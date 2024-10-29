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الجزائر: انطلاق الدورة ال12 للجنة آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)

10/29/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 29 - 10 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الثلاثاء أعمال الدورة ال12 للجنة التوجيهية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) للبحث عن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال الأمن والسلم وتحقيق التنمية.
ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الذي يدوم يومين دراسة إمكانية تحسين الاستراتيجية الأمنية لآلية (أفريبول) لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تشهدها القارة إلى جانب دراسة التقرير الخاص بالنشاطات التي تم تجسيدها من طرف (أفريبول) للفترة 2023-2024.
كما سيتم البحث بحسب المنظمين عن "سبل تعزيز وسائل الاتصال التي تعد قاعدة أساسية لتعزز تبادل المعلومات بين أعضاء (أفريبول) وتطوير قدراتها على مواجهة مختلف أنواع الجرائم".
وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال هذه الدورة أكد المدير العام للأمن الجزائري علي بداوي "سعي الدول الإفريقية لتحقيق الأمن والسلم والتنمية المستدامة بالقارة" مشددا على "ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ استراتيجية الاتحاد الإفريقي الرامية إلى مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة التي تهدد أمن القارة واستقرارها وازدهارها".
وأشار بداوي إلى أن هذا الاجتماع "يأتي في ظروف استثنائية ما يستدعي من الجميع اليقظة التامة والوعي العميق لمواجهة التحديات والرهانات والتهديدات الأمنية بكل أبعادها في القارة الإفريقية حاليا لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم السيبرانية والهجرة غير الشرعية".
وفي هذا الصدد أكد على "ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون الشرطي المشترك القائم على التشاور والحوار البناء والتضامن الفعال وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى لمواجهة التحديات المتنوعة التي تشهدها القارة".
من جهته دعا المدير التنفيذي لآلية (أفريبول) جلال شلبة إلى "تعزيز التعاون وتوفير الوسائل اللازمة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه إفريقيا لاسيما الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب والجريمة السيبرانية" مشددا على "ضرورة تنسيق الجهود وتبادل التجارب والخبرات". (النهاية)

م ر / ر ج



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