النمو من حيث القوة والأعداد، وقيام المؤسسات ببذل جهودًا كبيرة لمواكبة اللوائح المتطورة بسبب الديون الأمنية الحالية، يتيح المشهد الحالي للجهات السيئة المتخصَّصة في التهديدات باستغلال الثغرات الأمنية بمعدل غير مسبوق ومثير للقلق"، حسبما صرَّح Chris Wysopal، كبير المبشرين بالأمن في Veracode. "تبرز أحدث أبحاثنا حول حالة البرمجيات مدى الحاجة الماسة للمؤسسات المالية لمعالجة الثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية الخاصة بالطرف الأول والطرف الثالث الآن. تتعرَّض المؤسسات التي لا تحرص على علاج الثغرات لمدة تزيد عن عام لتهديدات طويلة الأمد وخطيرة."

تأخير إصلاح الثغرات يهدد أمن القطاع المالي

توصَّل الباحثون في شركة Veracode إلى أن 40% من جميع التطبيقات في القطاع المالي تعاني من ديون أمنية، وهو يُعدُّ أفضل قليلاً من المتوسط ​​عبر الصناعة البالغ 42%. وعلاوة على ذلك، فإن 5.5% فقط من تطبيقات القطاع المالي لا تنطوي على ثغرات، مقارنة بـ 5.9% في القطاعات الأخرى. وبالرغم من أن عدد التطبيقات في القطاع المالي التي تعاني من الديون الأمنية أقل إلى حد ما، إلا أنها تتراكم عليها كميات أكبر من هذه الديون.

ويبرز التقرير أيضًا مدى الحاجة إلى قيام مؤسسات الخدمات المالية بمعالجة الديون الأمنية في كل من التعليمات البرمجية الخاصة بالطرف الأول والطرف الثالث. تؤثر أربعة وثمانون بالمائة من جميع الديون الأمنية على التعليمات البرمجية الخاصة بالطرف الأول، ولكن تتدفق غالبية (78.6 بالمائة) من الديون الأمنية الحرجة من تبعيات الطرف الثالث. ويعزَّز هذا الأمر أهمية جهود وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية للمساعدة في تأمين النظام مفتوح المصدر من خلال خريطة طريق أمان البرمجيات مفتوحة المصدر والتعهد بالتأمين من خلال التصميم .

يستكشف التحليل بشكلٍ أكبر الجداول الزمنية للإصلاح في قطاع الخدمات المالية. توصل الباحثون إلى أن المؤسسات المالية تعمل على إصلاح نصف الثغرات الأمنية الخاصة بالطرف الأول في الأشهر التسعة الأولى، مقارنةً بمدة 13 شهرًا للثغرات الأمنية الخاصة بالطرف الثالث. ومن بينها، تتحول 52% من الثغرات الأمنية التي يرتكبها الطرف الثالث إلى ديون أمنية، في حين تتحول 44% من الثغرات الأمنية التي يرتكبها الطرف الأول إلى ديون أمنية.

أهمية تحديد الأولويات في معالجة المخاطر

تسبب انتشار هجمات سلسلة التوريد التي تستهدف قطاع الخدمات المالية إلى إعداد عدد متزايد من لوائح الأمن الإلكتروني مع التركيز بشكل أكبر على أمن البرمجيات. على سبيل المثال، تتطلب الأطر التنظيمية مثل ISO 20022 ، ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، وNIS2 ، وقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) من المؤسسات الحرص على منع نشر الثغرات الأمنية في التطبيقات.

ويتسبب هذا الأمر في تعريض المؤسسات لخطر عدم الامتثال بسبب الديون الأمنية الحالية واستراتيجيات الإصلاح القديمة. توضح الأبحاث الصادرة عن Veracode أن المؤسسات يمكنها معالجة هذا الخطر من خلال إعطاء الأولوية لـ 3.3% من الثغرات الأمنية التي تُشكِّل ديونًا أمنية بالغة الأهمية. يعني إصلاح الثغرات الأمنية الأكثر خطورة أولاً أن الكيانات المالية يمكنها بعد ذلك الانتقال إلى إصلاح ثغرات أمنية حرجة أخرى أو ديون غير حرجة وفقًا لقدراتها وإمكانية تحمُّلها للمخاطر.

