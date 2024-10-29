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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع مسؤول أوكراني المساعدات العسكرية والاقتصادية لبلاده

10/29/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 29 – 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الثلاثاء مع مدير المكتب الرئاسي الاوكراني اندريه يرماك تطورات الحرب الروسية الاوكرانية ومسار المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها واشنطن الى كييف.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي ان بلينكن ويرماك ناقشا في اجتماع بمقر الخارجية الامريكية الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم لاوكرانيا في الحرب ضد روسيا بما في ذلك المؤتمرات التي تدعم صيغة السلام الأوكرانية.
واوضح المتحدث ان الوزير بلينكن اكد خلال اللقاء "دعم الولايات المتحدة الدائم لسيادة أوكرانيا في حربها ضد العدوان الوحشي الروسي ودعمها للسلام العادل والدائم على أساس ميثاق الأمم المتحدة".
وكان مدير المكتب الرئاسي الاوكراني قد التقى في وقت سابق اليوم مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان خلال زيارته الحالية الى الولايات المتحدة حيث ناقش الجانبان التطورات على الجبهة مع روسيا والمساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف ومسار العقوبات المفروضة على روسيا. (النهاية)

ا م م / ر ج



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