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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/29/2024 11:36:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3191972 الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط.
3192118 بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة الضحايا بتجدد الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2787 قتيلا و12772 جريحا من بينهم 77 قتيلا و180 جريحا في الساعات ال24 الماضية.
3191970 غزة - 55 فلسطينيا جميعهم من النساء والاطفال يسقطون ضحايا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنطقة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة وحصيلة التقلى ترتفع فيما بعد الى 93 فيما لا يزال 40 مفقودا تحت الركام.
3192077 فيينا - وزارة الدفاع النمساوية تعلن أن ثمانية جنود من الجيش النمساوي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصيبوا نتيجة قصف صاروخي على قاعدة (يونيفيل) في بلدة (الناقورة).
3191986 كوالالمبور - السلطات الفلبينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصارين الاستوائيين (ترامي) و(كونغ ري) إلى 125 قتيلا فيما لا يزال 28 آخرون في عداد المفقودين.
3192120 نيودلهي - 12 شخصا يلقون مصرعهم و30 آخرون يصابون بجروح في اصطدام حافلة مسرعة بجدار جسر علوي في ولاية راجاستان غرب الهند.
3192001 القاهرة - وفاة الفنان المصري حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية المتميزة. (النهاية)

ر ج



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