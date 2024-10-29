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منتخب السلة ينتظر التحاق أبو حواس وسلمان قبل معسكر القاهرة

10/29/2024 11:32:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - رفع المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، وتيرة تحضيراته، تأهبا لمواجهة المنتخبين العراقي والفلسطيني يومي 22 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في مباريات المجموعة الرابعة بالنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا (جدة 2025).
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة 7 من مساء الجمعة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الفلسطيني صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.
ويخوض "صقور الأردن" 18 حصة تدريبية خلال الأسبوع بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان ومدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، والتي تتنوع بين تعزيز الجوانب البدنية والمهارية والخططية ورفع نسب التصويب، وذلك قبل الدخول في معسكر تدريبي خارجي يقام بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية مع أندية، الأهلي، الزمالك، الجزيرة وهليوبوليس.
وينتظر أن يلتحق لاعب الجناح أمين أبو حواس والمحترف في صفوف الشرطة العراقي، بتدريبات المنتخب الوطني خلال اليومين المقبلين بعد توقف منافسات الدوري العراقي، فيما ينتظم اللاعبون: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم "فريدي"، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب وعلي كنعان، بالتدريبات المحلية، وينضم لهم اللاعب الشاب عمر سلمان بعد نهاية مشاركته في ثلاثيات السلة بـ"الجمنزياد" المدرسي العالمي في العاصمة البحرينية "المنامة".
إلى ذلك، بدأ المنتخب العراقي تدريباته في قاعة الشعب للألعاب الرياضية، بقيادة المدير الفني الصربي فازلين ماتيتش ومساعده عقيل نجم، والذي يضم 23 لاعبا، وهم: مير ناريمان، حمزة الحمادي، محمد قاسم، محمد مهدي، علي اسماعيل، حسان عبدالله، عباس عبدالرزاق، علي حميد، عبدالله مجيد، عبدالله عبس، إيهاب عبادي، مراد علي، فريد مهندي، ديماريو مايفيلد، كرار جاسم، ذو الفقار فاضل، علي حسين، محمد أمين، محمد ناهي، زنار هشيار، حمزة كريم، نورس ضافر، وريكان عبدالله.
في المقابل، لم يعلن المنتخب الفلسطيني عن بدء تجمعه الأولي حتى الآن، رغم تأكيد مشاركته في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، والتي تنظمها المملكة بالفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمشاركة المنتخب الوطني وسورية، فيما تسود الشكوك حول مشاركة لبنان بالبطولة، التي من المرجح أن تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاث نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.

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