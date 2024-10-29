منتخب اللياقة يغادر إلى إسبانيا بذكريات بطل أبطال العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يغادر المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية للرجال والسيدات اليوم، إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة برشلونة، خلال الفترة 1-4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تصحبه ذكريات إنجازاته النوعية حين توج بلقب بطل أبطال العالم، بعد أن تسيد المجموع العام برصيد 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة، وتقلد أبطاله وبطلاته بـ12 ميدالية ملونة في منافسات الفردي والزوجي والمختلط للمستويين الذهبي والفضي، في النسخة الماضية من البطولة العالمية.
وقال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس الوفد أحمد الحروب: "إن الاتحاد أنجز ترتيبات السفر إلى إسبانيا، والأبطال والبطلات في جاهزية بدنية وفنية ومعنوية كبيرة، وأعينهم على العودة بغلة وافرة من الميداليات الملونة والمنافسة بقوة، للاحتفاظ بلقب بطل أبطال العالم، لمواصلة مسيرة الإنجاز للرياضة البدنية والأردنية".
وأضاف: "تحديات اللياقة البدنية أصبحت تحتل مساحة كبيرة، من اهتمام جميع الفئات من الذكور والإناث، ولها مراكزها المهتمة التي تقيم منافسات الدوري، وصبغناها باتحاد الرياضة البدنية بالصفة الرسمية، ونقدم لها أشكال الرعاية والاهتمام، ولدينا خامات مميزة ولها القدرة على المنافسة في كبريات بطولات تحديات اللياقة البدنية، وفرضت منتخباتنا الحضور القوي عربيا، قاريا وعالميا، وأصبحت رقما صعبا في جميع المشاركات والاستحاقات". ويضم الوفد الذي يرأسه الحروب كلا من: إياد المبروك إداريا، وروزانا نارموق إدارية، ومعالج وحكمين مرافقين، إلى جانب الأبطال والبطلات: محمد الكردي، علي الحموي، عبدالرحمن عاقلة، أدهم الصقور، مهند القيسي، زهير القيسي، ريما الحاج، راما ابو صالح، سارة حتر، سارة أبو السعود، ويرافق الوفد رئيس الاتحاد مأمون كلمات، الذي يشارك في اجتماعات "عمومية" الاتحاد الدولي على هامش البطولة، حيث سيتم غدا التسجيل والتأكد من أهلية اللاعبين، فيما تنطلق المنافسات بعد غد، في المستويات الذهبي والفضي والبرونزي".
من جانبها، قالت لاعبة المنتخب الوطني سارة حتر: "سعيدة جدا بتمثيل منتخب الوطن في أول مشاركة رسمية خارجية لي، وكلي حماس وعزيمة، وتغلفني المعنويات العالية، لأشارك زملائي وزميلاتي بالمنتخب الوطني، محطات البطولة.
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