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الحسين إربد والوحدات.. 7 أيام حافلة بالتحديات المحلية والآسيوية

10/29/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – 7 أيام صعبة وحافلة، ينتظرها فريقا الحسين إربد والوحدات خلال الفترة من الأول ولغاية السابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سواء في المنافسات المحلية أو الآسيوية، وتمثل تحديات للجهازين الفنيين لإثبات حضورهما وقدراتهما على المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، والاقتراب بنسبة كبيرة جدا من التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2، وتقديم أوراق الفريقين بشكل يرضي الجماهير التي تأمل بحصد الألقاب والاستمتاع بالأداء.
الجهازان الفنيان للفريقين بقيادة البرتغالي جواو موتا" الحسين" والوطني رأفت علي "الوحدات"، يدركان أهمية نقاط المباريات في رحلة المنافسة في البطولتين المحلية والآسيوية، إراحة الأعصاب وتخفيف الضغط الجماهيري عليهما، وعلى منظومة الفريقين، ومدى الفائدة المعنوية والنفسية.
ويقف موتا وعلي أمام مفترق طرق محليا، في قمة مباريات الأسبوع التاسع والتي يستضيفها ملعب الحسن بإربد بعد غد، بعدما أعيد فتحه من جديد عقب إغلاق مفاجئ، حيث إن فوز الحسين باللقاء سيجعله يسير بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين للمرة الثانية ويبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط، فيما يشعل فوز الوحدات فتيل منافسات الدوري ويعطيه الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الحسين، علما أن هناك مباراة مؤجلة للوحدات مع السلط، والحسين مع مغير السرحان.
وسيكون موتا وعلي أمام "اختبارين مهمين" في مسيرتهما مع "الأصفر والأخضر"، وإثبات أنهما يملكان الفكر الفني الذي يستطيعان من خلاله النهوض بالأداء والنتائج للفريقين، وتقديم الأداء المقنع، في الوقت الذي يدرك فيه لاعبو الفريقين، أنه لا مجال سوى القتال من أجل تقديم الأداء الذي يليق بهما وبتاريخهما وثقة الجماهير في قدراتهما.
الفريقان سيعودان بعد المشاركة المحلية، للمشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا 2، من خلال مباريات الجولة الرابعة، والتي تمثل فرصة ذهبية للفريقين لخطف النقاط والاقتراب بصورة كبيرة من التواجد في الدور الثاني، حيث يستقبل فريق الوحدات ضيقه فريق استقلال دوشنبه الطاجكي يوم الخامس من الشهر المقبل على ستاد عمان الدولي، ويرنو" الأخضر"، إلى تكرار الانتصار الذي سجله على الفريق الطاجكي الأسبوع الماضي، ليحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن المتصدر الشارقة الإماراتي.
وقدم الوحدات أداء مميزا خلال منافسات البطولة، حيث سجل في الجولة الأولى، فوزا مهما على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين لهدف، حيث يتمتع المنافس بخبرات كبيرة على الصعيد القاري، إلى جانب ضمه لعدد من نجوم المنتخب الإيراني، ما مهد الفرصة لاحقا للوحدات للدخول بحالة معنوية أكبر في بقية المباريات، ويعود بنقطة التعادل من ميدان الشارقة في الجولة الثانية بعد التعادل معه بهدفين لمثلهما.
فيما يسافر الحسين إربد إلى أوزبكستان لمواجهة فريق ناساف يوم السادس من الشهر المقبل على أرضية ستاد مركزي، أملا في العودة بنقاط اللقاء، ووضع قدمه في الدور الثاني، حيث يتصدر فريق شباب أهلي دبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، وناساف كارشي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير وبرصيده نقطة واحدة.
وتحتاج المواجهات المقبلة، من منظومة الفريقين إلى التخطيط السليم والإعداد النفسي المدروس واحترام قدرات المنافسين، إضافة لاختيار التشكيلة المناسبة لكل مباراة وحسب الطريقة وأسلوب اللعب المناسب، وإيجاد البديل الجاهز، الذي يميل لصالح فريق الحسين الذي قدم خلال منافسات بطولتي الدوري ودرع الاتحاد والمشاركة الآسيوية، مجموعة متناسقة ودكة مميزة ولاعبين أجانب مميزين.
وتوقع المتابع للشأن الرياضي المحلي الدكتور محمد إقبال كامل، أن تعطي مباراة الحسين إربد وضيفه الوحدات مؤشرا واضحا عن مجال التنافس على لقب الدوري خلال الفترة المقبلة، وتكون المباراة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا محطة مهمة في وصولهما للدور الثاني.
وأردف:" أتوقع أن يحسم الوحدات مباراته مع فريق استقلال دوشنبه الطاجكي بسهولة نظرا لفارق المستوى الفني وما قدمه الفريق في منافسات البطولة، فيما تبدو أمور الحسين صعبة من الناحية الفنية نظرا لقوة الفريق الأوزبكي الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، ولكن النجوم الموجودين في صفوف الملكي لديهم الخبرة والإمكانيات، التي تعزز من فرصة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.
ويرى المشجع خالد الزعبي، أن الحسين إربد والوحدات أمام تحديات لإثبات النفس وترك رسائل إيجابية للجماهير في البطولتين المحلية والآسيوية. وأضاف :"على الرغم من أن مباراة الوحدات والحسين إربد التي ستجري بعد غد، لن تؤثر على تحديد هوية بطل الدوري بشكل رسمي، إلا أن هذه القمة تعتبر لمعظم جماهير الفريقين مؤشرا كبيرا للاقتراب من اللقب، وبطولة بحد ذاتها، والفائز فيها يتذوق نكهة الفوز الحقيقي الذي لا يشعر بحلاوته إلا عندما يتحقق، على الرغم من أن القاسم المشترك بين جميع الانتصارات، هو تحصيل النقاط الثلاث".
وأردف: "يقع على عاتق الجهازين الفنيين للفريقين التخطيط الجيد والإعداد والتنسيق من أجل أن تكون المواجهات المحلية والآسيوية في أفضل صورة تعكس قيمة وتطور الكرة الأردنية، خصوصا أن الفوز في مباراتي الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، يمهد الطريق للفريقين نحو التأهل للدور الثاني". ويأمل المتابع كامل بيومين في أن تضع جماهير الفريقين قبل توجهها إلى الملعب للوقوف خلف الفريقين، أهمية الروح الرياضية التي نتمنى أن تكون العنوان الأسمى لهذا اللقاء الذي سيتنافس خلاله الفريقان بكل روح رياضية، بحثا عن حقهما الشرعي بالفوز.
وأضاف: "يجب أن يكون تركيز المدربين على المباراتين الآسيويتين، حيث إن الفوز يثبت تقدم الكرة الأردنية ويضع الفريقين على أعتاب الدور الثاني من البطولة الآسيوية، ولكن تبدو مهمة فريف الوحدات أسهل، حيث يلعب على أرضه وبين جماهيره وحقق الانتصار في مباراته السابقة على الفريق نفسه، والآمال كبيرة على فريق الحسين الذي يضم أبرز عناصر المنتخب الوطني، في إعادة مشهد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي.


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