Netwitness تقدم تحديث الأعمال: إصدار المنصة وتصنيفات تقرير المحللين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة NetWitness، وهي مزود عالمي موثوق به لتكنولوجيا الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها وخدمات الاستجابة للحوادث، عن تحديثات للشركة بما في ذلك الإصدار الذي طال انتظاره لنسخة جديدة من منصة المنتج، والأداء القوي في أحدث تقارير محللي الأمن السيبراني من شركات الأبحاث والاستشارات البارزة. يتضمن التطور المعماري الأخير لـ 12.5، أحدث إصدار لمنصة الشركة، ابتكارات رئيسية بما في ذلك الرؤية المُحسّنة، وتحسين قابلية الاستخدام، والكفاءة التشغيلية، في حين تم تسليط الضوء أيضًا على NetWitness في تقارير SIEM وNDR الرائدة لقدراتها القوية على المنصة وحضورها في السوق العالمية.

قال Ken Naumann، الرئيس التنفيذي لشركة NetWitness: "يسعدنا أن نتلقى مثل هذا الثناء من كبار محللي الصناعة". "إن هذا التقدير، إلى جانب إصدار Platform 12.5، يشكلان دليلاً على تفاني فريقنا العالمي في تقديم حلول أمنية من الدرجة الأولى تُمكِّن عملاءنا من حماية بياناتهم وبنيتهم الأساسية الأكثر أهمية".

تقارير محللي الصناعة

وفقًا لتقارير من IDC وGartner وKuppingerCole، تفوقت NetWitness في العديد من فئات الصناعة الرئيسية. أشارت شركة IDC إلى نقاط القوة في SIEM وNDR للمؤسسات الكبيرة والبيئات المعقدة، في حين اعترفت شركة KuppingerCole بشركة NetWitness لريادتها في السوق ودعم المنصة ورؤى الشبكة وإعداد التقارير وتحليل حركة المرور المشفرة. سلط أحدث تقرير Magic Quadrant for SIEM من شركة Gartner الضوء على تكامل NetWitness مع أجهزة مراكز عمليات الأمان (SOC) الحديثة، والتواجد العالمي، والنشر البسيط. سمح نهج الشركة الاستباقي لأمن النظام الإيكولوجي الرقمي بأداء قوي ضد المنافسين مع الابتكار لتلبية المتطلبات المتطورة لمشهد الأمن السيبراني.

إصدار المنصة 12.5

إن حجر الأساس لمنصة NetWitness هو الرؤية، مما يوفر للعملاء رؤية شاملة لكامل البنية التحتية الخاصة بهم، سواء في الموقع أو في السحابة أو في بيئات هجينة. تقترن هذه الرؤية برؤى قابلة للتنفيذ، مما يضمن قدرة المستخدمين على الاستجابة للتهديدات مباشرة من داخل المنصة. قامت NetWitness بتحسين مراكز العمليات في أكبر المؤسسات في العالم، حيث تعالج حالات الاستخدام الحرجة مثل برامج الفدية والتهديدات المستمرة المتقدمة (APTs) والتهديدات الداخلية والامتثال.

مع الإصدار 12.5 الذي طال انتظاره، نفذت NetWitness لغة تصميم جديدة، حيث وصلت إلى تصميم أنيق وحديث وبديهي وذكي لخدمة فرق العمليات الأمنية بشكل أفضل، بينما تضمن قدرات SASE للشبكة المتكاملة الجديدة للعملاء تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم بطرق جديدة دون التضحية بالأمان أو الرؤية.

قال Will Gragido، المدير التنفيذي لشركة NetWitness منذ فترة طويلة والرئيس التنفيذي للمنتجات المعين مؤخرًا: "مع تطور تهديدات الأمن السيبراني بشكل مستمر، تظل NetWitness في طليعة الصناعة، حيث تعمل على تطوير حلول مبتكرة للكشف عن التهديدات". "إن منصة NetWitness 12.5، التي تركز على التهديدات المتقدمة والحماية في الوقت الفعلي، تشكل جزءًا لا يتجزأ من نمونا المستمر وريادتنا في صناعة الأمن السيبراني".

حول NetWitness

توفر NetWitness قدرات شاملة وقابلة للتطوير للغاية للكشف عن التهديدات والاستجابة لها للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. توفر منصة NetWitness رؤية كاملة جنبًا إلى جنب مع ذكاء التهديدات التطبيقي وتحليلات سلوك المستخدم للكشف عن التهديدات وتحديد أولوياتها والتحقيق فيها وأتمتة الاستجابة. وهذا يُمكِّن محللي الأمن من أن يكونوا أكثر كفاءة وأن يظلوا في صدارة التهديدات التي تؤثر على الأعمال.

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Gartner SIEM MQ

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KuppingerCole NDR

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