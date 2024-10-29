Wednesday, 30 October 2024 09:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسماء القرى.. بوابة تطل على جذور المكان وقصصه التراثية

10/29/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- يزخر الوطن بأسماء لافتة وأخرى غريبة، وأحياناً ذات طابع تراثي، للقرى والمناطق المنتشرة في جميع محافظات المملكة. ولكل منها بالطبع قصة وراء تسميتها، وقد تتعدد الروايات حولها. لكن يبقى اسم القرية راسخا في الأذهان، بل وينتشر في بقاع العالم عند الحديث عن الجذور والأصول.
تعد أسماء قرانا الأردنية موسوعة كبيرة قد يصعب حصرها، لكن يجد الشخص نفسه أحيانا اً أمام تساؤل: "ما أصل تسمية هذه القرية أو المنطقة؟". من هنا يبدأ الكثيرون بسرد الروايات التي توضح طبيعة تلك الأسماء، ومعانيها، ومن أطلقها، وما تحمله من دلالات خاصة.
تُظهر إحصائيات مختلفة عدد القرى في الأردن، الموزعة على مساحات واسعة، حيث تتنوع من حيث المساحة بين كبيرة وصغيرة، وعدد السكان بين مكتظة وأخرى ذات كثافة محدودة. بعضها قريب من مراكز المدن، وأخرى مترامية الأطراف في المحافظات البعيدة، لكنها جميعا تحمل أسماء ذات دلالات ومعان خاصة. وغالباً ما يروى سبب تسميتها عبر قصص يحفظها الأجداد، لتتناقلها الأجيال بعد ذلك.
تعتبر محافظة إربد من أكثر المحافظات الأردنية التي تضم مجموعة متنوعة من القرى، حيث يصل عددها إلى حوالي 500 قرية. كما تتوزع العديد من القرى على مناطق مختلفة في الأردن، ويجد البعض أن بعض الأسماء غريبة وتحتاج إلى طريقة معينة في اللفظ لتسهيل التعريف بها. فاللهجات تختلف من منطقة لأخرى، مما يؤدي إلى تنوع واختلاف في نطق اسم القرية.
مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية وسهولة التواصل والتعارف بين الناس، أصبح الكثيرون يعرفون أنفسهم من خلال مكان سكنهم وقريتهم. ومن هنا، نجد احيانا استغرابا لبعض الأسماء، حيث يمكن أن تكون الإجابة حول سبب تسميتها عند كبار السن أو من خلال الرجوع إلى المراجع التاريخية. ومع ذلك، تبقى نسبة كبيرة من هذه الأسماء لا يعرف حكايتها، بسبب كثرة الروايات وعدم وضوح مصادر بعضها.
"مرحبا"؛ اسم قرية موجودة في إربد، وغالبا ما يتم التندر عند ذكر اسمها، وكأنها ترحيب بضيوفها، كما يصفها البعض. لذلك، كتب بشار، من إربد، مجموعة من أسماء القرى الموجودة في المحافظة، ومنها: "كتم، قم، قميم، كفر كيفيا، كفر رحتا، دوقرة، ججين، جمحة، أسعره، حور، فوعرا، يبلا، برشتا، جحفية، تبنة، بيت إيدس، صمان، ناطفة، حوفا، بيت راس، إيدون، قريقعة، ومريكيب".
مالك، كتب في تعليق على منشور حول أسماء القرى في الأردن، أنه من منطقة "خشافية الدبايبة"، التي تسكنها عشيرة الدبوبي. وذكر أن سبب تسمية القرية بهذا الاسم مشتق من كلمة "خشف الغزلان"، التي تعني صغير الغزال، حيث كانت الغزلان تنتشر في هذا المكان سابقاً، فأطلق السكان والمارة على المنطقة هذا الاسم.
بينما ذكر يحيى، من الكرك، مجموعة من أسماء القرى في المحافظة، ومنها: "سمرا، سكا، موميا، حمرش، حجفا، الرسيس، الزغرية، أم حماط، الغوير، المرج الثنية، عي، كثربا، جوزا، الشهابية، كمنا، العبدلية، فج عسيكر، السماكية، صرفا، فقوع، أمرع، والياروت"، وهي مجرد جزء بسيط من عدد القرى المنتشرة في المحافظة. ولا يستطيع يحيى تحديد أسباب تسمية هذه القرى بسبب عدم وجود معلومات توضح ذلك.
