الرعاية والتربية للموهوبين والمتفوقين.. خصائص وبرامج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بني حمدان
تعتبر عملية الرعاية والتربية للموهوبين والمتفوقين من أهم المسائل المطروحة في ميدان علم النفس والتربية الخاصة على وجه الخصوص، لما لها من أهمية كبيرة ودور في المجالين التربوي والتعليمي، وقدمت الدراسات العلمية والبحوث التربوية في ذلكن النظريات التابعة للباحثين في هذا المجال لما لهذه الفئة من أهمية كبيرة في المجتمع.
الموهبة: تعتبر الموهبة وليدة مع الفرد منذ الطفولة في المراحل العمرية الأولى من حياته، فهي فطرية وليست مكتسبة وتحتضنها البيئة المحيطة المناسبة في مجال معين من المجالات.
التفوق: يسقط هذا المفهوم على المستوى التحصيلي للطالب في المرحلة الدراسية، أي على المجموع الأكاديمي للطالب نهاية الفصل الدراسي.
خصائص الموهوبين والمتفوقين:
هناك عدد من الخصائص الأساسية التي تميز الطالب الموهوب عن غيره، منها:
- الخصائص المعرفية والعقلية: التفكير المنطقي، الملاحظة الدقيقة، قوة الحفظ والتركيز، البحث عن حلول للمشكلة، والتحليل الدقيق والاستنباط.
- الخصائص النفسية: والسلوكية: الانضباط الذاتي، اتخاذ القرارات الصحيحة، الثقة بالنفس، حب المغامرة، وإتقان فن القيادة.
- الخصائص الاجتماعية والعاطفية: حب العلاقات والتواصل الاجتماعي، القدرة على التوازن الاجتماعي، التعاطف مع الآخرين والتقبل والمحبة.
- الخصائص الجسمية: البنية الجسدية السليمة، الجهاز المناعي القوي، الطاقة البدنية العالية وتحمل ضغط العمل، ومستوى عال من الدقة في المهارات الحركية.
وعن البرامج التي تستخدم مع فئة الموهوبين والمتفوقين فهي:
- الإثراء: يعد من أكثر البرامج استخداما لما له من دور فعال وأهمية كبيرة في تطوير البرنامج التعليمي عن طريق تقديم مادة تعليمية إضافية، وزيادة محتوى المادة الدراسية المطروحة للطالب.
- التسريع: وهو عملية انتقال الطالب من فصله الدراسي إلى فصل دراسي أعلى منه مع أقران أكبر منه.
- الإرشاد: يحدث برنامج الإرشاد التربوي في المدرسة لضبط سلوك الطفل، وتوجيه هذه الطاقة إلى المسار الصحيح والمناسب للعملية التربوية.
مقاييس الموهبة والتفوق:
هناك مجموعة من المقاييس والاختبارات التي يتم تطبيقها على الطلاب، ليتم تصنيفهم ضمن هذه الفئة:
ستانفورد بينية، وكسلر، متاهات بورتيوس والقباعات الست.
*اختصاصي تربية خاصة
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