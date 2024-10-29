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الجزائر تدين بشدة اعتماد الاحتلال الاسرائيلي لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة (اونروا)

10/29/2024 11:36:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 10 (كونا) -- دانت الجزائر اليوم الثلاثاء بأشد العبارات اعتماد الاحتلال الاسرائيلي لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) معتبرة إياه "انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
ورأت الخارجية الجزائرية في بيان أن "هذه الخطوة تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافه لرمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي ما سيكون لها عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة".
وجددت الجزائر "دعمها لوكالة (أونروا)" مؤكدة أنه "لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يجب تمكينها من الاستمرار في الاضطلاع بولايتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين وفقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة". (النهاية)

م ر / ر ج



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