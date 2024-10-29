الجزائر تدين بشدة اعتماد الاحتلال الاسرائيلي لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة (اونروا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 29 - 10 (كونا) -- دانت الجزائر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات اعتماد الاحتلال الاسرائيلي لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) معتبرة إياه "انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
ورأت الخارجية الجزائرية في بيان أن "هذه الخطوة تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافه لرمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي ما سيكون لها عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة".
وجددت الجزائر "دعمها لوكالة (أونروا)" مؤكدة أنه "لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يجب تمكينها من الاستمرار في الاضطلاع بولايتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين وفقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة". (النهاية)
م ر / ر ج
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