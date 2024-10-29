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اكتمال فك الاشتباك بين الجيشين الهندي والصيني في نقاط النزاع الحدودي

10/29/2024 11:36:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 29 - 10 (كونا) -- اكتملت عملية فك الاشتباك بين الجيشين الهندي والصيني على طول خط السيطرة في سهول "ديبسانج وديمشوك" شرق نطقة لاداخ شمال الهند وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام هندية اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة إندو آسيان نيوز الهندية نقلا عن "مصادر دفاعية هندية" أن عملية فك الاشتباك بين القوات الهندية والصينية اكتملت وبدأ الجيشان التحقق من المواقع وتفكيك البنية التحتية من كلا الجانبين.
تأتي هذه العملية في أعقاب اتفاق توصل إليه البلدان بشأن تسيير الدوريات وفك الاشتباك بين القوات على طول خط السيطرة الفعلية في شرق لاداخ وهو تقدم كبير لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأفادت الوكالة بأن ترتيبات مماثلة يجري العمل عليها في ولاية "أروناتشال براديش" حيث اندلعت سابقا مواجهة بين الجيشين الكبيرين.
وأفادت الوكالة بأن تفكيك الهياكل المؤقتة في سهول "ديبسانج وديمشوك" اكتمل تقريبا وجرى التحقق منه باستخدام طيارات بدون طيار.
جاء ذلك بعد بيانات صدرت قبل أيام من السلطات الهندية والصينية بشأن التوصل الى اتفاقية لفك الاشتباك بعد ما توترت العلاقات بينهما منذ ابريل 2020 إثر التوغلات الصينية في شرق لاداخ.
كان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة البريكس في قازان في روسيا في 23 أكتوبر الجاري وبحث معه القضايا الحدودية.
ومن المتوقع أن تبدأ الدوريات المنسقة في غضون اليومين المقبلين بعد الانتهاء من عملية التحقق وبعد تقديم معلومات مسبقة من قبل الجانبين حتى لا يكون هناك خطر المواجهة.
وأفادت بأنه ستبقى تعزيزات القوات الهندية في لاداخ بعد المواجهة عام 2020 إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق كامل بشأن آلية الدوريات الحدودية مع الجانب الصيني.
وأفادت الوكالة بأن ترتيبا مماثلا يجري العمل عليه في ولاية أروناتشال براديش حيث اندلعت مواجهة في وديان يانغتسي وأسافيلا وسوبانسيري.
وعلى طول المناطق الحدودية المتنازع عليها بين الجارين الآسيويين يبلغ 1700 كيلو متر بمساحة قدرها 125 ألفا و500 كيلو متر مربع وتقع حوالي ثلاثة أرباعها تحت سيطرة الهند.
ويرجع أصل النزاع الحدودي بين الدولتين إلى فترة الاستعمار البريطاني للهند حين جرى الاستحواذ على أجزاء كبيرة من الأراضي الصينية في إقليمي شيزانغ وشينجيانغ.
ولكن خفت حدة الصراع بين الجانبين بعد انتهاء ما أسمته الصين "حرب الدفاع عن النفس" في أكتوبر عام 1962.
أ ت ك / ه س ص



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