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الحوار في بلادنا هو الـمشكلة والحل

10/29/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي






عبء كبير يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم في إيصال أطفالنا إلى مرحلة يستطيعون فيها أن يتحاوروا، ويتناقشوا دون نزاع، أو تخوين، أو صراخ، أو حديث لا يمت للمنطقية بصلة.
نعرف عقليا أن الإنسان هو نتاج مجموعة كبيرة من العوامل لا تقتصر على الـمدرسة، ولكن دور الـمدرسة يأتي دوما في مقدمة أي تحديث، أو تطوير، أو محاولة لتغيير الواقع ليصبح أفضل.
يمكنك في حالة وجودك في مكان فيه حوار حول أي قضية أن ترى مستوى التفكير عند بعض الناس، وجزء منهم من أصحاب الشهادات العليا، أو ممن يفترض أن يكونوا من الطبقة العليا في الثقافة والتفكير، حيث يسود غالبا التخوين، وعدم سماع الآخر، والإصرار على الرأي، والأسوأ من ذلك هو إدعاء امتلاك الحقيقة، والوطنية، والحرص على البلد، وكأن الآخرين يريدون تدمير بلدنا، أو هم من خارج هذا الكوكب.
إذا أردت أن معرفة مستوى ما يدور في بلد ما فانظر إلى حوارات أهلها، وكيفية تصرفات أطفالها واعتقد أنه آن الأوان لنا في الأردن أن نكون صارمين في مجموعة قضايا ومن ضمنها آليات الحوار التي تحصل بين الناس سواء في الواقع الحقيقي أو الافتراضي، وعلى عكس ما يتوقع الناس، أن الحوار هو مجرد دردشة تنتهي آثارها بانتهاء أي جلسة، فهذا فهم عقيم لـما يحصل، فهناك تبعات كثيرة حوله قد تصل إلى بناء وجدان شخص، وتوجيهه سلوكيا بشكل إيجابي أو سلبي.
الحوار يدل على آليات تفكير الـمجتمع، وطريقة تعامله مع القضايا الـمختلفة، وهذه لها تأثيرات على مختلف جوانب الحياة، وهي تعطي مؤشرات لصاحب القرار، وللمفكرين في أي مجتمع حتى يضعوا أيديهم على مواطن الخلل لتتم محاولة معالجتها.
من خلال تحليل مئات الحوارات الدائرة من خلال الإنترنت، فالدارس يتوصل إلى أنه لا بد أن نعيد النظر بآليات التدريس في مدارسنا، وأن نجعل الحوار جزءا مهما من أي حصة، وأن نرسخ بكل الصور الممكنة مفهوم أن الهدف من الحوار هو الوصول إلى الحقيقة، أو إلى رأي أفضل، أو فتح أفق أوسع، وليس العكس، وفي الوقت نفسه لا بد من التركيز على تدريب المقبلين على الزواج على الحوار، وتقبل الآخر، وعدم الانجرار وراء الأنا العليا، وأن يعد كل شخص نفسه محور الكون، وكل ما يصدر عنه صحيح، وما يخالفه ممجوج.
الحوار جسر لإيصال الأمم إلى الأفضل، لأنه من خلاله يتعلم الإنسان، ويصل إلى التصرف الأصوب، ويعرف أن هناك ألوانا متعددة في الحياة، وبغيره يتعفن الفكر، وتتحول إلى الحياة إلى روتين قاتل.
نحتاج في الأردن ووطننا العربي الكبير إلى أن نتعلم الحوار، كي نحترم بعضنا، ونصل إلى مرحلة من الرقي الفكري في جوانب الحياة كلها حتى نتقدم ونتطور أكثر، ونصل إلى بر الأمان، ونتمكن من امتصاص أي غضب، أو حوادث قد تؤثر على استقرارنا وأماننا لا سمح الله.

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