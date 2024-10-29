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الرعاية والتربية للموهوبين والمتفوقين.. خصائص وبرامج

10/29/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بني حمدان






تعتبر عملية الرعاية والتربية للموهوبين والمتفوقين من أهم المسائل المطروحة في ميدان علم النفس والتربية الخاصة على وجه الخصوص، لما لها من أهمية كبيرة ودور في المجالين التربوي والتعليمي، وقدمت الدراسات العلمية والبحوث التربوية في ذلكن النظريات التابعة للباحثين في هذا المجال لما لهذه الفئة من أهمية كبيرة في المجتمع.
الموهبة: تعتبر الموهبة وليدة مع الفرد منذ الطفولة في المراحل العمرية الأولى من حياته، فهي فطرية وليست مكتسبة وتحتضنها البيئة المحيطة المناسبة في مجال معين من المجالات.
التفوق: يسقط هذا المفهوم على المستوى التحصيلي للطالب في المرحلة الدراسية، أي على المجموع الأكاديمي للطالب نهاية الفصل الدراسي.
خصائص الموهوبين والمتفوقين:
هناك عدد من الخصائص الأساسية التي تميز الطالب الموهوب عن غيره، منها:
- الخصائص المعرفية والعقلية: التفكير المنطقي، الملاحظة الدقيقة، قوة الحفظ والتركيز، البحث عن حلول للمشكلة، والتحليل الدقيق والاستنباط.
- الخصائص النفسية: والسلوكية: الانضباط الذاتي، اتخاذ القرارات الصحيحة، الثقة بالنفس، حب المغامرة، وإتقان فن القيادة.
- الخصائص الاجتماعية والعاطفية: حب العلاقات والتواصل الاجتماعي، القدرة على التوازن الاجتماعي، التعاطف مع الآخرين والتقبل والمحبة.
- الخصائص الجسمية: البنية الجسدية السليمة، الجهاز المناعي القوي، الطاقة البدنية العالية وتحمل ضغط العمل، ومستوى عال من الدقة في المهارات الحركية.
وعن البرامج التي تستخدم مع فئة الموهوبين والمتفوقين فهي:
- الإثراء: يعد من أكثر البرامج استخداما لما له من دور فعال وأهمية كبيرة في تطوير البرنامج التعليمي عن طريق تقديم مادة تعليمية إضافية، وزيادة محتوى المادة الدراسية المطروحة للطالب.
- التسريع: وهو عملية انتقال الطالب من فصله الدراسي إلى فصل دراسي أعلى منه مع أقران أكبر منه.
- الإرشاد: يحدث برنامج الإرشاد التربوي في المدرسة لضبط سلوك الطفل، وتوجيه هذه الطاقة إلى المسار الصحيح والمناسب للعملية التربوية.
مقاييس الموهبة والتفوق:
هناك مجموعة من المقاييس والاختبارات التي يتم تطبيقها على الطلاب، ليتم تصنيفهم ضمن هذه الفئة:
ستانفورد بينية، وكسلر، متاهات بورتيوس والقباعات الست.

*اختصاصي تربية خاصة

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