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أرامكو و بتروفيتنام توقعان اتفاقية تعاون إطارية

10/30/2024 4:25:51 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة فيتنام للنفط والغاز "بتروفيتنام"، وذلك على هامش زيارة دولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى المملكة، لحضور أعمال مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار".
وتمهّد الاتفاقية الطريق أمام تعاون محتمل في مجال تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والمنتجات البتروكيميائية؛ بهدف تحديد الفرص المحتملة لتحسين الأعمال، وتحقيق قيمة إضافية.
وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن الاتفاقية تضع الأساس لتعاون محتمل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، متطلعًا إلى استكشاف فرص متعددة مع بتروفيتنام، التي تكمل طموحات أرامكو السعودية على الصعيد العالمي في مجال التكرير والبتروكيميائيات، وتُسهم في تحقيق الإستراتيجية الخاصة ببتروفيتنام، وتعزز أهمية آسيا في أسواق الطاقة والبتروكيميائيات العالمية. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروفيتنام" لو نغوك سون أن توقيع الاتفاقية يُعد خطوة إستراتيجية، ودليلًا على علاقة التعاون القوية بين الشركتين بشكل خاص، وجمهورية فيتنام الاشتراكية والمملكة العربية السعودية بشكل عام.

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