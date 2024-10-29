طائرة الرجال تحلق إلى البحرين اليوم.. والسيدات يعسكر في مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يتوجه وفد المنتخب الوطني للرجال للكرة الطائرة، إلى البحرين اليوم للمشاركة في البطولة العربية التي تقام خلال الفترة 30 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بعد غياب طويل عن التحليق في الأجواء العربية على مستوى الرجال، بمشاركة 8 منتخبات عربية توزعت في مجموعتين.
وسمى الاتحاد الوفد المسافر برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد أبو غربية، إلى جانب المدير الفني للمنتخبات الوطنية حسن الحصري، مساعد المدرب وليد العسود، محلل الأداء فايز الدعجة، سامي المحاسنة إداريا للوفد، فارس عثامنة معالجا، والحكم الدولي باسل شباب للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.
وكان المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، قد سمى تشكيلة المنتخب الوطني التي تنافس في البطولة، والتي تضم 14 لاعبا هم: عبادة فخري، خالد أبو مشرف، راشد العلوان، محمد جمال، ياسر مجاهد، فهد نعمان، محمود العوابده، محمود النقيب، مهند جروان، اياد ماضي، إبراهيم العطلة، عبدالعظيم ادغيش، لؤي علي، أيهم خنفر، حيث ينافس المنتخب الطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات منتخبات السعودية وقطر والكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وعمان وتونس والعراق.
من جهة أخرى من المنتظر أن يغادر منتخب السيدات إلى مصر، لإقامة معسكره التحضيري منتصف الشهر المقبل، وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية التي تقام في العراق، اعتبارا من 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، باحثا عن المنافسة على الذهب، بعد أن توج بالميدالية الفضية والمركز الثاني في النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في عمان.
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