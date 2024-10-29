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ولي العهد يلتقي في الرياض ولي العهد السعودي

10/29/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في الرياض اليوم الثلاثاء، أخاه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.


وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ عبر سمو الأمير الحسين عن اعتزازه بهذه العلاقات التاريخية، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية.


وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة، إذ تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان.


وحضر اللقاء السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


كما حضره من الجانب السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والسفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، وعدد من كبار المسؤولين.

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