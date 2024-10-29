باكستان وروسيا تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام أباد - 29 - 10 (كونا) -- أكدت باكستان وروسيا اليوم الثلاثاء التزامهما بتعزيز التعاون بينهما في مجالات الأمن والدفاع.
وقال الجناح الإعلامي بالجيش الباكستاني في بيان إنه تم تأكيد هذا الالتزام خلال اجتماع بين نائب وزير
الدفاع الروسي الزائر العقيد الجنرال ألكسندر فومين ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير وذلك في مدينة (راولبيندي) الشرقية.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش البيئة الأمنية الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن.
وفي تصريح نقله البيان كرر رئيس أركان الجيش الباكستاني التزام بلاده بتعزيز العلاقات الدفاعية التقليدية مع روسيا في حين أشاد الزائر الروسي بإنجازات الجيش الباكستاني في مكافحة الإرهاب مسلطا الضوء على أهمية اتباع نهج موحد وتعاوني ضمن المجتمع العالمي لمكافحة التطرف. (النهاية)
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