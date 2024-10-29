أيام الفيلم الكوري يأخذ الجمهور برحلة إبداع واستشكاف ثقافي

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

إن عالم السينما الكورية بعمقها وتنوعها وقصصها الجريئة هو عالم من السرد القصصي الذي يصل إلى قلوب المشاهدين متجاوزا الحدود الجغرافية والثقافية، التي سيتعرف عليها الحضور لأيام الفيلم الكوري التي انطلقت أمس، في "سينما تاج" بعمان لتقدم تجربة غامرة لمشاهدي الأفلام.



يعرض المهرجان ثلاثة أفلام مختارة بعناية: اليوتوبيا الخرسانية، عداؤو منتصف الليل، وما أجمل الحياة!، وهي أفلام تعرض مجانًا للجمهور، مقدمة لمحة عن أسلوب السرد الفريد الذي يميز السينما الكورية، ويجعلها متفردة على مستوى العالم.



وقد أصبحت السينما الكورية الجنوبية المعروفة بتصويرها الصريح للمشاعر الإنسانية وغوصها في القضايا المجتمعية ظاهرة عالمية. ومع تاريخها الذي يعود إلى عشرينيات القرن العشرين، اجتاز صانعو الأفلام الكوريون فترات من التقييد والرقابة والتحديات الاقتصادية، لكن هذه العقبات لم تزدهم إلا براعة في سرد القصص.



وقد أثرت الموجة الكورية، أو ما يُعرف بـ"هاليو"، التي يدفعها مزيج فريد من العمق الثقافي والتعليقات الاجتماعية، على السينما العالمية، متجاوزة حدود النوع والأسلوب. ويتفوق المخرجون الكوريون -مثل بونغ جون هو وبارك تشان ووك ولي تشانغ دونغ- في تصوير التيارات الاجتماعية الخفية من خلال قصص مثيرة ومظلمة وحميمية في الوقت نفسه.



ورحلة السينما الكورية هي حكاية صمود وإبداع واستكشاف ثقافي. بدأت أول الأفلام الكورية في عشرينيات القرن الماضي، ورغم قلة الموارد، نجحت في توظيف الفولكلور والثقافة الكورية في التعبير عن مقاومة مستترة خلال فترة الاحتلال الياباني. وبعد الحرب الكورية، حصلت السينما على أبعاد جديدة، معبرةً عن تحديات وآمال المجتمع الكوري في ظل عملية إعادة البناء. كان هذا العصر هو "العصر الذهبي" للسينما الكورية، حيث تميز بالأفلام الميلودرامية التي جسدت حياة الكوريين اليومية وصراعاتهم وتطلعاتهم.



وتغيرت المناخات السياسية، ورافقها تحول في صناعة الأفلام. وبحلول الثمانينيات والتسعينيات، فرضت الرقابة سيطرتها، لكن هذا القيد أدى إلى صقل موهبة صناع الأفلام، حيث تعلموا العمل داخل حدود معينة والالتفاف حولها بذكاء.



وقد مهدت هذه الحقبة لظهور "الموجة الكورية الجديدة"، حركة انطلقت في أواخر التسعينيات وغيرت نظرة العالم إلى السينما الكورية. انطلق مخرجون مثل بونغ جون هو، بارك تشان ووك، ولي تشانغ دونغ، لإنتاج أفلام تخترق الأنماط المعروفة وتتناول القضايا الاجتماعية بأسلوب جريء.



وتتألق السينما الكورية في مزج الأنواع السينمائية، حيث تنسج في رواياتها الرعب، الرومانسية، والكوميديا لتعكس تعقيدات اجتماعية عميقة. تتناول الأفلام الكورية قضايا الفوارق الطبقية، الفساد، وتناقضات الأخلاق، لتخلق تجارب تفكير عميقة لمشاهديها. على سبيل المثال، الطفيلي بطرحه الرائع للهرمية الاجتماعية، والمضيف، وهو فيلم رعب كوميدي يتناول انتقاد ردود الأفعال الحكومية، يجسدان هذا الأسلوب بشكل بارع.



كذلك، تبرز أفلام كوريا الجنوبية من خلال حبكاتها التي تركز على الشخصيات، حيث تدعو الجمهور إلى الدخول في صراعاتهم الشخصية. ولا تقتصر على تقليدية البطل والخصم، بل يقدم صناع الأفلام شخصيات معقدة أخلاقيًا تدفع الجمهور للتفكير والتساؤل حول الطبيعة البشرية ومناطقها الرمادية.



