الحسين إربد والوحدات.. 7 أيام حافلة بالتحديات المحلية والآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – 7 أيام صعبة وحافلة، ينتظرها فريقا الحسين إربد والوحدات خلال الفترة من الأول ولغاية السابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سواء في المنافسات المحلية أو الآسيوية، وتمثل تحديات للجهازين الفنيين لإثبات حضورهما وقدراتهما على المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، والاقتراب بنسبة كبيرة جدا من التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2، وتقديم أوراق الفريقين بشكل يرضي الجماهير التي تأمل بحصد الألقاب والاستمتاع بالأداء.
الجهازان الفنيان للفريقين بقيادة البرتغالي جواو موتا" الحسين" والوطني رأفت علي "الوحدات"، يدركان أهمية نقاط المباريات في رحلة المنافسة في البطولتين المحلية والآسيوية، إراحة الأعصاب وتخفيف الضغط الجماهيري عليهما، وعلى منظومة الفريقين، ومدى الفائدة المعنوية والنفسية.
ويقف موتا وعلي أمام مفترق طرق محليا، في قمة مباريات الأسبوع التاسع والتي يستضيفها ملعب الحسن بإربد بعد غد، بعدما أعيد فتحه من جديد عقب إغلاق مفاجئ، حيث إن فوز الحسين باللقاء سيجعله يسير بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين للمرة الثانية ويبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط، فيما يشعل فوز الوحدات فتيل منافسات الدوري ويعطيه الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الحسين، علما أن هناك مباراة مؤجلة للوحدات مع السلط، والحسين مع مغير السرحان.
وسيكون موتا وعلي أمام "اختبارين مهمين" في مسيرتهما مع "الأصفر والأخضر"، وإثبات أنهما يملكان الفكر الفني الذي يستطيعان من خلاله النهوض بالأداء والنتائج للفريقين، وتقديم الأداء المقنع، في الوقت الذي يدرك فيه لاعبو الفريقين، أنه لا مجال سوى القتال من أجل تقديم الأداء الذي يليق بهما وبتاريخهما وثقة الجماهير في قدراتهما.
الفريقان سيعودان بعد المشاركة المحلية، للمشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا 2، من خلال مباريات الجولة الرابعة، والتي تمثل فرصة ذهبية للفريقين لخطف النقاط والاقتراب بصورة كبيرة من التواجد في الدور الثاني، حيث يستقبل فريق الوحدات ضيقه فريق استقلال دوشنبه الطاجكي يوم الخامس من الشهر المقبل على ستاد عمان الدولي، ويرنو" الأخضر"، إلى تكرار الانتصار الذي سجله على الفريق الطاجكي الأسبوع الماضي، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن المتصدر الشارقة الإماراتي.
وقدم الوحدات أداء مميزا خلال منافسات البطولة، حيث سجل في الجولة الأولى، فوزا مهما على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، حيث يتمتع المنافس بخبرات كبيرة على الصعيد القاري، إلى جانب ضمه لعدد من نجوم المنتخب الإيراني، ما مهد الفرصة لاحقا للوحدات للدخول بحالة معنوية أكبر في بقية المباريات، ويعود بنقطة التعادل من ميدان الشارقة في الجولة الثانية بعد التعادل معه بهدفين لمثلهما.
فيما يسافر الحسين إربد إلى أوزبكستان لمواجهة فريق ناساف يوم السادس من الشهر المقبل على أرضية ستاد مركزي، أملا في العودة بنقاط اللقاء، ووضع قدمه في الدور الثاني، حيث يتصدر فريق شباب أهلي دبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، وناساف كارشي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
وتحتاج المواجهات المقبلة، من منظومة الفريقين إلى التخطيط السليم والإعداد النفسي المدروس واحترام قدرات المنافسين، إضافة لاختيار التشكيلة المناسبة لكل مباراة وحسب الطريقة وأسلوب اللعب المناسب، وإيجاد البديل الجاهز، الذي يميل لصالح فريق الحسين الذي قدم خلال منافسات بطولتي الدوري ودرع الاتحاد والمشاركة الآسيوية، مجموعة متناسقة ودكة مميزة ولاعبين أجانب مميزين.
وتوقع المتابع للشأن الرياضي المحلي الدكتور محمد إقبال كامل، أن تعطي مباراة الحسين إربد وضيفه الوحدات مؤشرا واضحا عن مجال التنافس على لقب الدوري خلال الفترة المقبلة، وتكون المباراة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا محطة مهمة في وصولهما للدور الثاني.
وأردف:" أتوقع أن يحسم الوحدات مباراته مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكي بسهولة نظرا لفارق المستوى الفني وما قدمه الفريق في منافسات البطولة، فيما تبدو أمور الحسين صعبة من الناحية الفنية نظرا لقوة الفريق الأوزبكي الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ولكن النجوم الموجودين في صفوف الملكي لديهم الخبرة والإمكانيات، التي تعزز من فرصة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.
ويرى المشجع خالد الزعبي، أن الحسين إربد والوحدات أمام تحديات لإثبات النفس وترك رسائل إيجابية للجماهير في البطولتين المحلية والآسيوية. وأضاف :"على الرغم من أن مباراة الوحدات والحسين إربد التي ستجري بعد غد، لن تؤثر على تحديد هوية بطل الدوري بشكل رسمي، إلا أن هذه القمة تعتبر لمعظم جماهير الفريقين مؤشرا كبيرا للاقتراب من اللقب، وبطولة بحد ذاتها، والفائز فيها يتذوق نكهة الفوز الحقيقي الذي لا يشعر بحلاوته إلا عندما يتحقق، على الرغم من أن القاسم المشترك بين جميع الانتصارات، هو تحصيل النقاط الثلاث".
وأردف: "يقع على عاتق الجهازين الفنيين للفريقين التخطيط الجيد والإعداد والتنسيق من أجل أن تكون المواجهات المحلية والآسيوية في أفضل صورة تعكس قيمة وتطور الكرة الأردنية، خصوصا أن الفوز في مباراتي الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، يمهد الطريق للفريقين نحو التأهل للدور الثاني". ويأمل المتابع كامل بيومين في أن تضع جماهير الفريقين قبل توجهها إلى الملعب للوقوف خلف الفريقين، أهمية الروح الرياضية التي نتمنى أن تكون العنوان الأسمى لهذا اللقاء الذي سيتنافس خلاله الفريقان بكل روح رياضية، بحثا عن حقهما الشرعي بالفوز.
وأضاف: "يجب أن يكون تركيز المدربين على المباراتين الآسيويتين، حيث إن الفوز يثبت تقدم الكرة الأردنية ويضع الفريقين على أعتاب الدور الثاني من البطولة الآسيوية، ولكن تبدو مهمة فريف الوحدات أسهل، حيث يلعب على أرضه وبين جماهيره وحقق الانتصار في مباراته السابقة على الفريق نفسه، والآمال كبيرة على فريق الحسين الذي يضم أبرز عناصر المنتخب الوطني، في إعادة مشهد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي.
MENAFN29102024000072011014ID1108831841