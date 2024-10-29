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هدى فاخوري طيف جميل شهادات حية لمسيرتها النضالية والثقافية

10/29/2024 11:32:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر كتاب بعنوان "هدى فاخوري طيف جميل مر بخاطر كثيرين"، قام بإعداده وتحريره د. عبدالله مطلق العساف.
وفي كلمة على غلاف الكتاب، كانت كتبتها هدى فاخوري تقول فيها: "الحب والود والصداقة مشاعر نعيشها في كل مراحل حياتنا، وأحيانا لا ندرك قيمة ما عشناه إلا بعد مرور الوقت، أذكرهم وأذكرهن، أتذكر كل من منحني بسمة أو لحظة ود أو غمرني بصداقة لا تنتهي، كل هؤلاء المحبين والمحبات، الأصدقاء والصديقات، الأهل والأقارب، كانوا بالنسبة إلي عالما ودودا، منحوني حبا أكثر مما أستحق، واحتفظت في أعماقي لكل فرد منهم بود وحب عميقين، يلتقطه رادار كل منهم عندما يحتاجني في أي لحظة، أقول: "إذا أحببت حجرا صدفة أو زهرة، فستكتشف أن هناك ودا متبادلا بينك وبين ما أحببت".
يتضمن كتاب "هدى فاخوري.. طيف جميل مر بخاطر كثيرين"، كما يقول العساف كلمات الوفاء لفاخوري في حفل التأبين الذي أقيم في قاعة الرشيد في مجمع النقابات المهنية في يوم السبت 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022، وجاء الحفل بدعم من جمعية الصداقة الأردنية الكوبية، وأهلها وأصدقائها ومحبيها، مبينا أن الحفل اشتمل على كلمات ألقيت احتفاء بمسيرتها النضالية، إلى جانب عرض ما نشر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية من نعي وبرقيات تعزية، ومقالات نشرت في الصحف العربية والأردنية، وصولا إلى كلمات كتبها ثلة من المقربين منها، المحبين والسياسيين والمثقفين المعاصرين لها، والتي تضمنت جميعها شهادات حية لمسيرتها النضالية والثقافية".
في مقدمته يقول العساف: "عاشت الدكتورة هدى فاخوري طوال حياتها إنسانة حقيقية بكل معنى الكلمة، وكانت صاحبة مبادئ سامية لا تحيد عنها قيد أنملة ولا تتراجع، وقد شاءت الأقدار أن أتعرف إليها أكثر عن قرب، وذلك في أثناء فعاليات الدوار الرابع ووقفاته الاحتجاجية، فقد واظبت فاخوري على المشاركة في الاعتصامات التي كانت تنظم كل يوم خميس طوال الفترة الممتدة
(2018-2020)، وكانت خلال ذلك مثلنا الأعلى في الصمود والثبات والإصرار على المبادئ في سبيل تحقيق المطالب الوطنية، فلم تغب يوما عن هذه الفعالية رغم تقدمها في السن وأحوال الطقس المتقلبة، وعندما كانت تشتد غزارة الأمطار والبرودة في فصل الشتاء، كنت أتصل بها لثنيها عن الحضور خوفا عليها، ولكنها كانت تصر على الحضور بشخصها وحضورنا جميعا".
ويشير العساف إلى أن علاقته توطدت مع فاخوري أكثر فأكثر، عندما كانت تدعونا باستمرار إلى منزلها مع توأمها بالنضال ورفيقها المناضل القاص سعود قبيلات، وكانت دائما لا تبخل علينا بالنصح والثبات في ظل سياسة اليأس والتسويف، والتي كانت تتبعها السلطة وأهل الحكم، من خلال عدم الاستجابة لمطالب الشعب الأردني المشروعة، ولم تكتف بذلك، بل كانت تعمل على جمع شملنا شهريا، أو كل بضعة أشهر، في أحد مطاعم عمان مع عدد من المثقفين الأردنيين من أعضاء رابطة الكتاب الأردنيين، إذ كانت ترتبط بهم بعلاقات طيبة ووثيقة، فنجتمع لنتناقش في الهم الوطني والشأن الثقافي، وكان ذلك أشبه بـ"صالون سياسي ثقافي"، لم ينقطع إلا فترة مرضها ورحيلها.
ويرى العساف أنه أثناء انعقاد حفل تأبين فاخوري، ثبتت بالبرهان القاطع مكانتها الكبيرة وذلك نظرا لصدق مواقفها ونضالاتها، حيث حضر وشارك في الحفل جمع غير رفاق الفقيدة الكثيرين ومحبيها من الشخصيات السياسية والثقافية، وكان هذا الحفل أشبه بتجمع أردني وطني وعربي قومي، جاؤوا جميعا ليحتفوا بمسيرة نضال وصدق وعطاء وكرامة، إنها مسيرة إنسانة أضافت الكثير، وعلى جميع الأصعدة إلى حياة كل من عرفها.
ويضيف العساف، أن فاخوري كانت شغوفة بغرس القيمة الوطنية الأردنية في كتاباتها القصصية للأطفال، وقلما تجد مقالة أو كتابا لها يخلو من المفردات الشعبية والتراثية الأردنية، وهي بذلك تهدف إلى إثراء أعمالها بالطقوس والعادات والأعراف الأردنية الأصيلة، فما إن تنتهي من كتابة أي عمل ونشره حتى تسارع مسرورة إلى إهدائنا نسخة موشحة بتوقيعها، وتطلب منا قراءته وتنتظر في الجلسات المقبلة، معها أن نتحدث عنه ولو بكلمة.
