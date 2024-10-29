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النسوي يخسر أمام الصين تايبيه في ختام بطولة تركيا

10/29/2024 11:32:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره تايبيه الصينية بنتيجة 1-3، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، على ملاعب مجمع اميرهام الرياضي، مع اختتام مشاركته بمنافسات البطولة الوردية للسيدات المقامة في تركيا.
وحمل هدف المنتخب توقيع بانة البيطار في الدقيقة 29. ومثل المنتخب في اللقاء، شرين الشلبي، لينا الصاحب (لين البطوش)، آية المجالي، إيناس الجماعين (نور زوقش)، رند أبو حسين، لانا فراس (سيلينا عكروش)، فرح أبو تايه (رانيا جمهور)، روزبهان فريج، رقية الفرارجة (العنود غازي)، بانة البيطار (ياسمين الأجرب)، ميساء جبارة.
بدوره، أكد مدرب المنتخب ماهر أبو هنطش أن الفائدة الفنية كانت حاضرة خلال منافسات البطولة، في ظل رصد الجهاز الفني للعديد من النقاط الإيجابية والسلبية للعمل عليها مستقبلا.
أضاف: واجهنا خلال البطولة منتخبات ذات تصنيف متقدم، وسبق لها وأن شاركت بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات، وضعت أمامنا تصوراً للمستوى البدني والفني المطلوب للمنافسة على بطاقة العبور في التصفيات الآسيوية العام المقبل.
ومن المنتظر أن يعود وفد المنتخب إلى العاصمة عمان صباح غد الخميس.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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