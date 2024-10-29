النسوي يخسر أمام الصين تايبيه في ختام بطولة تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره تايبيه الصينية بنتيجة 1-3، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، على ملاعب
مجمع اميرهام الرياضي، مع اختتام مشاركته بمنافسات البطولة الوردية للسيدات المقامة في تركيا.
وحمل هدف المنتخب توقيع بانة البيطار في الدقيقة 29. ومثل المنتخب في اللقاء، شرين الشلبي، لينا الصاحب (لين البطوش)، آية المجالي، إيناس الجماعين (نور زوقش)، رند أبو حسين، لانا فراس (سيلينا عكروش)، فرح أبو تايه (رانيا جمهور)، روزبهان فريج، رقية الفرارجة (العنود غازي)، بانة البيطار (ياسمين الأجرب)، ميساء جبارة.
بدوره، أكد مدرب المنتخب ماهر أبو هنطش أن الفائدة الفنية كانت حاضرة خلال منافسات البطولة، في ظل رصد الجهاز الفني للعديد من النقاط الإيجابية والسلبية للعمل عليها مستقبلا.
أضاف: واجهنا خلال البطولة منتخبات ذات تصنيف متقدم، وسبق لها وأن شاركت بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات، وضعت أمامنا تصوراً للمستوى البدني والفني المطلوب للمنافسة على بطاقة العبور في التصفيات الآسيوية العام المقبل.
ومن المنتظر أن يعود وفد المنتخب إلى العاصمة عمان صباح غد الخميس.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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