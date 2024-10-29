الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة في الساعات والأيام المقبلة.



ونبّهت المديرية إلى ضرورة التأني أثناء القيادة، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق نتيجة للهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.



وأكدت المديرية ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم قطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.



وأهابت بالمواطنين الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.



وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، ومن خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والدوريات والفرق العاملة على مدار الساعة وفي كافة المناطق والمحافظات.-(بترا)