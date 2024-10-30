Netwitness تقدم تحديث الأعمال: إصدار المنصة وتصنيفات تقرير المحللين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة NetWitness، وهي مزود عالمي موثوق به لتكنولوجيا الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها وخدمات الاستجابة للحوادث، عن تحديثات للشركة بما في ذلك الإصدار الذي طال انتظاره لنسخة جديدة من منصة المنتج، والأداء القوي في أحدث تقارير محللي الأمن السيبراني من شركات الأبحاث والاستشارات البارزة. يتضمن التطور المعماري الأخير لـ 12.5، أحدث إصدار لمنصة الشركة، ابتكارات رئيسية بما في ذلك الرؤية المُحسّنة، وتحسين قابلية الاستخدام، والكفاءة التشغيلية، في حين تم تسليط الضوء أيضًا على NetWitness في تقارير SIEM وNDR الرائدة لقدراتها القوية على المنصة وحضورها في السوق العالمية.
قال Ken Naumann، الرئيس التنفيذي لشركة NetWitness: "يسعدنا أن نتلقى مثل هذا الثناء من كبار محللي الصناعة". "إن هذا التقدير، إلى جانب إصدار Platform 12.5، يشكلان دليلاً على تفاني فريقنا العالمي في تقديم حلول أمنية من الدرجة الأولى تُمكِّن عملاءنا من حماية بياناتهم وبنيتهم الأساسية الأكثر أهمية".
تقارير محللي الصناعة
وفقًا لتقارير من IDC وGartner وKuppingerCole، تفوقت NetWitness في العديد من فئات الصناعة الرئيسية. أشارت شركة IDC إلى نقاط القوة في SIEM وNDR للمؤسسات الكبيرة والبيئات المعقدة، في حين اعترفت شركة KuppingerCole بشركة NetWitness لريادتها في السوق ودعم المنصة ورؤى الشبكة وإعداد التقارير وتحليل حركة المرور المشفرة. سلط أحدث تقرير Magic Quadrant for SIEM من شركة Gartner الضوء على تكامل NetWitness مع أجهزة مراكز عمليات الأمان (SOC) الحديثة، والتواجد العالمي، والنشر البسيط. سمح نهج الشركة الاستباقي لأمن النظام الإيكولوجي الرقمي بأداء قوي ضد المنافسين مع الابتكار لتلبية المتطلبات المتطورة لمشهد الأمن السيبراني.
إصدار المنصة 12.5
إن حجر الأساس لمنصة NetWitness هو الرؤية، مما يوفر للعملاء رؤية شاملة لكامل البنية التحتية الخاصة بهم، سواء في الموقع أو في السحابة أو في بيئات هجينة. تقترن هذه الرؤية برؤى قابلة للتنفيذ، مما يضمن قدرة المستخدمين على الاستجابة للتهديدات مباشرة من داخل المنصة. قامت NetWitness بتحسين مراكز العمليات في أكبر المؤسسات في العالم، حيث تعالج حالات الاستخدام الحرجة مثل برامج الفدية والتهديدات المستمرة المتقدمة (APTs) والتهديدات الداخلية والامتثال.
مع الإصدار 12.5 الذي طال انتظاره، نفذت NetWitness لغة تصميم جديدة، حيث وصلت إلى تصميم أنيق وحديث وبديهي وذكي لخدمة فرق العمليات الأمنية بشكل أفضل، بينما تضمن قدرات SASE للشبكة المتكاملة الجديدة للعملاء تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم بطرق جديدة دون التضحية بالأمان أو الرؤية.
قال Will Gragido، المدير التنفيذي لشركة NetWitness منذ فترة طويلة والرئيس التنفيذي للمنتجات المعين مؤخرًا: "مع تطور تهديدات الأمن السيبراني بشكل مستمر، تظل NetWitness في طليعة الصناعة، حيث تعمل على تطوير حلول مبتكرة للكشف عن التهديدات". "إن منصة NetWitness 12.5، التي تركز على التهديدات المتقدمة والحماية في الوقت الفعلي، تشكل جزءًا لا يتجزأ من نمونا المستمر وريادتنا في صناعة الأمن السيبراني".
حول NetWitness
توفر NetWitness قدرات شاملة وقابلة للتطوير للغاية للكشف عن التهديدات والاستجابة لها للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. توفر منصة NetWitness رؤية كاملة جنبًا إلى جنب مع ذكاء التهديدات التطبيقي وتحليلات سلوك المستخدم للكشف عن التهديدات وتحديد أولوياتها والتحقيق فيها وأتمتة الاستجابة. وهذا يُمكِّن محللي الأمن من أن يكونوا أكثر كفاءة وأن يظلوا في صدارة التهديدات التي تؤثر على الأعمال.
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Gartner SIEM MQ
IDC MarketScape: SIE
KuppingerCole NDR
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