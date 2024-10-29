Wednesday, 30 October 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما متلازمة توريت.. وكيف تصيب الأطفال؟

10/29/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



متلازمة توريت: هي حالة تصيب الجهاز العصبي، وتسبب ما يُعرف بـ "التشنجات اللاإرادية".
وهذه التشنجات اللاإرادية عبارة عن تشنجات أو حركات أو أصوات مفاجئة يقوم بها الأشخاص بشكل متكرر من دون القدرة على السيطرة عليها. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية". وتشبه الإصابة بالتشنجات اللاإرادية إلى حد ما، الإصابة بالفواق أو ما يعرف أيضا بالحازوقة اللاإرادية. وأشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، إلى أن هناك نوعين من التشنجات اللاإرادية، الحركية والصوتية.
التشنجات اللاإرادية الحركية: عبارة عن حركات يقوم بها الجسم، وتشمل الرمش، أو هز الكتفين، أو هز الذراع مثلاً.
التشنجات اللاإرادية الصوتية: عبارة عن الأصوات التي يصدرها الشخص مثل الهمهمة، أو التنحنح، أو الصراخ.
ويمكن لكل أنواع التشنجات اللاإرادية هذه، أن تكون بسيطة أو معقدة.
التشنجات اللاإرادية البسيطة: تشمل فقط أجزاء قليلة من الجسم، مثل التحديق بالعينين أو الاستنشاق. التشنجات اللاإرادية المعقدة: تشمل عادةً أجزاء مختلفة من الجسم، ويمكن أن يكون لها نمط معين، مثل هز الرأس أثناء هز الذراع، ثم القفز للأعلى.
ما أعراض التشنجات اللاإرادية؟
يمكن أن يعاني الشخص من التشنجات اللاإرادية التي تتراوح بين البسيطة والمؤقتة التي تدوم لبضعة أسابيع أو أشهر، والمعقدة التي تدوم طويلاً. تبدأ أعراض التشنجات اللاإرادية عادة، عندما يكون عمر الطفل بين 5 و10 سنوات. وغالبًا ما تحدث الأعراض الأولى في منطقتي الرأس والرقبة.
تتغير أنواع التشنجات اللاإرادية وعدد مرات الإصابة بها مع مرور الوقت. ورغم أن الأعراض قد تظهر وتختفي ثم تعاود الظهور، إلا أن هذه الحالات تعتبر مزمنة.
في معظم الأحيان، تقل التشنجات اللاإرادية خلال فترة المراهقة والبلوغ المبكر، وقد تختفي تمامًا. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون منها، تستمر الأعراض لديهم حتى مرحلة البلوغ وقد تصبح أكثر سوءاً.

MENAFN29102024000072011014ID1108831835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث