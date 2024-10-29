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كأس الأردن لكرة اليد.. ترقب للدور قبل النهائي وتعديل متوقع للمباراة النهائية

10/29/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تترقب جماهير كرة اليد الأردنية، مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، واللتان تقامان يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك عندما يتواجه فريقا السلط وكفرنجة عند الساعة السابعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وكذلك يتواجه الأهلي وكفرسوم بالتوقيت ذاته، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
الفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية والمقررة يوم الثلاثاء 12 من الشهر ذاته.
وينتظر أن يجري اتحاد اللعبة تعديلا على موعد المباراة النهائية، الذي يتضارب مع اليوم الختامي لمرحلة الذهاب لدوري أندية السيدات، الذي يشهد إقامة ثلاث مباريات تقام في صالتي الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وصالة مدينة الحسن بإربد، أو تعديل مواعيد المباريات الثلاث لدوري السيدات.
وشهدت لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته المقررة أمام فريق الأهلي رغم تواجده في أرض الملعب، وذلك احتجاجا على تعيين طاقم محلي لإدارة المباراة، حيث أشارت إدارة العربي إلى أنها طلبت من الاتحاد استقدام أطقم تحكيم خارجية للمباريات التي تجمع فريقها مع فريقي الأهلي والسلط، سواء في الدوري أو في بطولة كأس الأردن.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، وفريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24.
وحسب القراءات الفنية لمستويات الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي لبطولة كاس الأردن، فإن حظوظ الأهلي والسلط هي الأوفر بتحقيق الفوز والانتقال إلى المشهد النهائي، حيث إن الفريقين يملكان الأوراق الفنية الجيدة وما يتمتعان به من مقومات جيدة تفوق إمكانيات فريقي كفرسوم وكفرنجة، ورغم هذا التفوق، إلا أن التطور الفني الذي أصاب فريقي كفرسوم وكفرنجة في مبارياتهما الأخيرة بدوري الدرجة الأولى، تعزز أيضا فرصتهما في تحقيق مفاجأتين والتغلب على منافسيهما في الدور قبل النهائي.
إلى ذلك، قررت الهيئة الإدارية لنادي كفرسوم تعيين اللاعب السابق للفريق تامر عبيدات مديرا فنيا للفريق خلفا لغالب عبيدات، الذي قدم استقالته من منصبه، فيما علمت "الغد" أن تغييرا سيصيب الجهاز الفني لأحد الفرق المتأهلة إلى الدور قبل النهائي، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل.
كما ينتظر أن تعلن لجنة الانضباط والسلوك المنبثقة عن الاتحاد، القرارات الخاصة بأحداث الشغب التي أعقبت المباراة التي جمعت بين فريقي ساكب والكتة ضمن دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك حسب التقارير واللقطات المصورة التي أكدت وقوع أحداث الشغب التي بدأت من أرض الملعب ووصلت إلى المدرجات.

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