وتحدث معن من الطفيلة، عن مجموعة من أسماء القرى فيها، مثل: "قرقور الجنين، العبر، الخور، الشريعة، الكولا، القعير، ضانا، أم سراب، الرشادية، الضحل، الظهور، الربص، الحمرا، الميدان، ريعا، المخزق، غرندل، وبصيرا". بينما ذكر مازن مجموعة أسماء لقرى في وادي موسى، وهي: "زريزيره، كراع شمّة، الزرابة، بيضا، عين أمون، جلواخ، مثلث القرعة، تل أبرعه، شعبة الضبع، الوعيرة، شكارت مسيعد، شماسة، مخيمر، الهجيم، الصدر، الحكر، بير العرايس، ريدان، عين موسى، ودحاحة". ويلاحظ المعلقون في المنشور أن بعض هذه الأسماء غريبة وتحتاج إلى تكرار اللفظ حتى يسهل حفظها أو فهمها.
يتحدث المختص في البحث والتدوين للتراث الأردني، نايف النوايسة، "للغد" عن أسماء القرى والأماكن وعلاقتها بالطابع الاجتماعي والتراثي لدى المجتمع الأردني. ويقول أن الموضوع يتعلق بطبيعة الفلسفة وراء التسمية، سواء كانت للأشخاص أو للأماكن، موضحا أن القرى والأماكن في الأردن تحمل أسماء تستدعي البحث والتمحيص.
ويستعرض النوايسة بعض القرى أو الأماكن الموجودة في العاصمة عمان. فعلى سبيل المثال، شارع الفقير في منطقة النزهة، الذي يُنسب إلى شخصية لها علاقة بالدين والورع، حيث تم تسميته بذلك نسبةً للمغارة التي دفنت فيها شخصية متدينة من نفس المنطقة.
يبين النوايسة أن العديد من الأماكن تم تسميتها نسبة للعائلات التي تسكنها، حيث تقتصر تلك المناطق على عائلة معينة أو تكون الغالبية العظمى من سكانها من ذات العائلة، مما يؤدي إلى نسب المنطقة أو القرية لهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسماء مرتبطة بالأحداث والمناسبات التي حدثت في المكان، أو بالأفعال التي كان يقوم بها الناس في حياتهم اليومية.
كما يشير النوايسة إلى أن الناس قد يطلقون أسماء على المناطق بناءً على التضاريس التي تتميز بها، سواء كانت جبلية، صحراوية، قروية، أو حتى بناء على نوع الأشجار التي تشتهر بها تلك المنطقة. وهناك ايضاً مناطق تم تسميتها لأنها "بدون اسم"، بحيث يقوم أي شخص يطلق عليها اسماً معينا يتناسب مع طبيعتها بإعتماده، مع مرور الوقت، حتى يتوارثه الناس ويبقى الاسم الأصلي لها. ويعتقد النوايسة أن بعض مناطق وجبال عمان تعد من بين الأسماء التي أخذت تسميتها بهذه الطريقة، بعد أن سكنها الناس واعتمدوا لها أسماء معينة.
وكان للحيوانات والنباتات نصيب من هذه المسميات، كما يشير النوايسة، حيث اشتهرت بعض الأماكن والقرى بأنواع معينة من الحيوانات التي عاشت فيها خلال فترة من الزمن. ويضيف أن الأسماء للمناطق قد تتغير مع مرور الوقت، لكن الكثير من الناس لا يزالون يطلقون عليها الاسم القديم والتقليدي الذي اعتادوا عليه من موروثاتهم وممارساتهم اليومية، في حين أن هناك أسماء جديدة لم يتم اعتمادها إجتماعيا.
يقول النوايسة إن الأسماء بشكل عام تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل لفهم طبيعتها وسبب اختيارها، وعلاقة الإنسان بها من خلال اللهجات وطريقة نطقها، سواء كانت في شمال المملكة أو جنوبها أو وسطها، حيث يظهر اختلاف اللهجات كيفية ذكر الأسماء، وهذا يدل على التميز في تراثنا الكبير والواسع في تفاصيله.
وعلى الرغم من غرابة تلك الأسماء الموجودة في الأردن كما في باقي الدول العربية، فإنها تظل تعبيرًا عن التراث اللفظي للشعوب، ودلالة على الأصول والانتماء للمكان. ويبقى الإنسان يُعرف نفسه من خلال مكان قريته وسكنه طفولته وشبابه، وتظل كما يُسميها العرب "مسقط الرأس".

MENAFN29102024000072011014ID1108831830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث