طائرة خاصة تقل أبو زمع إلى ليبيا ..أبو عابد يبدأ مهمة التصحيح الفني في الفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
طائرة خاصة تقل أبو زمع إلى ليبيا
أقلت طائرة خاصة، المدرب الوطني عبدالله ابو زمع ومساعده أمجد الطاهر من عمان إلى ليبيا، لتولي مهمة جديدة مع احد أبرز الأندية الليبية لكرة القدم.
واقلعت الطائرة من مطار ماركا إلى ليبيا، وهي تقل عبدالله ومساعده، في خطوة تؤكد رغبة النادي الليبي المعروف، في الاستفادة من خبرة ابو زمع.
ويتواجد ابو زمع والطاهر في ليبيا الان، لوضع اللمسات الأخير على مهمتهما الجديدة.
وعرض النادي الليبي على ابو زمع تولي مهمة الإشراف الفني والمستشار الفني في النادي الليبي، أو تولي مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم، إلى جانب المساعد الطاهر، بانتظار حسم الموضوع.
وكان ابو زمع تلقى قبل سفره، عرضا من احد الأندية المحلية، للإشراف على تدريبها، لكنه فضل رفض العرض، والوقوف على التجربة الليبية، بانتظار الساعات القليلة المقبلة، لحسم الاتفاق.
"نهفات" محترفين أجانب في دوري المحترفين
كشف مسؤولون في أندية بدوري المحترفين لكرة القدم، عن "نهفات" ومواقف طريفة، أبطالها محترفون أجانب يلعبون في الأندية المحلية. آخر النهفات التي حصلت قبل يومين، تتمثل في رفض محترف أجنبي، دفع 10 دنانير أجرة تنظيف الشقة، ومبادرته للدخول في نقاش مع الإدارة لدفع هذا المبلغ، وهو الأمر الذي أثار غضب الإداري الذي طالب المحترف بدفع المبلغ إذا ما أراد السكن.
وكان المحترف الأجنبي، أبلغ النادي رغبته في الانتقال لشقة أخرى، على اعتبار أن شقته صغير وغير لائقة، ليوافق النادي على نقله لشقة أخرى، قبل أن يحتدم الجدل بشأن دفع 10 دنانير أجرة تنظيف.
من نهفات المحترفين الأجانب أيضا، رفض السماح لمحترف أجنبي بالسفر، لعدم امتلاكه وثيقة الإقامة، ليحاول المحترف تبرير ذلك بشطبها بالخطأ من الهاتف، ما دفعه للعود إلى إداري النادي والحصول على الوثيقة قبل السفر.
محترف أجنبي آخر، عانى من عدم القدرة على قراءة "مسجات" الواتساب التي يبعثها النادي باللغة العربية على مجموعة اللاعبين، ما دفع الإداري لارسال مسجات صوتية، وهو ما عانى منه المحترف الأجنبي، ما اضطر الإداري لكتابة رسائل إضافية باللغة الانجليزية من أجل ايصال الرسالة إلى المحترف.
آخر النهفات كان أول من أمس، عندما أبدى محترف إفريقي انزعاجه من عدم معرفة الجمهور به، خاصة عندما يمشي في الشارع.
المحترف سأل أحد زملائه في الفريق، عن سبب عدم إقبال الجمهور على التقاط الصور معه أو حتى الحديث معه بشؤون كرة القدم، ليرد زميله ضاحكا: الجمهور لا يعرف إلا لاعبي المنتخب فقط!
المحترف طلب من زميله (غير المشهور)، تعريف الناس عليه، حتى يعيش حلاوة الشهرة.
تفاصيل مهمة في استئناف "الثانية".. والمحامي يلوح
أنهت أندية الدرجة الثانية إجراءات تقديم استئناف في اتحاد الكرة، ضد قرار اللجنة التأديبية القاضي بتهبيط 15 ناديا إلى الدرجة الثالثة، على خلفية اعتذارهم عن المشاركة في الدوري لأسباب مالية.
