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8 قواعد لتربية الأبناء.. يجب على الآباء غرسها في أطفالهم

10/29/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يلعب الآباء دورا فريدا وأساسيًا في تربية الأبناء، فهم يجلبون منظورا مميزا ومجموعة من القواعد التي تساعد في تشكيل حياة أطفالهم بطرق تكمل تأثير الأم.
بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يفرض الآباء غالبا قواعد تغرس الانضباط والاستقلال والمرونة، كما يأتي:
- قاعدة "لا اختصارات": يحرص الآباء على تأكيد أهمية العمل الجاد والمثابرة. إنهم يعلمون أطفالهم أنه لا توجد اختصارات للنجاح، وأن الجهد والممارسة والتفاني أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف. سواء أكان الأمر يتعلق بإكمال المهام بدقة أو ممارسة الرياضة، فإن هذه القاعدة تضع الأساس لأخلاقيات العمل القوية.
- قاعدة "واجه مخاوفك": يتبع الآباء طريقة فريدة لتشجيع أطفالهم على مواجهة مخاوفهم. يدفعون أطفالهم للخروج من مناطق الراحة الخاصة بهم، سواء أكان ذلك من خلال الصعود إلى مستويات أعلى في الملعب أو مواجهة تحد صعب. يساعد هذا النهج في بناء الثقة والمرونة، ويظهِر للأطفال أن التغلب على العقبات هو جزء من النمو.
- قاعدة "تحمل المسؤولية": يؤكد الآباء أهمية تحمل المسؤولية عن الأفعال والقرارات. يهتم الآباء بتعليم أطفالهم قبول العواقب، سواء أكانت تنظيف الفوضى التي أحدثوها أو الاعتراف بالخطأ. تعمل هذه القاعدة على بناء المساءلة وتساعد الأطفال على تطوير شعور بالمسؤولية يبقى معهم مدى الحياة.
- قاعدة "اللعب القوي بنزاهة": يشارك الآباء كثيرًا في اللعب القوي، والذي يمكن أن يكون ممتعًا وتعليميًا. ومن خلال هذه الأنشطة، يعلم الآباء أطفالهم أهمية اللعب النزيه، ووضع الحدود، وفهم الفرق بين المنافسة المرحة والعدوان. يعزز هذا النهج العملي التحلي بالروح الرياضية واحترام الآخرين.
- قاعدة "تعلم كيفية إصلاح الأشياء": يجب على الأب، على وجه الخصوص، نقل المهارات العملية مثل إصلاح الأشياء في المنزل أو صيانة الدراجة. ومن خلال تعليم طفله كيفية حل المشكلات واستخدام الأدوات، ينقل إليه الشعور بالاعتماد على الذات والاستقلال. ولا تساعد هذه المهارات في حالات الطوارئ فحسب، بل تغرس أيضًا عقلية الإبداع والابتكار.
- قاعدة "حماية العائلة": تتجاوز غريزة الحماية لدى الأب السلامة الجسدية، فهي تمتد إلى تعليم الأطفال الدفاع عن أنفسهم وأحبائهم. ينبغي على الآباء الحرص على غرس الولاء والنزاهة والتواجد من أجل الأسرة. تساعد هذه القاعدة الأطفال على فهم قيمة العلاقات ومسؤولية دعم وحماية الأشخاص الذين يهتمون بهم.
- قاعدة "التعامل مع الفشل بلباقة": يجب على الآباء الاهتمام بتعليم أطفالهم مفهوم استثمار الفشل لاكتساب الخبرات، بدل الخوف منه. سواء أكان الأمر يتعلق بخسارة لعبة أو عدم النجاح في مشروع مدرسي، فإن الآباء يعلمون أطفالهم أن الفشل فرصة للتعلم والنمو. ومن خلال فرض هذه القاعدة، يساعد الآباء أطفالهم على تطوير عقلية مرنة يمكنها تحمل النكسات.
- قاعدة "احترام الجميع": ينبغي على الآباء التشديد على أهمية احترام الأشخاص من جميع مناحي الحياة. يشكل الآباء أنفسهم نموذجًا لهذا السلوك من خلال التعامل مع الآخرين بلطف وعدالة، سواء أكان ذلك من خلال التفاعل مع الجيران أو الزملاء أو الغرباء. ومن خلال فرض هذه القاعدة، يعلم الآباء أطفالهم تقدير التنوع وإظهار التعاطف، وبناء علاقات قائمة على الاحترام. -(العربية نت)

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