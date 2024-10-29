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هشاشة الحياة بين الأدب والمقاومة.. قراءة نقدية في أعمال هان كانغ

10/29/2024 11:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أ. د. هاني الضمور







فوز الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024 أثار تساؤلات عميقة حول هشاشة الحياة البشرية والصدمات التاريخية التي يعاني منها الإنسان. أعمالها الأدبية تفتح أبوابا لاستكشاف طبيعة الوجود الإنساني، الذي يتأرجح بين الألم والقدرة على الصمود. لكن إذا نظرنا إلى هذا الأدب من منظور قرآني، ثم ربطناه بما يحدث في غزة من مقاومة، يتضح لنا بُعد آخر للحياة: هشاشة تقاوم، وقوة تنبثق من صميم الألم.
هشاشة الحياة: أدب هان كانغ ومقاومة غزة
في روايات هان كانغ، يظهر الإنسان هشا أمام الصدمات النفسية والجسدية. الشخصيات في أعمالها تُكسر وتنهار تحت وطأة المعاناة. لكن، إلى أي مدى يمكن الاكتفاء بهذا الوصف؟ ما يغيب في بعض الأحيان عن الأدب هو البعد الروحي الذي يضيفه القرآن الكريم. يقول الله تعالى: "وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا" (النساء: 28)، لكنه في الوقت نفسه يُظهر كيف يمكن لهذا الإنسان الضعيف أن يجد القوة من خلال الإيمان بالله والصبر في مواجهة الابتلاءات.
وهنا، يمكننا ربط هذه الرؤية بما يحدث في غزة. الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الهشاشة المستمرة، تحت الحصار والقصف، لكن على الرغم من ذلك، نجد في هذا الضعف قوة جبارة تدفعه للاستمرار في المقاومة. غزة ليست مجرد مكان للهشاشة والمعاناة؛ إنها رمز للصمود والإيمان بقوة الروح.
الصدمات التاريخية: بين غوانغجو وغزة
روايات هان كانغ، مثل تلك التي تتناول انتفاضة غوانغجو، تعكس التأثير العميق للصدمات التاريخية على الأفراد والمجتمع. الصدمات تترك آثارا لا تُمحى على الوعي الجمعي، وهذا ما يحدث أيضا في غزة. الشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة صدمات متواصلة نتيجة الاحتلال والحصار. إلا أن هذه الصدمات، من منظور قرآني، ليست نهاية القصة. بل إنها جزء من الابتلاء الذي يختبر الإنسان، كما قال الله تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ" (البقرة: 155).
في غزة، يصبح الألم دافعا للصمود. ما يبدو كصدمة تدميرية يتحول إلى عامل يقوي الروح ويدفع إلى المزيد من المقاومة. مثلما كانت غوانغجو رمزا للمقاومة في كوريا الجنوبية، تمثل غزة رمزا حيا للصمود العربي والفلسطيني.
الجسد والروح: صراع يتجدد
إحدى القضايا الأساسية في أعمال هان كانغ هي العلاقة المعقدة بين الجسد والروح. شخصياتها تعيش صراعات داخلية عميقة، حيث يتحمل الجسد المعاناة، بينما تسعى الروح للتصالح مع الألم. لكن ماذا عن غزة؟ في ظل القصف اليومي والحصار الخانق، يعاني الفلسطينيون جسديا، لكن أرواحهم لا تستسلم. القرآن الكريم يعزز هذه الفكرة بقوله تعالى: "ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ" (السجدة: 9).
الجسد قد يُضرب، لكن الروح تبقى قوية، تستمد طاقتها من الإيمان بالعدل والحرية. في غزة، يعاني الناس جسديا، لكن أرواحهم تقاوم بقوة لا تُقهر، رافضة الاستسلام أو الخضوع.
الأمل وسط الألم: دروس من الأدب والمقاومة
رغم أن روايات هان كانغ تركز على هشاشة الإنسان ومعاناته، إلا أن الأمل يظل عنصرا غائبا في بعض الأحيان. هنا يأتي القرآن ليكمل الصورة: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" (الشرح: 6). مهما كانت الصعوبات شديدة، فإن الأمل موجود دائما.
وهذا الأمل هو ما نجده في غزة، حيث رغم الدمار والمعاناة، يبقى الأمل في الحرية والنصر حاضرًا. المقاومة الفلسطينية، برغم كل الألم، تظل متشبثة بالأمل، بأن هذا العسر سيتبعه يسر، وأن النصر سيتحقق في النهاية.
الخلاصة: من الأدب إلى الواقع
قراءة أعمال هان كانغ من منظور قرآني، وربطها بتجربة المقاومة في غزة، يكشف لنا عن البعد الإنساني العميق في كل من الأدب والدين. الأدب يعبر عن هشاشة الإنسان وضعفه، لكن القرآن يضيف بُعدًا آخر: الصبر والأمل.
في غزة، نرى هذا الامتزاج بين الهشاشة والقوة. الشعب الفلسطيني يعيش في ظروف قاسية، لكنه يجد في روحه قوة لا تُقهر. مثلما تظهر الشخصيات في روايات هان كانغ وكأنها محطمة، فإن الفلسطينيين قد يظهرون ضعفاء أمام الاحتلال، لكن في الواقع هم يمثلون نموذجا حيا للصمود والتحدي.
في النهاية، تبقى الحياة هشة، لكن الأمل والإيمان يحولان هذه الهشاشة إلى قوة قادرة على تحدي أقسى الظروف. غزة اليوم ليست مجرد منطقة جغرافية، بل هي رمز للصمود والقدرة على تحويل المعاناة إلى قوة مقاومة.

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