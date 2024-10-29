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مقتل 14 شخصا بغارات طائرات الاحتلال على جنوب لبنان

10/29/2024 11:36:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 29 – 10 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الثلاثاء مقتل 8 اشخاص وجرح 21 آخرين بغارة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة الصرفند جنوبي لبنان.
واضاف المركز ان حصيلة جديدة لغارة الاحتلال على حارة صيدا بلغت ستة قتلى و37 جريحا.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان خمسة أشخاص اصيبوا بجروح نتيجة غارة شنتها طائرة للاحتلال على بلدة (البازوريه) الجنوبية.
واضافت الوكالة ان الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة ومتتالية على بلدة (الخيام) ودمر منزلا في بلدة (الدوير) واغار على بلدات (الكفور وعبا ورومين وصربا) جنوبي لبنان.
وذكرت ان الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت المنطقة بين مرتفعات (بوداي) و(مزارع بيت مشيك) غرب مدينة بعلبك في البقاع ومرتفعات (الجبور) في البقاع الغربي. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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