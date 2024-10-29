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خبراء: إصدار النباتية الإلكترونية خطوة لتسويق المنتجات الزراعية

10/29/2024 11:31:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - قال خبراء زراعيون، إن إصدار شهادة الصحة النباتية الإلكترونية، عبر منصة خاصة كانت قد أطلقتها وزارة الزراعة، خطوة بالاتجاه الصحيح للخروج من بيروقراطية الأوراق وجرم التزوير أو التحايل على القانون.
وتهدف المنصة لتقليص وقت وتكاليف التخليص الحدودي للمنتجات الزراعية القابلة للتلف، ما يعود بالفائدة على القطاع الزراعي.
وتعتبر الشهادة متطلبا رئيسا لإثبات خلو المنتجات الزراعية من الآفات عند الاتجار بها وتأكيد توافقها مع لوائح صحة النبات للتصدير والشحن.
لكن التساؤل يبقى حول أهمية تلك المنصة بتسويق المنتجات الزراعية
وأضافوا لـ"الغد"، تكمن أهمية هذه الخطوة بحل معضلة التسويق لأن هذه الشهادات تعتبر وثيقة معتمدة عالمياً لتسهل المرور عبر الحدود، ما يعمل على تنشيط التجارة الزراعية بين الدول، وتخدم شريحة كبيرة من التجار والمستوردين والمصدرين.
وفي السياق قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إن المنصة هي المنحى الصحيح للخروج من بيروقراطية الأوراق وجرم التزوير أو التحايل على القانون.
فيما بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أهمية الشهادات الصحية النباتية الإلكترونية بحل معضلة التسويق، لأنها تعتبر وثيقة معتمدة عالمياً لتسهل المرور عبر الحدود، وبالتالي تساهم بتنشيط التجارة الزراعية بين الدول وتخدم شريحة كبيرة من التجار والمستوردين والمصدرين.
وأضاف العوران: كما وتعود بالنفع على المزارع، إذا تم التعاون مع الجهات المعنية بالإنتاج والتسويق وتدريب كادر مؤهل على المتابعة، ما يفتح أسواقا جديدة خارجية لأن هذه الشهادات متطلب دولي ضمن الاتفاقيات الدولية لوقاية النبات من الآفات.
من جهته، قال مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية في وزارة الزراعة عماد العوض، إن إصدار الشهادات لا يتم إلا عبر المنصة والدول المشتركة عليها وهي أكثر من 84 دولة وهي ملتزمة بها.
وأضاف: إنها تهدف لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، ولتعزيز الأمن والمخزون الغذائي ولدعم سبل التصدير والتسويق في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ضمن محور أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات بين في تصريح سابق، أن هذه الخدمات تأتي استجابة للرؤية الاقتصادية وتهدف لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لتحقيق الشراكة المنتجة مع القطاع الخاص، وهي في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ضمن محور أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وبيّن الحنيفات أن الوزارة عملت على أتمتة خدماتها وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على تحويل الأزمة إلى فرصة.
وأكدت وزارة الزراعة بدورها أنها أعدت 63 خدمة إلكترونية، وأن أغلب الكوادر المختصة بالوزارة خضعت للتدريب والتأهيل على هذه الخدمات عبر الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والجمارك الأردنية والشركة المنفذة.
وقالت: إن هذه الجهود تتماشى وعمل الوزارة الخاص بتنظيم القطاع عبر الرقم الوطني الزراعي والذي سيقدم البيانات اللازمة للمستثمر والمزارع والمستورد.
يشار إلى أنه يتم تقديم خدمات الاستيراد والتصدير وإعادة تصدير المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة لاستيراد مستلزمات الإنتاج كالبذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات، عبر تسجيل أول طلب استيراد عبر النظام الإلكتروني للوزارة.

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