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اهتمام فيا بسباقات السيارات الافتراضية يمنح الأردن فرصة تعزيز شعبيتها

10/29/2024 11:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يركز الاتحاد الدولي لرياضات السيارات "فيا" بشكل كبير، على السباقات الافتراضية، التي أصبحت تشكل مصدر دخل للكثير من الأفراد والنوادي الرياضية، وبدأ قطاع الألعاب يحظى بالجدية الكافية في دول المنطقة العربية.
وتحظى السباقات الافتراضية بشعبية واسعة في شتى بقاع الأرض، وهي من المنتجات الترفيهية التي يستمر بيعها لسنوات طويلة بعد صدورها، من دون الحاجة إلى الإنفاق عليها مجددا، إذ يمكن الاكتفاء بالإنفاق على تطوير اللعبة لمرة واحدة وربما معالجة بعض الأخطاء والتطوير عليها لاحقًا.
ولا تقتصر ألعاب رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للعام الحالي، على مئات الرياضيين من مختلف أنحاء المجتمع العالمي للهيئات الرياضية الوطنية فحسب، بل إنها أيضا بمثابة فرصة للاتحاد الدولي لتحديد المسارات الرئيسية للمستقبل.
وبناء على توجه الاتحاد الدولي، تتوفر فرصة ذهبية للأردن لتطبيق إقامة سباقات افتراضية، بعد النجاح الباهر خلال السنوات الماضية، حيث تم تنظيم منافسات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الرابع على التوالي، برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، وبتنظيم "ديزيرت فوكس رايسينج"، ورعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، التي أمنت مكان عقد نهائيات الكأس في "قبة الألعاب الإلكترونية"، بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات، ودعم من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.
وتنافس العام الحالي أمهر سائقي أجهزة المحاكاة من 16 بلدا، وتأهل سائقون من كل بلد إلى التصفيات الإقليمية التي تأهل منها أقوى 24 سائقا إلى نهائيات الكأس، التي أقيمت بالفترة من 17 إلى 19 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وحصل الفائز بالمركز الأول على الجائزة الكبرى بقيمة 10000 دولار أميركي، في حين نال الفائزان بالمركزين الثاني والثالث، أجهزة محاكاة من السباق.
واجتذبت الدورة الثالثة لألعاب رياضة السيارات التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، التي اختتمت في إسبانيا قبل أيام إجمالي حضور بلغ 49 آلف مشجع استمتعوا بمجموعة مذهلة من سباقات رياضة السيارات، كسباقات جي تي وسباقات المقعد الواحد، أوتو سلام وكروس كار، الدرفت والكارتينج والرالي.
وقال المنسق العام لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عز بسطامي: "من الرائع أن نحظى بهذه الثقة من الاتحاد الدولي للسيارات وشركة تويوتا وباقي الشركاء للعام الرابع على التوالي، لتنظيم البطولة الأكبر في المنطقة، ونشكرهم على ثقتهم ودعمهم المتواصل".
وأضاف: "فتحنا المجال لأكثر من 1000 متسابق عبر نسخ البطولة الماضية، ليبرزوا مواهبهم في السباقات الرقمية، مع تمكين المشاركين من تحدي قدراتهم مع عرض أعمال تويوتا المبتكرة في ساحة رياضة السيارات، ما يضمن أن تتجاوز متعة رياضة السيارات الحدود التقليدية".
من ناحيته، قال بطل سباقات السيارات شاكر جويحان: "فيما يتعلق برياضة السيارات، تعتبر السباقات الافتراضية أقل تكلفة، وأوفر للمشاركين، وأسهل طريقة يمكن المشاركة فيها من خلال السباقات، حيث يقوم السائق بشراء شاشة تلفزيون، وجهاز للألعاب الإلكترونية، قبل التسجيل للمشاركة في البطولات على الإنترنت، وتركز حاليا الأردنية لرياضة السيارات والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، على إقامة بطولات افتراضية، لجذب أكبر عدد من الأشخاص، للمشاركة في مثل هذه البطولات، ومقارنة بالمشاركة في السباقات الحقيقية، التي يضع فيها السائقون رأسمال مضاعف، للمشاركة فيها، تعد السباقات الافتراضية الطريق الأسهل والأوفر بالنسبة لي".

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