دور إدارة وضع أمان التطبيقات

تخلق الحاجة المتزايدة إلى تحديد أولويات المخاطر طلبًا كبيرًا على إدارة وضع أمان التطبيقات (ASPM) لتتبُّع المخاطر بشكلٍ مستمر من خلال جمع المشكلات الأمنية ورؤيتها وتحليلها عبر دورة تطوير البرامج. توفر منصَّة إدارة مخاطر التطبيقات من Veracode رؤية شاملة وموحَّدة للمخاطر عبر التعليمات البرمجية والتطبيقات، مما يمكِّن المطورين وفرق الأمان من إصلاح المشكلات بسرعة. باستخدام الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي المعروف باسم "Veracode Fix"، يمكن للفرق منع الثغرات الأمنية الجديدة بشكل استباقي وتقليل تراكمات الأمان الحالية بشكل فعَّال. يوضح التحليل السياقي للمنصَّة الأسباب الجذرية، مما يوجه المطورين نحو الخطوات التالية المثالية التي تعمل على تخفيض المخاطر بأقل جهد وإلى أقصى حد ممكن.

واختتم Wysopal حديثه قائلاً: "لم يكن من المهم أبدًا لقطاع الخدمات المالية أن يظل في صدارة التهديدات الأمنية الإلكترونية المتطورة، ولا سيما مع الهجمات المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تهدد أمن أصولها. "ندعو المؤسسات المالية إلى إعطاء الأولوية لخفض الديون الأمنية في الوقت المناسب من خلال اعتماد أدوات الإصلاح المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات ASPM التي يمكنها اكتشاف الثغرات الأمنية وإعطائها الأولوية وإصلاحها في غضون ثوانٍ."

يتوفَّر تقرير حالة أمن البرمجيات من Veracode لعام 2024 للقراءة على موقع Veracode الإلكتروني .

1 IBM، "تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 "، IBM وPonemon Institute، بتاريخ 30 يوليو 2024

نبذة عن تقرير حالة أمن البرمجيات

يحلل تقرير حالة أمن البرمجيات لعام 2024 من شركة Veracode البيانات من الشركات الكبيرة والصغيرة ومورِّدي البرامج التجارية ومتعهدي البرمجيات الخارجيين والمشروعات مفتوحة المصدر. يعتمد البحث على أكثر من مليون (1,007,133) تطبيقًا عبر جميع أنواع عمليات المسح، و1,553,022 مسحًا للتحليل الديناميكي، و11,429,365 مسحًا للتحليل الثابت. نتج عن جميع عمليات المسح هذه 96 مليون نتيجة ثابتة أولية، و4 ملايين نتيجة ديناميكية أولية، و12.2 مليون نتيجة تحليل تكوين البرامج الأولية.

نبذة عن Veracode

Veracode هي شركة عالمية رائدة في إدارة مخاطر التطبيقات لحقبة الذكاء الاصطناعي. بفضل توفُّر تريليونات من أسطر عمليات فحص التعليمات البرمجية ومحرك الإصلاح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تحظى منصَّة Veracode بثقة المؤسسات في جميع أنحاء العالم لتصميم برامج آمنة من إنشاء التعليمات البرمجية إلى النشر السحابي وصيانتها. يستخدم الآلاف من فرق التطوير والأمن الرائدة في العالم Veracode كل ثانية يوميًا للحصول على رؤية دقيقة وقابلة للتنفيذ للمخاطر القابلة للاستغلال، وتحقيق إصلاح الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي، وتقليل ديونهم الأمنية على نطاق واسع. تُعدُّ Veracode شركة حائزة على جوائز متعددة تقدِّم إمكانيات لتأمين دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، بما في ذلك حل "Veracode Fix"، والتحليل الثابت، والتحليل الديناميكي، وتحليل تكوين البرمجيات، وأمان الحاويات، وإدارة وضع أمان التطبيقات، واختبار الاختراق.

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