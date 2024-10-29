ولي العهد يلتقي في الرياض ولي العهد السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،
ولي العهد، في الرياض اليوم الثلاثاء، أخاه سمو الأمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية
السعودية.
وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر
مبادرة مستقبل الاستثمار، العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين
الشقيقين، إذ عبر سمو الأمير الحسين عن اعتزازه بهذه العلاقات التاريخية،
والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية
والاستثمارية.
وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة، إذ تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان.
وحضر اللقاء السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
كما حضره من الجانب السعودي سمو الأمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وسمو الأمير عبدالعزيز بن
سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن
عبدالله وزير الخارجية، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح
الجاسر، والسفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، وعدد من كبار المسؤولين.
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