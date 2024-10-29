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طائرة الرجال تحلق إلى البحرين اليوم.. والسيدات يعسكر في مصر

10/29/2024 11:32:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يتوجه وفد المنتخب الوطني للرجال للكرة الطائرة، إلى البحرين اليوم للمشاركة في البطولة العربية التي تقام خلال الفترة 30 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بعد غياب طويل عن التحليق في الأجواء العربية على مستوى الرجال، بمشاركة 8 منتخبات عربية توزعت في مجموعتين.
وسمى الاتحاد الوفد المسافر برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد أبو غربية، إلى جانب المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري، مساعد المدرب وليد العسود، محلل الأداء فايز الدعجة، سامي المحاسنة إداريا للوفد، فارس عثامنة معالجا، والحكم الدولي باسل شباب للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.
وكان المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، قد سمى تشكيلة المنتخب الوطني التي تنافس في البطولة، والتي تضم 14 لاعبا هم: عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابده، محمود النقيب، مهند جروان، اياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم خنفر، حيث ينافس المنتخب الطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات منتخبات السعودية وقطر والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وعمان وتونس والعراق.
من جهة أخرى من المنتظر أن يغادر منتخب السيدات إلى مصر، لإقامة معسكره التحضيري منتصف الشهر المقبل، وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية التي تقام في العراق، اعتبارا من 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، باحثا عن المنافسة على الذهب، بعد أن توج بالميدالية الفضية والمركز الثاني في النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في عمان.

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