وأنتجت الأفلام الصامتة المبكرة في كوريا الجنوبية في عشرينيات القرن العشرين، على الرغم من أن الصناعة واجهت تحديات في ظل الاحتلال الياباني (1910-1945). وغالباً ما أدرج صانعو الأفلام عناصر من الثقافة الكورية التقليدية والفولكلور، للتعبير بمهارة عن الإحساس بالهوية الوطنية.



وبعد الحرب الكورية (1950-1953)، شهدت السينما الكورية الجنوبية "العصر الذهبي" مع تدفق الأفلام التي ترعاها الدولة بهدف تعزيز الهوية الثقافية وإعادة البناء بعد الحرب.



وبدأ مخرجون مثل كيم كي- يونغ (الذي اشتهر بفيلم خادمة المنزل، 1960) ويو هيون - موك في استكشاف روايات معقدة تتناول القضايا الاجتماعية والعائلية، مما مهد الطريق لسينما أكثر استبطانا ونقدا.



وكانت أفلام الميلودراما شائعة بشكل خاص خلال هذه الفترة، مما يعكس الصراعات الاجتماعية والاقتصادية في كوريا ما بعد الحرب.



الرقابة والتحديات الاجتماعية

خضعت كوريا الجنوبية لرقابة شديدة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات مما حد من نطاق سرد القصص. ومع ذلك، قاوم صانعو الأفلام بشكل خلاق، من خلال استكشاف موضوعات الحب والبقاء على قيد الحياة والأسرة. وشهدت هذه الحقبة بدء المخرجين في تخطي الحدود بطرق أكثر دقة، مما أرسى الأساس للموجة الكورية الجديدة لاحقا.



وتميزت الموجة الكورية الجديدة (أواخر التسعينيات- 2000)، التي بدأ فيها صانعو الأفلام الكوريون في مزج الأنواع السينمائية -المزج بين الرعب والكوميديا والرومانسية والحركة- لإنتاج أفلام تتحدى التصنيف السهل.



وركزت العديد من أفلام الموجة الجديدة التأثيرات النفسية والاجتماعية للتحديث السريع والتحضر والديناميكيات المعقدة للهوية الكورية المنقسمة (كوريا الشمالية مقابل كوريا الجنوبية).



ويتفوق المخرجون الكوريون في المزج بين أنواع مختلفة من الأفلام، مما ينتج عنه أفلام يمكن أن تكون كوميدية وتراجيدية ومثيرة في آن واحد. وغالبا ما تقدم السينما الكورية شخصيات معقدة أخلاقيًا تتحدى النماذج التقليدية للبطل والشرير.



ويبتكر صانعو الأفلام شخصيات مدفوعة بدوافع شخصية وضغوطات مجتمعية ومعضلات أخلاقية، مما يجبر الجمهور على الانخراط ضمن مستوى أعمق. كما تتسم السينما الكورية بقوة السرد القصصي المرئي والرمزية، حيث يعطي المخرجون الكوريون الجنوبيون الأولوية للسرد القصصي البصري، وغالباً ما يستخدمون التصوير السينمائي والرمزية لنقل معان أعمق.



الأفلام

اليوتوبيا الخرسانية: دراسة للبقاء والانهيار الأخلاقي يقدم فيلم اليوتوبيا الخرسانية (2023)، من إخراج تاي-هوا يوم، سردًا بائسًا يستكشف الخط الرفيع بين النظام المجتمعي والانهيار الأخلاقي حين يصبح البقاء الهدف الأسمى. تدور أحداث الفيلم في عاصمة سيول التي دمرها زلزال هائل، حيث يحاصر الفيلم شخصياته في المبنى الوحيد الذي نجا، وهو شقق هوانغ غونغ. يصبح هذا المجمع السكني عالماً مستقلاً، حيث تتلاشى القيم المجتمعية سريعًا تحت وطأة اليأس.



يقود سكان المبنى يونغ تاك، الذي يجسده لي بيونغ هون بمهارة مشبعة بالرعب، ليشكلوا هرمية صارمة تستبعد كل من لا ينتمي لمجتمعهم. ويصبح هذا الاستبعاد أسلوبًا للبقاء، محولًا المجتمع إلى حصن مترع بالصراعات الأخلاقية.



