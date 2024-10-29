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عفيف وسون الأفضل في آسيا وسط منافسة أردنية

10/29/2024 11:32:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – غابت كرة القدم الأردنية عن منصة التتويج لـ21 جائزة ذهبت لمستحقيها في الحفل الثامن والعشرين لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023، والذي أقيم أمس في قصر السلام الكبير بجامعة "كيونج هي" في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.
وفقد لاعب النشامى يزن النعيمات المحترف في صفوف فريق العربي القطري، فرصة التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لصالح القطري أكرم عفيف، الذي توج بالجائزة للمرة الثانية في تاريخه بعد إحرازه جائزة الأفضل في آسيا للعام 2019.
وقال أكرم عفيف في تصريحات للاتحاد الآسيوي على هامش الحفل: "أبارك لعائلتي هذا الإنجاز، وأشكر إخواني اللاعبين في النادي والمنتخب، وكل من ساعدني على الوصول إلى هذه المرحلة، كما أشكر الاتحاد الاسيوي على التنظيم، وسأبذل قصارى جهدي للحصول على الجائزة للمرة الثالثة في العام المقبل".
ويأتي اختيار عفيف بعدما قدم عروضا رائعة في كأس آسيا 2023 ساهمت بحفاظ "حامل اللقب" المنتخب القطري على لقبه في أرضه وبين جماهيره بطريقة مميزة، حيث كان أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية لبطولة آسيا منهيا البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز أيضا بجائزتي أفضل لاعب والهداف، كما واصل عفيف التألق مع نادي السد، ليقود الفريق إلى الفوز بلقب الدوري القطري السابع عشر القياسي، بعدما سجل 26 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة.
ولم ينجح لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري المحترف في صفوف فريق مونبيليه الفرنسي، من الظفر بجائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية، والتي ذهبت إلى الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، بعد منافسة ثلاثية مع الإيراني مهدي طاريمي اللاعب الأسبق بورتو البرتغالي والمهاجم الحالي لفريق انتر ميلان الإيطالي.
وقالت الأمينة العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار في تصريحات إعلامية على هامش حضورها لمراسم الحفل الآسيوي ممثلة عن الأردن: "للمرة الأولى يترشح لاعبان أردنيان وهما موسى التعمري ويزن النعيمات، وهذا فخر لنا في اتحاد كرة القدم، ويشكل مقياسا حقيقيا للوقوف على مدى تطور الكرة الأردنية".
ولدى سؤالها عن حظوظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في انتزاع إحدى البطاقات الثمانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، أشارت: "الوصول إلى القمة أسهل من الحفاظ عليها، هناك منافسة شرسة على البطاقات الثمانية المؤهلة للمونديال، ونأمل أن يكون النشامى على قدر المهمة، خصوصا وأن سقف الطموحات ارتفع، ونأمل أن يكون الجيل الحالي مصدر إلهام للأجيال القادمة".
ومنح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة "ماسة آسيا" إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديرا لدوره المميز في دعم مسيرة كرة القدم الآسيوية، فيما حصلت قطر على جائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا، ونالت المملكة العربية السعودية جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على هامش تكريمه بالجائزة: "أنا ممتن للاتحاد الآسيوي على منحي هذه الجائزة المميزة، المسؤولية تكليف وليس تشريف، أنا أحب القارة الآسيوية وروحي فيها، أهدي هذه الجائزة وأتقاسمها مع الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية كافة".
وحصل الاتحاد الياباني لكرة القدم على جائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا "الفئة البلاتينية"، واختير الاتحاد التايلندي عن "الفئة الماسية" والاتحاد النيبالي عن "الفئة الذهبية" واتحاد لاوس عن "الفئة الياقوتية"، فيما اختير اتحاد وسط آسيا كأفضل اتحاد إقليمي في قارة آسيا.
وحصل الاتحاد الفيتنامي على جائزة تقدير رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين عن "الفئة البرونزية"، فيما نال الاتحاد الهندي "الفئة الفضية" للجائزة ذاتها، والتي ظفر فيها الاتحاد الأسترالي بجائزة "الفئة الذهبية".
واختيرت مدربة المنتخب الكوري الجنوبي للسيدات تحت 20 عاما، بارك يون-جونغ، كأفضل مدربة في آسيا، وحصل مدرب المنتخب الياباني للفئة تحت 23 عاما، غو أويوا على جائزة أفضل مدرب للرجال، كما اختير الإيراني سعيد أحمد عباسي أفضل لاعب في آسيا لكرة الصالات.
وظفر العُماني تركي عبدالله الصالحي بالجائزة الخاصة للحكام، ونال الأوزبكي عباسبيك فايزولاييف جائزة أفضل لاعب شاب عن فئة الرجال، واختيرت الكورية تشاي أون-يونغ أفضل لاعبة شابة عن فئة السيدات.
وحصلت الأسترالية إيلي كاربنتر المحترفة في صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي على جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة الآسيوية، فيما اختيرت اليابانية كيكو سيكي والتي لعبت مع فريق أوراوا ريد دايموندز وتحترف اليوم مع فريق برايتون هوف ألبيون، كأفضل لاعبة في آسيا.

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