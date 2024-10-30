حدث ثقافي ترويه حديقة السويدي من جاكرتا إلى الرياض

MENAFN - Al Watan) لم تكن الفعاليات التي احتضنتها حديقة السويدي بالرياض مجرد حدث عابر، بل كانت انعكاساً حيًّا لروح الانفتاح التي تتبناها المملكة في رؤيتها 2030، فالزوار من السعوديين والمقيمين على حد سواء، وجدوا أنفسهم في وسط مزيج من التناغم الثقافي، حيث تداخلت التقاليد الإندونيسية مع الحداثة السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري ضمن "أيام إندونيسيا" التي تختتم فعالياتها اليوم في مشهد يعكس التآخي بين الشعوب ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي".

ففي مشهد يجسد الانفتاح الثقافي استطاعت هذه المبادرة أن تجمع بين ثقافات متباينة وأناس من خلفيات متعددة، في أجواء احتفالية عالمية ترمز إلى التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه المملكة على أراضيها.

المشهد في حديقة السويدي كان أشبه بمهرجان ثقافي عالمي، حيث زينت ألوان الثقافة الإندونيسية المكان بأكمله، وأخذ الزوار جولة من نوع خاص في رحلة بين التقاليد والحداثة، وعلى خشبة المسرح الرئيسي، تناوبت الفرق الفنية الإندونيسية على تقديم عروض ساحرة مزجت بين الرقصات التقليدية والموسيقى الحية والعروض الفنية التي أسرَت الحضور.

وكانت إيقاعات الطبول الإندونيسية خلال المسيرة تملأ الأجواء، والرقصات التي استوحيت من أساطير إندونيسية خالدة تجذب الأنظار وتثير الإعجاب، ما خلق حالة من الانسجام الثقافي والتفاعل بين الحاضرين، فالأطفال والكبار على حد سواء وجدوا في العروض الفنية فرصة فريدة للتعرف على ملامح جديدة من ثقافة إندونيسيا، وكأن المسرح الرئيسي تحول إلى جسر يربط بين الشرق والغرب.

ولم تقتصر الفعاليات على الكبار فقط، فقد احتضن "مسرح الطفل" فعاليات تفاعلية مبهجة ضمت عروضًا فنية وألعابًا مرحة جمعت بين التعلم والترفيه، وكانت هذه الفعاليات بمثابة مساحة آمنة ومليئة بالإبداع، حيث استمتع الأطفال بالعروض المتنوعة وورش العمل التفاعلية التي أتاحت لهم فرصة المشاركة الفعالة من الفقرات التعليمية إلى الفقرات الترفيهية، حيث كان هناك تناغم كبير بين الأطفال والعروض المقدمة التي جعلتهم يعيشون تجربة تفاعلية فريدة.

ومن بين العديد من الزوايا التي زينت حديقة السويدي، كانت زاوية الحرف اليدوية وجهة لافتة لزوار الفعاليات، إذ استمتع الحضور بمشاهدة الحرفيين وهم يستعرضون مواهبهم الفريدة، ولم تكن هذه الزاوية مجرد عرض للحرف، بل كانت تجربة تتجاوز البيع والشراء لتروي حكايات حية عن تاريخ وثقافة الإندونيسية، فالمنسوجات التقليدية، والأقمشة الحريري ، كلها كانت جزءاً من هذا العرض الفني الذي جذب الزوار.

ولم يكن المشهد الثقافي مكتملًا دون الانغماس في تجربة الطعام، التي شكلت جزءاً رئيسياً من الحدث، فبين رائحة الأطعمة الإندونيسية التي تفوح في الأجواء، كانت منطقة الأطعمة وجهة استثنائية لعشاق المأكولات الإندونيسية، إذ تنوعت الأطباق حيث عاش الحضور تجربة تذوق غنية بالأطباق التقليدية المذهلة.

تستمر الفعاليات في حديقة السويدي لتقديم تجارب غنية وتعزيز الروابط بين الثقافات المختلفة، مما يعكس الالتزام المستمر بتعزيز الحوار الثقافي وبناء مجتمع شامل ومتنوع.