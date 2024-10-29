طائرة خاصة تقل أبو زمع إلى ليبيا ..أبو عابد يبدأ مهمة التصحيح الفني في الفيصلي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



طائرة خاصة تقل أبو زمع إلى ليبيا

أقلت طائرة خاصة، المدرب الوطني عبدالله ابو زمع ومساعده أمجد الطاهر من عمان إلى ليبيا، لتولي مهمة جديدة مع احد أبرز الأندية الليبية لكرة القدم.



واقلعت الطائرة من مطار ماركا إلى ليبيا، وهي تقل عبدالله ومساعده، في خطوة تؤكد رغبة النادي الليبي المعروف، في الاستفادة من خبرة ابو زمع.



ويتواجد ابو زمع والطاهر في ليبيا الان، لوضع اللمسات الأخير على مهمتهما الجديدة.



وعرض النادي الليبي على ابو زمع تولي مهمة الإشراف الفني والمستشار الفني في النادي الليبي، أو تولي مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم، إلى جانب المساعد الطاهر، بانتظار حسم الموضوع.



وكان ابو زمع تلقى قبل سفره، عرضا من احد الأندية المحلية، للإشراف على تدريبها، لكنه فضل رفض العرض، والوقوف على التجربة الليبية، بانتظار الساعات القليلة المقبلة، لحسم الاتفاق.

"نهفات" محترفين أجانب في دوري المحترفين

كشف مسؤولون في أندية بدوري المحترفين لكرة القدم، عن "نهفات" ومواقف طريفة، أبطالها محترفون أجانب يلعبون في الأندية المحلية. آخر النهفات التي حصلت قبل يومين، تتمثل في رفض محترف أجنبي، دفع 10 دنانير أجرة تنظيف الشقة، ومبادرته للدخول في نقاش مع الإدارة لدفع هذا المبلغ، وهو الأمر الذي أثار غضب الإداري الذي طالب المحترف بدفع المبلغ إذا ما أراد السكن.



وكان المحترف الأجنبي، أبلغ النادي رغبته في الانتقال لشقة أخرى، على اعتبار أن شقته صغير وغير لائقة، ليوافق النادي على نقله لشقة أخرى، قبل أن يحتدم الجدل بشأن دفع 10 دنانير أجرة تنظيف.



من نهفات المحترفين الأجانب أيضا، رفض السماح لمحترف أجنبي بالسفر، لعدم امتلاكه وثيقة الإقامة، ليحاول المحترف تبرير ذلك بشطبها بالخطأ من الهاتف، ما دفعه للعود إلى إداري النادي والحصول على الوثيقة قبل السفر.



محترف أجنبي آخر، عانى من عدم القدرة على قراءة "مسجات" الواتساب التي يبعثها النادي باللغة العربية على مجموعة اللاعبين، ما دفع الإداري لارسال مسجات صوتية، وهو ما عانى منه المحترف الأجنبي، ما اضطر الإداري لكتابة رسائل إضافية باللغة الانجليزية من أجل ايصال الرسالة إلى المحترف.



آخر النهفات كان أول من أمس، عندما أبدى محترف إفريقي انزعاجه من عدم معرفة الجمهور به، خاصة عندما يمشي في الشارع.



المحترف سأل أحد زملائه في الفريق، عن سبب عدم إقبال الجمهور على التقاط الصور معه أو حتى الحديث معه بشؤون كرة القدم، ليرد زميله ضاحكا: الجمهور لا يعرف إلا لاعبي المنتخب فقط!



المحترف طلب من زميله (غير المشهور)، تعريف الناس عليه، حتى يعيش حلاوة الشهرة.



تفاصيل مهمة في استئناف "الثانية".. والمحامي يلوح

أنهت أندية الدرجة الثانية إجراءات تقديم استئناف في اتحاد الكرة، ضد قرار اللجنة التأديبية القاضي بتهبيط 15 ناديا إلى الدرجة الثالثة، على خلفية اعتذارهم عن المشاركة في الدوري لأسباب مالية.



