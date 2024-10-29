الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة في الساعات والأيام المقبلة.
ونبّهت المديرية إلى ضرورة التأني أثناء القيادة، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق نتيجة للهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
وأكدت المديرية ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم قطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.
وأهابت بالمواطنين الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.
وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، ومن خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والدوريات والفرق العاملة على مدار الساعة وفي كافة المناطق والمحافظات.-(بترا)
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