خبراء: إصدار النباتية الإلكترونية خطوة لتسويق المنتجات الزراعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان - قال خبراء زراعيون، إن إصدار شهادة الصحة النباتية الإلكترونية، عبر منصة خاصة كانت قد أطلقتها وزارة الزراعة، خطوة بالاتجاه الصحيح للخروج من بيروقراطية الأوراق وجرم التزوير أو التحايل على القانون.
وتهدف المنصة لتقليص وقت وتكاليف التخليص الحدودي للمنتجات الزراعية القابلة للتلف، ما يعود بالفائدة على القطاع الزراعي.
وتعتبر الشهادة متطلبا رئيسا لإثبات خلو المنتجات الزراعية من الآفات عند الاتجار بها وتأكيد توافقها مع لوائح صحة النبات للتصدير والشحن.
لكن التساؤل يبقى حول أهمية تلك المنصة بتسويق المنتجات الزراعية
وأضافوا لـ"الغد"، تكمن أهمية هذه الخطوة بحل معضلة التسويق لأن هذه الشهادات تعتبر وثيقة معتمدة عالمياً لتسهل المرور عبر الحدود، ما يعمل على تنشيط التجارة الزراعية بين الدول، وتخدم شريحة كبيرة من التجار والمستوردين والمصدرين.
وفي السياق قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إن المنصة هي المنحى الصحيح للخروج من بيروقراطية الأوراق وجرم التزوير أو التحايل على القانون.
فيما بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أهمية الشهادات الصحية النباتية الإلكترونية بحل معضلة التسويق، لأنها تعتبر وثيقة معتمدة عالمياً لتسهل المرور عبر الحدود، وبالتالي تساهم بتنشيط التجارة الزراعية بين الدول وتخدم شريحة كبيرة من التجار والمستوردين والمصدرين.
وأضاف العوران: كما وتعود بالنفع على المزارع، إذا تم التعاون مع الجهات المعنية بالإنتاج والتسويق وتدريب كادر مؤهل على المتابعة، ما يفتح أسواقا جديدة خارجية لأن هذه الشهادات متطلب دولي ضمن الاتفاقيات الدولية لوقاية النبات من الآفات.
من جهته، قال مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية في وزارة الزراعة عماد العوض، إن إصدار الشهادات لا يتم إلا عبر المنصة والدول المشتركة عليها وهي أكثر من 84 دولة وهي ملتزمة بها.
وأضاف: إنها تهدف لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، ولتعزيز الأمن والمخزون الغذائي ولدعم سبل التصدير والتسويق في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ضمن محور أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات بين في تصريح سابق، أن هذه الخدمات تأتي استجابة للرؤية الاقتصادية وتهدف لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لتحقيق الشراكة المنتجة مع القطاع الخاص، وهي في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ضمن محور أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وبيّن الحنيفات أن الوزارة عملت على أتمتة خدماتها وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على تحويل الأزمة إلى فرصة.
وأكدت وزارة الزراعة بدورها أنها أعدت 63 خدمة إلكترونية، وأن أغلب الكوادر المختصة بالوزارة خضعت للتدريب والتأهيل على هذه الخدمات عبر الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والجمارك الأردنية والشركة المنفذة.
وقالت: إن هذه الجهود تتماشى وعمل الوزارة الخاص بتنظيم القطاع عبر الرقم الوطني الزراعي والذي سيقدم البيانات اللازمة للمستثمر والمزارع والمستورد.
يشار إلى أنه يتم تقديم خدمات الاستيراد والتصدير وإعادة تصدير المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة لاستيراد مستلزمات الإنتاج كالبذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات، عبر تسجيل أول طلب استيراد عبر النظام الإلكتروني للوزارة.
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