وخلص العساف إلى أن رحيل فاخوري ترك أثرا يشف عن حزن عميق لديه، فقد رحلت في أحلك الظروف التي تعصف بنا في هذا الوطن، ونحن في أشد الحاجة إلى أمثالها الوطنيين الغيورين والمحبين والمخلصين لوطنهم الأردن، فقد كانت الراحلة كما عرفتها إلى آخر يوم في حياتها ثابتة على مبادئها الوطنية والقومية والأممية والإنسانية، وستظل فاخوري حية بذكراها التي لن تمحى، فهي التي تركت بصمات عديدة في ميادين كثيرة وباتت قدوة يتحذى بها، فلروحها الرحمة، ولذكراها الخلود، والمجد، وللوطن العزيز الرفعة والتقدم والازدهار.
فيما كتب القاص سعود قبيلات قصة بعنوان "حضروها الجميل بيننا الذي لا شفاء منه"، يشير فيها إلى أن فاخوري كانت تكره الزيف، والكذب والانتهازية، والتقلب في المواقف وبالمقابل، كان الكاذبون، والمنقلبون، والمزيفون، والانتهازيون، والمفرطون بالمبادئ والقيم الوطنية، يكرهونها بشدة ولا يطيقون الاقتراب منها، لأنها لم تكن تتوانى عن كشف حقيقتهم البشعة، وشجب أفعالهم المنحرفة، ومواجهتهم وليس من وراء ظهورهم.
ويستشهد قبيلات في هذه الكلمة بموقف له مع فاخوري يقول فيها: "ذات مرة كنا نسير معا في أحد المولات، فرآنا كاتب معروف وهو جالس مع أصدقائه في مقهى ستاربكس، فجاؤوا للسلام علينا؛ لكنها لم تبادلهم المجاملة بالمثل، بل راحت تقرعهم، قائلة: "كيف تجلسون في هذا المقهى الصهيوني الذي يدعم المستوطنات الصهيونية في فلسطين المحتلة؟؟ أنتم، بهذا تساهمون في دعم المستوطنات الصهيونية"، ثم شعر الكاتب وأصدقاؤه بالحرج، ومضوا في سبيلهم؛ فقلت لها: "شو بدك فيهم؟ يعني هما راح يغيروا سلوكهم هذا نتيجة تقريعك لهم؟ فقالت: حتى لو كان الأمر كذلك، يجب أن أقول لهم رأيي فيهم".
ويضيف قبيلات، جمعت الصدفة بيني وبين فاخوري لأول مرة، في الحملة الانتخابية لتيار القدس في رابطة الكتاب الأردنيين، التي خضنا غمارها معا في صيف العام 2007، مبينا أنه قبيل الانتخابات بحوالي شهر، فوجئت بأنه تم الاتفاق على ترشيحي على رأس قائمة التيار كبديل أخير لحله، في النهاية لم يكن أمامي سوى الاستجابة لطلبهم. والتفاصيل، في هذا المجال، كثيرة.
فيما قالت الروائية والقاصة سميحة خريس في كلمة بعنوان "هدى"، تقول فيها: "لماذا اعتبرت فاخوري صديقة؟ كانت كل المواقف التي شهدتها تبين صدق وأصالة تلك الروح المتوهجة كنجمة، وكنت أغبطها على الهمة العالية التي تبادر من خلالها لإنقاذ الرابطة ومن هنا عبر نشاطات مكثفة ونوعية، عدا عن تلك المؤشرات التي تتمتع بها في إضافة لمحة جمالية إلى المقر وصبغة أناقة إلى الفعاليات، تفعل كل ذلك بروح صافية، ولكن بشراسة محاربة، تعاملت هدى مع الرابطة كأنها بيتها، لهذا كنا أهلها وعائلتها.
وفق تلك الإضاءات التي ميزتها في موقعها العملي تسنى لي الاقتراب منها كإنسانة، تلك الصلبة التي لا تهادن في الموقف السياسي أو الإداري تتحول إلى شقيقة حانية، ورفيقة تجيد الاستماع وتخلص النصيحة، تفعل كل ذلك من دون افتعال ولا وصاية، ووسط طاقة إيجابية من الفرح وحب الحياة وتقدير الصداقة والعطاء.
أما كلمة الدكتور معن بشور فيقول فيها: "لقد تعرفت الغالية فاخوري في دورات عدة للمؤتمر القومي العربي، فرأيت فيها المناضلة المتمسكة بمبادئها وقناعاتها حتى لو غضب منها الآخرون، وقد عرفت فيها الأديبة المدافعة عن مواقفها بعيدا عن المصلحة والأهواء الشخصية، وكانت مثالا للإيمان بالقيم والمبادئ حتى لو خالفها الآخرون، وحين سألتها مرة عن سبب هذا الجد في مواقفها قالت بنبرة حزينة: "إنها الميوعة يا رفيقي، والتي مع الأسف، تتسم بها مواقف الآخرين ممن كنا نعول عليهم".
وأذكر مرة، حين تقرر انعقاد المؤتمر القومي العربي في تونس العام 2012، وكان ذلك في بداية الأزمة السورية، رفض بعض الإخوة المشاركة في المؤتمر، وذلك لاعتقادهم بتراجع موقف المؤتمر المدرك لخطورة ما يحاك لسورية فقرروا مقاطعة المؤتمر، إلا هدى، صاحبة الموقف المعروف مما يجري في سورية، فقد أصرت على المشاركة والذهاب لإبداء رأيها، وهكذا كان لهدى موقفها الصريح والقوي".

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