إخراج يوم يجسد براعة في بناء التوتر، حيث يستغل الموقع المغلق لزيادة التوتر النفسي. ويمنحنا التصوير السينمائي اللقطات الضيقة والأجواء المظلمة إحساسًا بالاختناق، محاصرًا الشخصيات والجمهور على حد سواء في هذا الحصن المتدهور. اليوتوبيا الخرسانية ليس مجرد فيلم كوارث، بل يمثل نقدًا اجتماعيًا، حيث يرمز المبنى نفسه إلى نزعات العزلة في المجتمع الحديث. تعكس حبكة الفيلم انقسامات الطبقات في العالم الواقعي، حيث يلمح الفيلم إلى أزمة الإسكان في كوريا وتعميق الفجوة بين الأغنياء والمهمشين.



ومع سيطرة غريزة البقاء، يتحول اتجاه البوصلة الأخلاقية لسكان المبنى، مما يؤدي إلى مجتمع منقسم تحكمه المخاوف. ويثير هذا المجتمع "المصغر"، تساؤلات حول الطبيعة الحقيقية للإنسانية عندما تجرد من القواعد المجتمعية.



عداؤو منتصف الليل: الكوميديا تمارس النقد الاجتماعي

يضيف فيلم عداؤو منتصف الليل (2017)، بتوجيه من جو هوان كيم، تنوعا منعشا في أيام الفيلم الكوري، حيث يمزج بين الكوميديا والحركة مع نقد اجتماعي خفيف. الفيلم يتبع اثنين من طلاب أكاديمية الشرطة، كي-جون (بارك سيو-جون) وهي-يول (كانغ ها-نيل)، اللذان يجدان نفسيهما في قلب قضية خطف. بروح الشباب وإرادة لا تعرف الاستسلام، يقرر الثنائي التدخل بنفسيهما بعد أن عانيا من بطء استجابة البيروقراطية لإتمام عملية الإنقاذ. يستكشف الفيلم نضوج الشخصيتين، حيث يتعاملان مع مسؤولياتهما وصداقتهما تبنيها الصعوبات، مع استكشاف الأبعاد الأخلاقية لأفعالهما.



أسلوب كيم في الإخراج، يجلب سردًا مرحًا لكنه عميقا، حيث يوازن بين لحظات الفكاهة وتسلسلات الحركة المكثفة. التفاعل بين بارك سيو-جون وكانغ ها- نيل هو عنصر جذب رئيسي، حيث يخلق التباين بين شخصيتي كي-جون الشجاع المندفع وهي- يول الحذر الواقعي ديناميكية ممتعة ومثيرة. صداقتهما تضيف عمقا للفيلم، حيث تقدم مواضيع عن الولاء والتحدي، بينما تطرح نقدا لنظام الشرطة البطيء وغير الكفء.



يتجاوز الفيلم إطارا "الأكشن والكوميديا"، ليعكس إحباطات المجتمع من البيروقراطية وعدم اكتراثها، وهو موضوع متكرر في السينما الكورية الجنوبية. نال الفيلم إشادة النقاد لموازنته بين الترفيه والنقد الاجتماعي، حيث يجعل نفسه متاحًا للجمهور ويشجعه في الوقت نفسه على التفكير في إمكانية تأثير المواطنين العاديين.



ما أجمل الحياة!: رحلة موسيقية في الحب والذاكرة

ما أجمل الحياة! (2022)، من إخراج كوك هي تشوي، هو استكشاف مؤثر للحب والذاكرة والقبول، ضمن إطار موسيقي ساحر. يتبع الفيلم قصة سي- يون (يوم جونغ آه)، التي تواجه مرضا نهائيا، فتشرع في رحلة مع زوجها جين بونغ (ريو سونغ ريونغ)، للعثور على حبها الأول. أثناء رحلتهما واسترجاعهما للأماكن من ماضيها، يمر الثنائي بتجارب عاطفية، يواجهان مشاعر مطمورة، ويجدان السلام الداخلي في النهاية.



اختيار تشوي للنوع الموسيقي يعزز من تأثير الفيلم العاطفي، حيث تتيح الأغنيات للشخصيات التعبير عن مشاعر معقدة. كل مقطع موسيقي، يمثل جزءًا من ذكريات سي-يون، ليصبح جهازًا سينمائيًا يجسد حياتها الداخلية. هذه اللحظات الموسيقية، المعززة بألحان تقليدية كورية، تعكس شعورًا بالحنين وتعظم من جمال الرحلة التي تعيشها سي- يون. وقد أشاد النقاد بجودة الفيلم الشعرية، مشيرين إلى أن الموسيقا تعمل كلغة عاطفية عالمية، تدعو الجمهور إلى الانغماس في تجارب البطلة.



التصوير السينمائي في ما أجمل الحياة! يأسر المشاهد بمناظره الطبيعية الخلابة وأجوائه الحميمية، التي تعكس الرحلة العاطفية للشخصيات.