وضمت لائحة الاستئناف ما يقارب 14 بندا، تشير إلى مخالفات في قرارات اللجنة التأديبية وفق ما جاء في الاستئناف الذي تم تقديمه أول من أمس.
ومن ابرز النقاط، أن الاتحاد عاقب الأندية ماليا وبالهبوط بداعي تغيب الفرق عن المباراة الأولى، والحقيقة أن الفرق لم تتغيب، بل سبق وأن قدمت للاتحاد اعتذارا عن عدم القدرة على المشاركة، وبالتالي هذا لا يعتبر تغيبا عن المباراة.
وقال المحامي عمر اللوزي الذي يتولى الدفاع عن أندية الدرجة الثانية، إن الاستئناف أشار أيضا إلى أن الاتحاد اخطأ، حيث كان يتوجب عليه اتخاذ قرار باستبعاد الأندية المعتذرة، ومن ثم النظر لاحقا بالقوانين والتعليمات.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": هناك جملة من الأخطاء في قرار اللجنة التأديبية، لانها لم تسند لتفاصيل معينة مثل غياب الأندية عن القرعة ، كما أنها لم تسجل لاعبيها، ولم تحدد ملاعبها لابيتية ولون اللباس.
وقال اللوزي : الأندية لم تسجل لاعبيها في الاتحاد، وفي هذه الحالة كان يتوجب على الاتحاد (المنظم)، اتخاذ قرار باستبعاد الأندية المعتذرة عن البطولة، هو ما لم يحصل.
كما كشف المحامي عن توجهه للطعن في صحة تسجيل لاعبي الطرة، استنادا إلى بعض التفاصيل.
وكشف اللوزي عن أمله في أن يأخذ الاتحاد قرارا منصفا بحق أندية الدرجة الثانية، ملوحا إلى إمكانية الذهاب للاتحاد الآسيوي لاطلاعه على القضية، وربما يصل الأمر إلى الذهاب لمحكمة التحكيم الدولية "الكاس"، متمنيا أن لا تصل الأمور إلى هذه المرحلة.
أبو عابد يبدأ مهمة التصحيح في الفيصلي
وافق المدير الفني جمال ابو عابد، على تولي مهمة تدريب فريق الفيصلي، خلفا للمدير الفني السوري رأفت محمد الذي رحل عن الفريق.
وبعد مفاوضات مطولة، وافق أبو عابد على تدريب الفريق، أملا في تصحيح المسار الذي شهد عثرات كثيرة للفريق منذ بداية الموسم الكروي الحالي، خاصة في بطولة الدوري.
واصطحب ابو عابد معه جهازيه الفني والإداري، في تدريبه الأول مع الفريق.
كواليس النجوم
. ما تزال "الغد" تتلقى ملاحظات من جماهير كرة القدم المحلية، مفادها بضرورة أن تهب الشركات الخاصة ورجال الأعمال، لتقديم دعم مادي ومكافآت مجزية للمنتخب الوطني في حال الفوز على العراق والكويت في الجولتين المقبلتين من تصفيات الدور الحاسم.. أصحاب الملاحظات أبدوا دهشتهم نتيجة صمت الشركات وغيابها عن الدعم في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي قد تقود "النشامى" لبلوغ مونديال 2026 في انجاز غير مسبوق، وفي إنجاز سيحدث تغييرات إيجابية على منظومة كرة القدم الأردنية بشكل عام.
. مشجع لفريق نادي الرمثا لكرة القدم، طالب بأن يكون نجم المنتخب الوطني ونادي الرمثا السابق بدران الشقران، ضمن خيارات المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.. المشجع قال: بدران نجم معروف ومدرب متميز، ولكن مشكلته في عدم القدرة على تلميع نفسه أمام المسؤولين، لانه يحترم تاريخه.
. وجهت إدارة نادي الوحدات، الدعوة لاعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع الانتخابي الذي سيعقد يوم 29 الشهر المقبل، في صالة الأمير فيصل بمدينة القويسمة.
MENAFN29102024000072011014ID1108831846