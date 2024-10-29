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باكستان وروسيا تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع

10/29/2024 11:36:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام أباد - 29 - 10 (كونا) -- أكدت باكستان وروسيا اليوم الثلاثاء التزامهما بتعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن والدفاع.
وقال الجناح الإعلامي بالجيش الباكستاني في بيان إنه تم تأكيد هذا الالتزام خلال اجتماع بين نائب وزير الدفاع الروسي الزائر العقيد الجنرال ألكسندر فومين ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير وذلك في مدينة (راولبيندي) الشرقية.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش البيئة الأمنية الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن.
وفي تصريح نقله البيان كرر رئيس أركان الجيش الباكستاني التزام بلاده بتعزيز العلاقات الدفاعية التقليدية مع روسيا في حين أشاد الزائر الروسي بإنجازات الجيش الباكستاني في مكافحة الإرهاب مسلطا الضوء على أهمية اتباع نهج موحد وتعاوني ضمن المجتمع العالمي لمكافحة التطرف. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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