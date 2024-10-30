شركة Parse تُطلق Gigalab لتوسيع نطاق عمليات تسلسل الخلايا الأحادية ليشمل مليارات الخلايا سنويًا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Parse Biosciences الرائدة في مجال توفير حلول تسلسل الخلايا الأحادية الفعالة والقابلة للتطوير عن إطلاق Parse GigaLab TM في خطوة لتوسيع نطاق عمليات تسلسل الخلايا الأحادية ليشمل مليارات الخلايا سنويًا. يعتمد GigaLab على تكنولوجيا
الخلية الأحادية EvercodeTM من Parse، حيث يطبق نظام عمل موسع وتقنيات أتمتة متطورة بغية التوصل إلى اكتشافات لم تكن ممكنة مسبقًا باستخدام مناهج الخلايا الأحادية الحالية.
جرى بناء GigaLab خصوصًا للباحثين الذي يرغبون في توسيع نطاق مشروعاتهم لتشمل 10 ملايين خلية وأكثر. وتجدر هنا الإشارة إلى أن القدرة الحالية تتيح تحليل 2.5 مليار خلية في العام، ومن المتوقع أن تستمر في التطور مع مرور الوقت. كما أنه من المتوقع بالفعل أن تتجاوز العديد من المشروعات المبكرة الجاري تنفيذها في GigaLab العدد الإجمالي للخلايا المتوفرة في كل مجموعات بيانات الخلايا الأحادية العامة حتى الآن. وستكون هذه القدرات الجديدة مفيدة خصوصًا للباحثين الذين ينصب تركيزهم على فحوصات الأدوية والاضطرابات واسعة النطاق، وإنتاج مجموعات بيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ورسم خرائط لدراسات السكان.
في إطار العرض الأولي بالشراكة مع Ultima Genomics ، الشركة المطورة لمنصة تسلسل الجيل التالي (NGS) الثورية الجديدة فائقة الإنتاجية، أجرت شركة Parse أول تجربة على 10 ملايين خلية و1,092 عينة في جولة واحدة، حيث استغرقت عملية الترميز الشريطي وإعداد المكتبة 3 أيام فحسب. قامت هذه الدراسة الأولى من نوعها على قياس 90 اضطرابًا في السيتوكين عبر 18 نوعًا من الخلايا المناعية في 12 متبرعًا بخلايا الدم المحيطية الوحيدة النواة (PBMC)، مما أسفر عن رصد أكثر من 19,000 حالة اضطراب. وبالإضافة إلى الشراكة مع Ultima، تعاون فريق Parse مع الأستاذ Fabian Theis من Helmholtz Munich ، الذي طوَّر مختبره أداة البيولوجيا الحاسوبية للخلايا الأحادية المعروفة باسم Scanpy. كما يتولى Theis ومختبره مهمة تحليل مجموعة البيانات المكونة من 10 ملايين خلية ويستفيدون منها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة.
صرح الدكتور Theis، قائلاً: "إن مجموعات البيانات الضخمة لاضطرابات الخلايا الأحادية هي بالضبط ما يحتاج إليه هذا المجال لبناء وتدريب النماذج بغية مساعدتنا على التنبؤ بالنتائج على نحو أفضل في مجالي الصحة والمرض". وأضاف، قائلاً: "إن سرعة ونطاق قدرة Parse على تقديم مجموعات البيانات هذه أمر مذهل بحق، إذ إن ذلك سيسهم في تسريع وتيرة التوصل إلى الاكتشافات."
صرح الدكتور Charlie Roco، المدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا وأحد مؤسسي شركة Parse Biosciences، قائلاً: "باستخدام مجموعات الأدوات المتوفرة من Parse، يعمد الباحثون الآن إلى تحليل مليون خلية أو نواة روتينيًا في تجربة واحدة". وأضاف قائلاً: "لم نتوصل بَعد إلى حدود لتقنية Evercode، والآن بفضل GigaLab، سنستهل عصرًا جديدًا في تحليل الخلايا الأحادية ونعيد رسم ملامح ما هو ممكن لتحسين الاكتشافات البيولوجية وصحة الإنسان."
سيكشف أعضاء فريق Parse عن تفاصيل إضافية عن قدرات GigaLab في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الوراثة البشرية (ASHG) القادم في محاضرة على مسرح CoLab (مسرح 1) في 6 من نوفمبر في 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي وأيضًا على مدار المؤتمر في الجناح رقم 703.
نبذة عن Parse Biosciences
تعد Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في مجال علوم الحياة تتمثل مهمتها في تسريع وتيرة التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي، وفي إطار تمكين الباحثين من إجراء تسلسل الخلايا الأحادية على نطاق واسع وسهولة منقطعة النظير، فإن منهجها الرائد قد أتاح التوصل إلى الاكتشافات الرائدة في مجال علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد وتطور الدماغ ونظام المناعة.
بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان Alex Rosenberg وCharles Roco في جامعة واشنطن، جمعت شركة Parse رأس مال قيمته أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، كما يستفيد من خدماتها الآن أكثر من 2,000 عميل على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، تتضمن مجموعة منتجاتها المتنامية، EvercodeTM Whole Transcriptome وEvercodeTM TCR وEvercodeTM BCR وGene Select وحل تحليل البيانات TrailmakerTM.
يقع المقر الرئيسي لشركة Parse Biosciences في منطقة South Lake Union النابضة بالحياة في سياتل، كما توسعت مؤخرًا وافتتحت مقرًا رئيسيًا جديدًا ومختبرًا متطورًا. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .
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