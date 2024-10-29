موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3191972 الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي وزيرا للتربية وطارق سليمان أحمد الرومي وزيرا للنفط.
3192118 بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة الضحايا بتجدد الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2787 قتيلا و12772 جريحا من بينهم 77 قتيلا و180 جريحا في الساعات ال24 الماضية.
3191970 غزة - 55 فلسطينيا جميعهم من النساء والاطفال يسقطون ضحايا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنطقة (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة وحصيلة التقلى ترتفع فيما بعد الى 93 فيما لا يزال 40 مفقودا تحت الركام.
3192077 فيينا - وزارة الدفاع النمساوية تعلن أن ثمانية جنود من الجيش النمساوي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصيبوا نتيجة قصف صاروخي على قاعدة (يونيفيل) في بلدة (الناقورة).
3191986 كوالالمبور - السلطات الفلبينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصارين الاستوائيين (ترامي) و(كونغ ري) إلى 125 قتيلا فيما لا يزال 28 آخرون في عداد المفقودين.
3192120 نيودلهي - 12 شخصا يلقون مصرعهم و30 آخرون يصابون بجروح في اصطدام حافلة مسرعة بجدار جسر علوي في ولاية راجاستان غرب الهند.
3192001 القاهرة - وفاة الفنان المصري حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية المتميزة. (النهاية)
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