عفيف وسون الأفضل في آسيا وسط منافسة أردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – غابت كرة القدم
الأردنية عن منصة التتويج لـ21 جائزة ذهبت لمستحقيها في الحفل الثامن والعشرين لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023، والذي أقيم أمس في قصر السلام الكبير بجامعة "كيونج هي" في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.
وفقد لاعب
النشامى يزن النعيمات المحترف في صفوف فريق العربي القطري، فرصة التتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لصالح القطري أكرم عفيف، الذي توج بالجائزة للمرة الثانية في تاريخه بعد إحرازه جائزة الأفضل في آسيا للعام 2019.
وقال أكرم عفيف في تصريحات للاتحاد الآسيوي على هامش الحفل: "أبارك لعائلتي هذا الإنجاز، وأشكر إخواني اللاعبين في النادي والمنتخب، وكل من ساعدني على الوصول إلى هذه المرحلة، كما أشكر الاتحاد الاسيوي على التنظيم، وسأبذل قصارى جهدي للحصول على الجائزة للمرة الثالثة في العام المقبل".
ويأتي اختيار عفيف بعدما قدم عروضا رائعة في كأس آسيا 2023 ساهمت بحفاظ "حامل اللقب" المنتخب القطري على لقبه في أرضه وبين جماهيره بطريقة مميزة، حيث كان أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية لبطولة آسيا منهيا البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز أيضا بجائزتي أفضل لاعب والهداف، كما واصل عفيف التألق مع نادي السد، ليقود الفريق إلى الفوز بلقب الدوري القطري السابع عشر القياسي، بعدما سجل 26 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة.
ولم ينجح لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري المحترف في صفوف فريق مونبيليه الفرنسي، من الظفر بجائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية، والتي ذهبت إلى الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، بعد منافسة ثلاثية مع الإيراني مهدي طاريمي اللاعب الأسبق بورتو البرتغالي والمهاجم الحالي لفريق انتر ميلان الإيطالي.
وقالت الأمينة العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار في تصريحات إعلامية على هامش حضورها لمراسم الحفل الآسيوي ممثلة عن الأردن: "للمرة الأولى يترشح لاعبان أردنيان وهما موسى التعمري ويزن النعيمات، وهذا فخر لنا في اتحاد كرة القدم، ويشكل مقياسا حقيقيا للوقوف على مدى تطور الكرة الأردنية".
ولدى سؤالها عن حظوظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في انتزاع إحدى البطاقات الثمانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، أشارت: "الوصول إلى القمة أسهل من الحفاظ عليها، هناك منافسة شرسة على البطاقات الثمانية المؤهلة للمونديال، ونأمل أن يكون النشامى على قدر المهمة، خصوصا وأن سقف الطموحات ارتفع، ونأمل أن يكون الجيل الحالي مصدر إلهام للأجيال القادمة".
ومنح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جائزة "ماسة آسيا" إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديرا لدوره المميز في دعم مسيرة كرة القدم الآسيوية، فيما حصلت قطر على جائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا، ونالت المملكة العربية السعودية جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على هامش تكريمه بالجائزة: "أنا ممتن للاتحاد الآسيوي على منحي هذه الجائزة المميزة، المسؤولية تكليف وليس تشريف، أنا أحب القارة الآسيوية وروحي فيها، أهدي هذه الجائزة وأتقاسمها مع الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية كافة".
وحصل الاتحاد الياباني لكرة القدم على جائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا "الفئة البلاتينية"، واختير الاتحاد التايلندي عن "الفئة الماسية" والاتحاد النيبالي عن "الفئة الذهبية" واتحاد لاوس عن "الفئة الياقوتية"، فيما اختير اتحاد وسط آسيا كأفضل اتحاد إقليمي في قارة آسيا.
وحصل الاتحاد الفيتنامي على جائزة تقدير رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين عن "الفئة البرونزية"، فيما نال الاتحاد الهندي "الفئة الفضية" للجائزة ذاتها، والتي ظفر فيها الاتحاد الأسترالي بجائزة "الفئة الذهبية".
واختيرت مدربة المنتخب الكوري الجنوبي للسيدات تحت 20 عاما، بارك يون-جونغ، كأفضل مدربة في آسيا، وحصل مدرب المنتخب الياباني للفئة تحت 23 عاما، غو أويوا على جائزة أفضل مدرب للرجال، كما اختير الإيراني سعيد أحمد عباسي أفضل لاعب في آسيا لكرة الصالات.
وظفر العُماني تركي عبدالله الصالحي بالجائزة الخاصة للحكام، ونال الأوزبكي عباسبيك فايزولاييف جائزة أفضل لاعب شاب عن فئة الرجال، واختيرت الكورية تشاي أون-يونغ أفضل لاعبة شابة عن فئة السيدات.
وحصلت الأسترالية إيلي كاربنتر المحترفة في صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي على جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة الآسيوية، فيما اختيرت اليابانية كيكو سيكي والتي لعبت مع فريق أوراوا ريد دايموندز وتحترف اليوم مع فريق برايتون هوف ألبيون، كأفضل لاعبة في آسيا.
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