وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع مسؤول أوكراني المساعدات العسكرية والاقتصادية لبلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 29 – 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الثلاثاء مع مدير المكتب الرئاسي الاوكراني اندريه يرماك تطورات الحرب الروسية الاوكرانية ومسار المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدمها واشنطن الى كييف.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي
ان بلينكن ويرماك ناقشا في اجتماع بمقر الخارجية الامريكية الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم لاوكرانيا في الحرب ضد روسيا بما في ذلك المؤتمرات التي تدعم صيغة السلام الأوكرانية.
واوضح المتحدث ان الوزير بلينكن اكد خلال اللقاء "دعم الولايات المتحدة الدائم لسيادة أوكرانيا في حربها ضد العدوان الوحشي الروسي ودعمها للسلام العادل والدائم على أساس ميثاق الأمم المتحدة".
وكان مدير المكتب الرئاسي الاوكراني قد التقى في وقت سابق اليوم مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان خلال زيارته الحالية الى الولايات المتحدة حيث ناقش الجانبان التطورات على الجبهة مع روسيا والمساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف ومسار العقوبات المفروضة على روسيا. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN29102024000071011013ID1108831873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.