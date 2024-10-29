كأس الأردن لكرة اليد.. ترقب للدور قبل النهائي وتعديل متوقع للمباراة النهائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تترقب جماهير كرة اليد الأردنية، مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، واللتان تقامان يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك عندما يتواجه فريقا السلط وكفرنجة عند الساعة السابعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وكذلك يتواجه الأهلي وكفرسوم بالتوقيت ذاته، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
الفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية والمقررة يوم الثلاثاء 12 من الشهر ذاته.
وينتظر أن يجري اتحاد اللعبة تعديلا على موعد المباراة النهائية، الذي يتضارب مع اليوم الختامي لمرحلة الذهاب لدوري أندية السيدات، الذي يشهد إقامة ثلاث مباريات تقام في صالتي الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وصالة مدينة الحسن بإربد، أو تعديل مواعيد المباريات الثلاث لدوري السيدات.
وشهدت لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته المقررة أمام فريق الأهلي رغم تواجده في أرض الملعب، وذلك احتجاجا على تعيين طاقم محلي لإدارة المباراة، حيث أشارت إدارة العربي إلى أنها طلبت من الاتحاد استقدام أطقم تحكيم خارجية للمباريات التي تجمع فريقها مع فريقي الأهلي والسلط، سواء في الدوري أو في بطولة كأس الأردن.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، وفريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24.
وحسب القراءات الفنية لمستويات الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي لبطولة كاس الأردن، فإن حظوظ الأهلي والسلط هي الأوفر بتحقيق الفوز والانتقال إلى المشهد النهائي، حيث إن الفريقين يملكان الأوراق الفنية الجيدة وما يتمتعان به من مقومات جيدة تفوق إمكانيات فريقي كفرسوم وكفرنجة، ورغم هذا التفوق، إلا أن التطور الفني الذي أصاب فريقي كفرسوم وكفرنجة في مبارياتهما الأخيرة بدوري الدرجة الأولى، تعزز أيضا فرصتهما في تحقيق مفاجأتين والتغلب على منافسيهما في الدور قبل النهائي.
إلى ذلك، قررت الهيئة الإدارية لنادي كفرسوم تعيين اللاعب السابق للفريق تامر عبيدات مديرا فنيا للفريق خلفا لغالب عبيدات، الذي قدم استقالته من منصبه، فيما علمت "الغد" أن تغييرا سيصيب الجهاز الفني لأحد الفرق المتأهلة إلى الدور قبل النهائي، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل.
كما ينتظر أن تعلن لجنة الانضباط والسلوك المنبثقة عن الاتحاد، القرارات الخاصة بأحداث الشغب التي أعقبت المباراة التي جمعت بين فريقي ساكب والكتة ضمن دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك حسب التقارير واللقطات المصورة التي أكدت وقوع أحداث الشغب التي بدأت من أرض الملعب ووصلت إلى المدرجات.
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