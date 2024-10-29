الحوار في بلادنا هو الـمشكلة والحل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي
عبء كبير يقع على عاتق وزارة التربية
والتعليم في إيصال أطفالنا إلى مرحلة يستطيعون فيها أن يتحاوروا، ويتناقشوا دون نزاع، أو تخوين، أو صراخ، أو حديث لا يمت للمنطقية بصلة.
نعرف عقليا أن الإنسان هو نتاج مجموعة كبيرة من العوامل لا تقتصر على الـمدرسة، ولكن دور الـمدرسة يأتي دوما في مقدمة أي تحديث، أو تطوير، أو محاولة لتغيير الواقع ليصبح أفضل.
يمكنك في حالة وجودك في مكان فيه حوار حول أي قضية أن ترى مستوى التفكير عند بعض الناس، وجزء منهم من أصحاب الشهادات العليا، أو ممن يفترض أن يكونوا من الطبقة العليا في الثقافة والتفكير، حيث يسود غالبا التخوين، وعدم سماع الآخر، والإصرار على الرأي، والأسوأ من ذلك هو إدعاء امتلاك الحقيقة، والوطنية، والحرص على البلد، وكأن الآخرين يريدون تدمير بلدنا، أو هم من خارج هذا الكوكب.
إذا أردت أن معرفة مستوى ما يدور في بلد ما فانظر إلى حوارات أهلها، وكيفية تصرفات أطفالها واعتقد أنه آن الأوان لنا في الأردن أن نكون صارمين في مجموعة قضايا ومن ضمنها آليات الحوار التي تحصل بين الناس سواء في الواقع الحقيقي أو الافتراضي، وعلى عكس ما يتوقع الناس، أن الحوار هو مجرد دردشة تنتهي آثارها بانتهاء أي جلسة، فهذا فهم عقيم لـما يحصل، فهناك تبعات كثيرة حوله قد تصل إلى بناء وجدان شخص، وتوجيهه سلوكيا بشكل إيجابي أو سلبي.
الحوار يدل على آليات تفكير الـمجتمع، وطريقة تعامله مع القضايا الـمختلفة، وهذه لها تأثيرات على مختلف جوانب الحياة، وهي تعطي مؤشرات لصاحب القرار، وللمفكرين في أي مجتمع حتى يضعوا أيديهم على مواطن الخلل لتتم محاولة معالجتها.
من خلال تحليل مئات الحوارات الدائرة من خلال الإنترنت، فالدارس يتوصل إلى أنه لا بد أن نعيد النظر بآليات التدريس في مدارسنا، وأن نجعل الحوار جزءا مهما من أي حصة، وأن نرسخ بكل الصور الممكنة مفهوم أن الهدف من الحوار هو الوصول إلى الحقيقة، أو إلى رأي أفضل، أو فتح أفق أوسع، وليس العكس، وفي الوقت نفسه لا بد من التركيز على تدريب المقبلين على الزواج على الحوار، وتقبل الآخر، وعدم الانجرار وراء الأنا العليا، وأن يعد كل شخص نفسه محور الكون، وكل ما يصدر عنه صحيح، وما يخالفه ممجوج.
الحوار جسر لإيصال الأمم إلى الأفضل، لأنه من خلاله يتعلم الإنسان، ويصل إلى التصرف الأصوب، ويعرف أن هناك ألوانا متعددة في الحياة، وبغيره يتعفن الفكر، وتتحول إلى الحياة إلى روتين قاتل.
نحتاج في الأردن ووطننا العربي الكبير إلى أن نتعلم الحوار، كي نحترم بعضنا، ونصل إلى مرحلة من الرقي الفكري في جوانب الحياة كلها حتى نتقدم ونتطور أكثر، ونصل إلى بر الأمان، ونتمكن من امتصاص أي غضب، أو حوادث قد تؤثر على استقرارنا وأماننا لا سمح الله.
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