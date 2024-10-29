منتخب السلة ينتظر التحاق أبو حواس وسلمان قبل معسكر القاهرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - رفع المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، وتيرة تحضيراته، تأهبا لمواجهة المنتخبين العراقي والفلسطيني يومي 22 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في مباريات
المجموعة الرابعة بالنافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا (جدة 2025).
ويستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة 7 من مساء الجمعة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 منه، وذلك بعد اختيار المنتخب الفلسطيني صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له، في مواجهات النافذة الثانية.
ويخوض "صقور الأردن" 18 حصة تدريبية خلال الأسبوع بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان ومدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، والتي تتنوع بين تعزيز الجوانب البدنية والمهارية والخططية ورفع نسب التصويب، وذلك قبل الدخول في معسكر تدريبي خارجي يقام بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية مع أندية، الأهلي، الزمالك، الجزيرة وهليوبوليس.
وينتظر أن يلتحق لاعب الجناح أمين أبو حواس والمحترف في صفوف الشرطة العراقي، بتدريبات المنتخب الوطني خلال اليومين المقبلين بعد توقف منافسات الدوري العراقي، فيما ينتظم اللاعبون: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم "فريدي"، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب وعلي كنعان، بالتدريبات المحلية، وينضم لهم اللاعب الشاب عمر سلمان بعد نهاية مشاركته في ثلاثيات السلة بـ"الجمنزياد" المدرسي العالمي في العاصمة البحرينية "المنامة".
إلى ذلك، بدأ المنتخب العراقي تدريباته في قاعة الشعب للألعاب الرياضية، بقيادة المدير الفني الصربي فازلين ماتيتش ومساعده عقيل نجم، والذي يضم 23 لاعبا، وهم: مير ناريمان، حمزة الحمادي، محمد قاسم، محمد مهدي، علي اسماعيل، حسان عبدالله، عباس عبدالرزاق، علي حميد، عبدالله مجيد، عبدالله عبس، إيهاب عبادي، مراد علي، فريد مهندي، ديماريو مايفيلد، كرار جاسم، ذو الفقار فاضل، علي حسين، محمد أمين، محمد ناهي، زنار هشيار، حمزة كريم، نورس ضافر، وريكان عبدالله.
في المقابل، لم يعلن المنتخب الفلسطيني عن بدء تجمعه الأولي حتى الآن، رغم تأكيد مشاركته في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، والتي تنظمها المملكة بالفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمشاركة المنتخب الوطني وسورية، فيما تسود الشكوك حول مشاركة لبنان بالبطولة، التي من المرجح أن تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاث نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل، وذلك بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض".
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
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