شركة Parse تُطلق Gigalab لتوسيع نطاق عمليات تسلسل الخلايا الأحادية ليشمل مليارات الخلايا سنويًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Parse Biosciences الرائدة في مجال توفير حلول تسلسل الخلايا الأحادية الفعالة والقابلة للتطوير عن إطلاق Parse GigaLab TM‎ في خطوة لتوسيع نطاق عمليات تسلسل الخلايا الأحادية ليشمل مليارات الخلايا سنويًا. يعتمد GigaLab على الخلية الأحادية EvercodeTM‎ من Parse، حيث يطبق نظام عمل موسع وتقنيات أتمتة متطورة بغية التوصل إلى اكتشافات لم تكن ممكنة مسبقًا باستخدام مناهج الخلايا الأحادية الحالية.

جرى بناء GigaLab خصوصًا للباحثين الذي يرغبون في توسيع نطاق مشروعاتهم لتشمل 10 ملايين خلية وأكثر. وتجدر هنا الإشارة إلى أن القدرة الحالية تتيح تحليل 2.5 مليار خلية في العام، ومن المتوقع أن تستمر في التطور مع مرور الوقت. كما أنه من المتوقع بالفعل أن تتجاوز العديد من المشروعات المبكرة الجاري تنفيذها في GigaLab العدد الإجمالي للخلايا المتوفرة في كل مجموعات بيانات الخلايا الأحادية العامة حتى الآن. وستكون هذه القدرات الجديدة مفيدة خصوصًا للباحثين الذين ينصب تركيزهم على فحوصات الأدوية والاضطرابات واسعة النطاق، وإنتاج مجموعات بيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ورسم خرائط لدراسات السكان.

في إطار العرض الأولي بالشراكة مع Ultima Genomics ، الشركة المطورة لمنصة تسلسل الجيل التالي (NGS) الثورية الجديدة فائقة الإنتاجية، أجرت شركة Parse أول تجربة على 10 ملايين خلية و1,092 عينة في جولة واحدة، حيث استغرقت عملية الترميز الشريطي وإعداد المكتبة 3 أيام فحسب. قامت هذه الدراسة الأولى من نوعها على قياس 90 اضطرابًا في السيتوكين عبر 18 نوعًا من الخلايا المناعية في 12 متبرعًا بخلايا الدم المحيطية الوحيدة النواة (PBMC)، مما أسفر عن رصد أكثر من 19,000 حالة اضطراب. وبالإضافة إلى الشراكة مع Ultima، تعاون فريق Parse مع الأستاذ Fabian Theis من Helmholtz Munich ، الذي طوَّر مختبره أداة البيولوجيا الحاسوبية للخلايا الأحادية المعروفة باسم Scanpy. كما يتولى Theis ومختبره مهمة تحليل مجموعة البيانات المكونة من 10 ملايين خلية ويستفيدون منها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة.

صرح الدكتور Theis، قائلاً: "إن مجموعات البيانات الضخمة لاضطرابات الخلايا الأحادية هي بالضبط ما يحتاج إليه هذا المجال لبناء وتدريب النماذج بغية مساعدتنا على التنبؤ بالنتائج على نحو أفضل في مجالي الصحة والمرض". وأضاف، قائلاً: "إن سرعة ونطاق قدرة Parse على تقديم مجموعات البيانات هذه أمر مذهل بحق، إذ إن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة التوصل إلى الاكتشافات."

صرح الدكتور Charlie Roco، المدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا وأحد مؤسسي شركة Parse Biosciences، قائلاً: "باستخدام مجموعات الأدوات المتوفرة من Parse، يعمد الباحثون الآن إلى تحليل مليون خلية أو نواة روتينيًا في تجربة واحدة". وأضاف قائلاً: "لم نتوصل بَعد إلى حدود لتقنية Evercode، والآن بفضل GigaLab، سنستهل عصرًا جديدًا في تحليل الخلايا الأحادية ونعيد رسم ملامح ما هو ممكن لتحسين الاكتشافات البيولوجية وصحة الإنسان."

سيكشف أعضاء فريق Parse عن تفاصيل إضافية عن قدرات GigaLab في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الوراثة البشرية (ASHG) القادم في محاضرة على مسرح CoLab (مسرح 1) في 6 من نوفمبر في 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي وأيضًا على مدار المؤتمر في الجناح رقم 703.

نبذة عن Parse Biosciences

تعد Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في مجال علوم الحياة تتمثل مهمتها في تسريع وتيرة التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي، وفي إطار تمكين الباحثين من إجراء تسلسل الخلايا الأحادية على نطاق واسع وسهولة منقطعة النظير، فإن منهجها الرائد قد أتاح التوصل إلى الاكتشافات الرائدة في مجال علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد وتطور الدماغ ونظام المناعة.

بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان Alex Rosenberg وCharles Roco في جامعة واشنطن، جمعت شركة Parse رأس مال قيمته أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، كما يستفيد من خدماتها الآن أكثر من 2,000 عميل على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، تتضمن مجموعة منتجاتها المتنامية، EvercodeTM Whole Transcriptome وEvercodeTM TCR وEvercodeTM BCR وGene Select وحل تحليل البيانات TrailmakerTM‎.

يقع المقر الرئيسي لشركة Parse Biosciences في منطقة South Lake Union النابضة بالحياة في سياتل، كما توسعت مؤخرًا وافتتحت مقرًا رئيسيًا جديدًا ومختبرًا متطورًا. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .

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