وضمت لائحة الاستئناف ما يقارب 14 بندا، تشير إلى مخالفات في قرارات اللجنة التأديبية وفق ما جاء في الاستئناف الذي تم تقديمه أول من أمس.



ومن ابرز النقاط، أن الاتحاد عاقب الأندية ماليا وبالهبوط بداعي تغيب الفرق عن المباراة الأولى، والحقيقة أن الفرق لم تتغيب، بل سبق وأن قدمت للاتحاد اعتذارا عن عدم القدرة على المشاركة، وبالتالي هذا لا يعتبر تغيبا عن المباراة.



وقال المحامي عمر اللوزي الذي يتولى الدفاع عن أندية الدرجة الثانية، إن الاستئناف أشار أيضا إلى أن الاتحاد اخطأ، حيث كان يتوجب عليه اتخاذ قرار باستبعاد الأندية المعتذرة، ومن ثم النظر لاحقا بالقوانين والتعليمات.



وأضاف في تصريح لـ"الغد": هناك جملة من الأخطاء في قرار اللجنة التأديبية، لانها لم تسند لتفاصيل معينة مثل غياب الأندية عن القرعة ، كما أنها لم تسجل لاعبيها، ولم تحدد ملاعبها لابيتية ولون اللباس.



وقال اللوزي : الأندية لم تسجل لاعبيها في الاتحاد، وفي هذه الحالة كان يتوجب على الاتحاد (المنظم)، اتخاذ قرار باستبعاد الأندية المعتذرة عن البطولة، هو ما لم يحصل.



كما كشف المحامي عن توجهه للطعن في صحة تسجيل لاعبي الطرة، استنادا إلى بعض التفاصيل.



وكشف اللوزي عن أمله في أن يأخذ الاتحاد قرارا منصفا بحق أندية الدرجة الثانية، ملوحا إلى إمكانية الذهاب للاتحاد الآسيوي لاطلاعه على القضية، وربما يصل الأمر إلى الذهاب لمحكمة التحكيم الدولية "الكاس"، متمنيا أن لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة.



أبو عابد يبدأ مهمة التصحيح في الفيصلي

وافق المدير الفني جمال ابو عابد، على تولي مهمة تدريب فريق الفيصلي، خلفا للمدير الفني السوري رأفت محمد الذي رحل عن الفريق.



وبعد مفاوضات مطولة، وافق أبو عابد على تدريب الفريق، أملا في تصحيح المسار الذي شهد عثرات كثيرة للفريق منذ بداية الموسم الكروي الحالي، خاصة في بطولة الدوري.

واصطحب ابو عابد معه جهازيه الفني والإداري، في تدريبه الأول مع الفريق.

كواليس النجوم

. ما تزال "الغد" تتلقى ملاحظات من جماهير كرة القدم المحلية، مفادها بضرورة أن تهب الشركات الخاصة ورجال الأعمال، لتقديم دعم مادي ومكافآت مجزية للمنتخب الوطني في حال الفوز على العراق والكويت في الجولتين المقبلتين من تصفيات الدور الحاسم.. أصحاب الملاحظات أبدوا دهشتهم نتيجة صمت الشركات وغيابها عن الدعم في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي قد تقود "النشامى" لبلوغ مونديال 2026 في انجاز غير مسبوق، وفي إنجاز سيحدث تغييرات إيجابية على منظومة كرة القدم الأردنية بشكل عام.

. مشجع لفريق نادي الرمثا لكرة القدم، طالب بأن يكون نجم المنتخب الوطني ونادي الرمثا السابق بدران الشقران، ضمن خيارات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.. المشجع قال: بدران نجم معروف ومدرب متميز، ولكن مشكلته في عدم القدرة على تلميع نفسه أمام المسؤولين، لانه يحترم تاريخه.

. وجهت إدارة نادي الوحدات، الدعوة لاعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع الانتخابي الذي سيعقد يوم 29 الشهر المقبل، في صالة الأمير فيصل بمدينة القويسمة.