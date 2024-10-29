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منتخب اللياقة يغادر إلى إسبانيا بذكريات بطل أبطال العالم

10/29/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يغادر المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية للرجال والسيدات اليوم، إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة برشلونة، خلال الفترة 1-4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تصحبه ذكريات إنجازاته النوعية حين توج بلقب بطل أبطال العالم، بعد أن تسيد المجموع العام برصيد 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة، وتقلد أبطاله وبطلاته بـ12 ميدالية ملونة في منافسات الفردي والزوجي والمختلط للمستويين الذهبي والفضي، في النسخة الماضية من البطولة العالمية.
وقال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس الوفد أحمد الحروب: "إن الاتحاد أنجز ترتيبات السفر إلى إسبانيا، والأبطال والبطلات في جاهزية بدنية وفنية ومعنوية كبيرة، وأعينهم على العودة بغلة وافرة من الميداليات الملونة والمنافسة بقوة، للاحتفاظ بلقب بطل أبطال العالم، لمواصلة مسيرة الإنجاز للرياضة البدنية والأردنية".
وأضاف: "تحديات اللياقة البدنية أصبحت تحتل مساحة كبيرة، من اهتمام جميع الفئات من الذكور والإناث، ولها مراكزها المهتمة التي تقيم منافسات الدوري، وصبغناها باتحاد الرياضة البدنية بالصفة الرسمية، ونقدم لها أشكال الرعاية والاهتمام، ولدينا خامات مميزة ولها القدرة على المنافسة في كبريات بطولات تحديات اللياقة البدنية، وفرضت منتخباتنا الحضور القوي عربيا، قاريا وعالميا، وأصبحت رقما صعبا في جميع المشاركات والاستحاقات". ويضم الوفد الذي يرأسه الحروب كلا من: إياد المبروك إداريا، وروزانا نارموق إدارية، ومعالج وحكمين مرافقين، إلى جانب الأبطال والبطلات: محمد الكردي، علي الحموي، عبدالرحمن عاقلة، أدهم الصقور، مهند القيسي، زهير القيسي، ريما الحاج، راما ابو صالح، سارة حتر، سارة أبو السعود، ويرافق الوفد رئيس الاتحاد مأمون كلمات، الذي يشارك في اجتماعات "عمومية" الاتحاد الدولي على هامش البطولة، حيث سيتم غدا التسجيل والتأكد من أهلية اللاعبين، فيما تنطلق المنافسات بعد غد، في المستويات الذهبي والفضي والبرونزي".
من جانبها، قالت لاعبة المنتخب الوطني سارة حتر: "سعيدة جدا بتمثيل منتخب الوطن في أول مشاركة رسمية خارجية لي، وكلي حماس وعزيمة، وتغلفني المعنويات العالية، لأشارك زملائي وزميلاتي بالمنتخب الوطني، محطات البطولة.

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