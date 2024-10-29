الملك يفتتح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، الذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية.



ويأتي إنشاء المستودع التخزيني ضمن رؤية المملكة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للغذاء والدواء والطاقة.



واستمع جلالته خلال الافتتاح إلى شرح من الصحة الدكتور فراس الهواري عن أهمية المستودع، الذي سيرفد المخازن والمستودعات الفرعية بالمحافظات والمستشفيات ومديريات الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالأدوية.



وأشار الهواري إلى أن المستودع هو أول مستودع مركزي للأدوية في القطاع العام، ويأتي ضمن مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد، الذي بموجبه سيتم تحديث 6 مستودعات في الشمال و4 في الجنوب، وإنشاء مستودعين في عمان.



وأنشئ المستودع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمساحة تخزين بلغت 959 مترا مربعا، ويضم 24 شاحنة مبردة، وأنظمة حوسبة، لضمان ضبط الهدر الدوائي.



وحضر الافتتاح مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي.