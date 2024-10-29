مقتل 14 شخصا بغارات طائرات الاحتلال على جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 29 – 10 (كونا) -- اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الثلاثاء مقتل 8 اشخاص وجرح 21 آخرين بغارة نفذتها طائرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة الصرفند جنوبي لبنان.
واضاف المركز ان حصيلة جديدة لغارة الاحتلال على حارة صيدا بلغت ستة قتلى و37 جريحا.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان خمسة أشخاص اصيبوا بجروح نتيجة غارة شنتها طائرة للاحتلال على بلدة (البازوريه) الجنوبية.
واضافت الوكالة ان الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة ومتتالية على بلدة (الخيام) ودمر منزلا في بلدة (الدوير) واغار على بلدات (الكفور وعبا ورومين وصربا) جنوبي لبنان.
وذكرت ان الغارات الجوية لطائرات الاحتلال استهدفت المنطقة بين مرتفعات (بوداي) و(مزارع بيت مشيك) غرب مدينة بعلبك في البقاع ومرتفعات (الجبور) في البقاع الغربي. (النهاية)
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