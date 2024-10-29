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التشبيك من أجل التشغيل.. ما دور وزارة العمل؟

10/29/2024 11:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - في الوقت الذي تعتبر فيه البطالة بين الشباب من أبرز التحديات الحكومية، يبرز سؤال حول دور وزارة العمل بالتشبيك مع الجهات المعنية والمسؤولة عن جزء من تشغيل الأردنيين، وضرورة المتابعة مع المؤسسات التابعة للوزارة ومشاريعها لتوفير فرص العمل.
وكان التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في الأردن للربع الثاني من 2024 والذي صدر مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، أظهر ثبات معدل البطالة للربع الثاني تواليا هذا العام ليستقر عند 21.4 %، وبمقارنة الربع الثاني من العام الحالي مع العام الماضي أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بما مقداره 0.9 %.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة، وفقا لأحكام قانونها، تعمل على تنظيم سوق العمل من خلال 4 محاور؛ الأول للتشبيك بين الباحثين عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص كالبرنامج الوطني للتشغيل، والوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات وجهود مديرية التشغيل المركزية وأقسام التشغيل في المحافظات، ويشمل المحور الثاني تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين، والثالث التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين.
وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية 18-40 عاماً، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمائة من الإناث، و7 بالمائة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، مثلما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.
وأشار إلى أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة سنة 12 شهرا ويدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، ومساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير.
وقال: "بإمكان الباحثين والباحثات عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" للتسجيل، والاطلاع على فرص العمل المتاحة المتوفرة في منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج، والأمر نفسه ينسحب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص".
وبين أن عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغت (45314) عقد عمل، منها (23981) عقدا موقعا مع إناث، في حين بلغ عدد العقود الموقعة لمنتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج، (2975) عقدا منها (1523) عقدا موقعة مع إناث.
أما بخصوص تشغيل الأردنيين في المحافظات، من خلال الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة، أوضح أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية يبلغ 31 وحدة وفرعا إنتاجيا منتشرة في كافة محافظات المملكة تُشغل أكثر من 9759 عاملا وعاملة جميعهم من الأردنيين، وهناك مزيد من التوسع في هذه الفروع في العام المقبل لتوفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم، توفيرا لجهدهم ووقتهم، وتسهيلا عليهم للحصول على فرص عمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم أيام وظيفية للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل مع أصحاب العمل للحصول على فرص عمل في القطاع الخاص، إضافة إلى جلسات الإرشاد المهني للشباب والشابات لإرشادهم إلى المهن المطلوبة في سوق العمل.
ولفت إلى أن عدد الجلسات المعمقة للإرشاد المهني للباحثين عن عمل التي قدمتها مديريات التشغيل المركزية بلغ (329) جلسة إرشادية خلال النصف الأول لعام 2024، إضافة إلى (112) جلسة ارشادية في الفروع الإنتاجية خلال النصف الأول للعام 2024.
من جانبه قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن الصندوق يهدف الى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج، وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.
وحول إنجازات الصندوق خلال 2024 بين الوريكات أن ملخص النشاط التمويلي للصندوق منذ بداية عام 2024 حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، بلغ حجم التمويل أكثر من (17) مليون دينار، في حين بلغت عدد المشاريع الممولة 1267 مشروعا، ونسبة الذكور المستفيدين (55 %)، ونسبة الإناث المستفيدات 45 %، ووفرت فرص عمل بنحو 2607 فرص.
في حين وقع الصندوق مذكرات التفاهم لعامي 2023-2024 مع كل من وزارة السياحة والآثار، والشركة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO، وجامعة عمان العربية، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وسلطة إقليم البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومركز زها الثقافي.
وأكد الوريكات أن تمكين الفئات المستهدفة، من خلال التوسع بتقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل متوازن بين جميع محافظات المملكة، وتحسين ورفع مستوى جودة المحفظة التمويلية، وتعزيز اللامركزية من خلال الفروع وتفويض الصلاحيات، إلى جانب التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق، كلها تعد من أبرز الأهداف الإستراتيجية للصندوق.

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